18 февраля 2018, 14:39

Сервис жалоб на нарушителей доказал свою эффективность

В августе 2015 года столичные власти запустили проект «Помощник Москвы». Через специальное приложение бдительные граждане могли пожаловаться на нарушителей ПДД. За это время в Госавтоинспецию поступило более 800 000 жалоб, на основании которых выписали штрафов на миллиард рублей. В этом году возможности сервиса расширят.
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Воспользоваться сервисом может любой, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Приложение (доступно для iOS и Android) позволяет выслать фотографию, на которой запечатлен факт нарушения ПДД. Сейчас принимаются только нарушения правил парковки: на тротуаре, газоне, пешеходном переходе. Жалоба направляется на проверку в соответствующие структуры ГИБДД. Если фотофакт подтверждается, владелец запечатленного на фото автомобиля получает штраф. 

Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы « Любой обладатель смартфона или планшета сможет зафиксировать случаи нарушений правил парковки и таким образом принимать активное участие в повышении уровня безопасности города »
Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С августа 2015 года приложение скачали более 200 000 раз, направили 800 000 фактов фотофиксации и выписали штрафов на 1 млрд рублей. В ближайшее время возможности сервиса расширят. Приложение научится принимать жалобы на нарушение правил стоянки автомобилей на парковках, специально выделенных для инвалидов, такси и электромобилей.
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Сервис жалоб на нарушителей доказал свою эффективность
Воспользоваться сервисом может любой, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Приложение (доступно для iOS и Android) позволяет выслать фотографию, на которой запечатлен факт нарушения ПДД. Сейчас принимаются только нарушения правил парковки: на тротуаре, газоне, пешеходном переходе. Жалоба направляется на проверку в соответствующие структуры ГИБДД. Если фотофакт подтверждается, владелец запечатленного на фото автомобиля получает штраф. {{person_156_Любой обладатель смартфона или планшета сможет зафиксировать случаи нарушений правил парковки и таким образом принимать активное участие в повышении уровня безопасности города}}С августа 2015 года приложение скачали более 200 000 раз, направили 800 000 фактов фотофиксации и выписали штрафов на 1 млрд рублей. В ближайшее время возможности сервиса расширят. Приложение научится принимать жалобы на нарушение правил стоянки автомобилей на парковках, специально выделенных для инвалидов, такси и электромобилей.
2018-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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