Официалы приговорили мотор к замене за 2,1 млн рублей: что на самом деле гремело под днищем Toyota Tundra?

12 ноября 2026, 11:43
Развод на миллионы в официальном сервисе Toyota: как частный механик спас мотор пикапа всего за 30 секунд?
Развод на миллионы в официальном сервисе Toyota: как частный механик спас мотор пикапа всего за 30 секунд?
Официальный сервисный центр Toyota связал скрежет при включении полного привода с неисправностью двигателя и оценила замену почти в 25 тысяч долларов или более 2 млн рублей по курсу. Второй специалист нашел погнутую защиту днища. На исправление хватило отвертки.
Под днищем Toyota Tundra обнаружилась причина металлического скрежета, из-за которого владельцу предложили заменить двигатель: погнутая защита. Автомеханик Дэйв Белл выправил металлическую пластину отверткой. «Каким было решение? 30 секунд и отвертка», резюмировал он.
Пикап 2016 года с атмосферным 5,7-литровым V8 приехал в официальный сервис Toyota после появления шума при включении полного привода. Двигатель этой версии развивает 381 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Сервисмены заявили о потере давления в системе охлаждения и предположили, что пробита прокладка головки блока цилиндров. Итоговая рекомендация: заменить мотор почти за $25 тысяч, или примерно за 2,1 млн рублей.
Владелец обратился за вторым мнением к Беллу. Механик проверил машину с пробегом почти 190 тысяч километров и не обнаружил утечки охлаждающей жидкости или признаков перегрева. Как пишет gazeta.ru, он потребовал показать утечку масла либо антифриза, которая оправдывала бы замену двигателя.
К слову, Toyota Tundra 2016 года относится ко второму поколению полноразмерного рамного пикапа. Его выпускали в США на заводе Toyota Motor Manufacturing Texas. В зависимости от комплектации модель предлагалась с задним или подключаемым полным приводом.
На отдельных версиях Tundra устанавливался пакет TRD Off-Road: защитные пластины двигателя и топливного бака, амортизаторы Bilstein и внедорожные шины. Осмотрев пикап на подъемнике, Белл выправил погнутую пластину обычной отверткой. Замена двигателя не потребовалась.
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