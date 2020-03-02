2 марта 2020, 00:01
Сервис «Яндекс.Такси» начал выставлять оценки клиентам
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С февраля в сервисе «Яндекс.Такси» водители получили возможность оценивать пассажиров. Рейтинг уже можно посмотреть в профиле мобильного приложения. В подсчете учитываются 40 последних поездок.
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Персональный рейтинг каждого клиента отображается в его профиле, но водители его пока видеть не могут. При расчете во внимание принимаются оценки водителей за 40 последних поездок. Недавние оценки имеют больше веса, чем старые. В «Яндекс.Такси» уточнили, что рейтинг пассажиров существовал и раньше, просто не отображался в приложении.
Система рейтингов помогает выявлять недобросовестных клиентов. К их числу, в первую очередь, относятся агрессивные пассажиры. Пока рейтинг ни на что не влияет. В будущем заказы пользователей с хорошими оценками будут приоритетными.
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14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
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Отзывы по теме
Хочу взять м- класса.дизеля.посоветуйте что брать и стоит ли брать.на что обратить внимание.
Очень понравился мерс м-класса.хто подскажет.стоит ли брать или буду ездить вокруг банка для займа на запчасти.я рассматриваю дизель 3.0 куб.
Недавно я купила новую машину. Очень радовалась красивому цвету, блестящей краске, уютном салону. Но очень быстро, по нынешней погоде, все стало грязным. Мне попалась статья на сайте https:// carhack.ru о правильном уходе и полировка машины.
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