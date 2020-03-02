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2 марта 2020, 00:01

Сервис «Яндекс.Такси» начал выставлять оценки клиентам

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С февраля в сервисе «Яндекс.Такси» водители получили возможность оценивать пассажиров. Рейтинг уже можно посмотреть в профиле мобильного приложения. В подсчете учитываются 40 последних поездок.
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«Яндекс» уравнял водителей и пассажиров. Теперь не только клиенты могут оценить водителей, но и водители – пассажиров. По итогам каждой поездки выставляется оценка по пятибалльной шкале. Во внимание принимается вежливость и пунктуальность пассажира, его отношение к машине и другие нюансы. Оценку могут снизить, если пассажир хлопает дверями, забывает поздороваться и попрощаться, указывает неудобное место подачи (в зоне запрещенной парковки или под шлагбаумом) и долго не выходит, не сообщает важные особенности поездки (о габаритном грузе, собаке или маленьких детях).

Персональный рейтинг каждого клиента отображается в его профиле, но водители его пока видеть не могут. При расчете во внимание принимаются оценки водителей за 40 последних поездок. Недавние оценки имеют больше веса, чем старые. В «Яндекс.Такси» уточнили, что рейтинг пассажиров существовал и раньше, просто не отображался в приложении. 

Система рейтингов помогает выявлять недобросовестных клиентов. К их числу, в первую очередь, относятся агрессивные пассажиры. Пока рейтинг ни на что не влияет. В будущем заказы пользователей с хорошими оценками будут приоритетными.

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Сервис «Яндекс.Такси» начал выставлять оценки клиентам
{{material_128608}}«Яндекс» уравнял водителей и пассажиров. Теперь не только клиенты могут оценить водителей, но и водители – пассажиров. По итогам каждой поездки выставляется оценка по пятибалльной шкале. Во внимание принимается вежливость и пунктуальность пассажира, его отношение к машине и другие нюансы. Оценку могут снизить, если пассажир хлопает дверями, забывает поздороваться и попрощаться, указывает неудобное место подачи (в зоне запрещенной парковки или под шлагбаумом) и долго не выходит, не сообщает важные особенности поездки (о габаритном грузе, собаке или маленьких детях).Персональный рейтинг каждого клиента отображается в его профиле, но водители его пока видеть не могут. При расчете во внимание принимаются оценки водителей за 40 последних поездок. Недавние оценки имеют больше веса, чем старые. В «Яндекс.Такси» уточнили, что рейтинг пассажиров существовал и раньше, просто не отображался в приложении. Система рейтингов помогает выявлять недобросовестных клиентов. К их числу, в первую очередь, относятся агрессивные пассажиры. Пока рейтинг ни на что не влияет. В будущем заказы пользователей с хорошими оценками будут приоритетными.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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