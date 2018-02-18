18 февраля 2018, 14:39
Сервис жалоб на нарушителей доказал свою эффективность
В августе 2015 года столичные власти запустили проект «Помощник Москвы». Через специальное приложение бдительные граждане могли пожаловаться на нарушителей ПДД. За это время в Госавтоинспецию поступило более 800 000 жалоб, на основании которых выписали штрафов на миллиард рублей. В этом году возможности сервиса расширят.
Воспользоваться сервисом может любой, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Приложение (доступно для iOS и Android) позволяет выслать фотографию, на которой запечатлен факт нарушения ПДД. Сейчас принимаются только нарушения правил парковки: на тротуаре, газоне, пешеходном переходе. Жалоба направляется на проверку в соответствующие структуры ГИБДД. Если фотофакт подтверждается, владелец запечатленного на фото автомобиля получает штраф.
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Любой обладатель смартфона или планшета сможет зафиксировать случаи нарушений правил парковки и таким образом принимать активное участие в повышении уровня безопасности города
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Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
С августа 2015 года приложение скачали более 200 000 раз, направили 800 000 фактов фотофиксации и выписали штрафов на 1 млрд рублей. В ближайшее время возможности сервиса расширят. Приложение научится принимать жалобы на нарушение правил стоянки автомобилей на парковках, специально выделенных для инвалидов, такси и электромобилей.
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