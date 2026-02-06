Почему владельцы Zeekr 9X в России остались без бесплатной замены дефектных редукторов и что им теперь делать

6 февраля 2026, 15:58
Сервисная кампания Zeekr 9X: массовая замена редукторов обходит Россию
Вышло исследование: массовый отзыв Zeekr 9X по всему миру не затронет Россию. Владельцам придется решать проблему с треснувшими редукторами самостоятельно. Что грозит и сколько стоит ремонт - разбираемся подробно.
Российские владельцы кроссоверов Zeekr 9X оказались в непростой ситуации: производитель официально признал серьезные дефекты задних мотор-редукторов, но сервисная кампания по их замене пройдет во всех странах, кроме России, выяснил Motor.ru. Причина проста - бренд Zeekr не представлен на нашем рынке официально, а значит, рассчитывать на бесплатную замену проблемных узлов не приходится.
Масштаб проблемы впечатляет. По информации изнутри компании, речь идет о массовых случаях появления трещин на корпусах редукторов, изготовленных из магниевого сплава. В других странах Zeekr уже готовит сервисные акции: на все пострадавшие автомобили установят модернизированные редукторы с усиленными вертикальными ребрами жесткости. Это должно устранить риск продольных трещин, которые приводят к выходу агрегата из строя.
Однако российские владельцы Zeekr 9X вынуждены искать выход самостоятельно. Официальная сервисная поддержка отсутствует, а значит, любые работы по замене или ремонту ложатся на плечи автовладельцев. Новый редуктор, если его удастся найти, обойдется примерно в 750 тысяч рублей. Для многих это сумма, сравнимая с половиной стоимости подержанного автомобиля. Неудивительно, что некоторые мастерские предлагают альтернативу - усиление треснувших корпусов за 30–50 тысяч рублей. Такой ремонт не решает проблему полностью, но позволяет временно продлить срок службы агрегата.
Ситуация осложняется тем, что массовый отзыв Zeekr 9X стартует только в странах с официальными дилерами. В России же, несмотря на наличие немалого числа этих кроссоверов, сервисная кампания не проводится. Владельцы вынуждены самостоятельно искать детали, договариваться с частными сервисами и нести все расходы. Это наглядно демонстрирует, с какими рисками сталкиваются покупатели автомобилей, не имеющих официальной поддержки в стране.
В Motor ранее уже подробно разбирали эту проблему. Сейчас становится ясно: отсутствие официального представительства Zeekr в России оборачивается для владельцев реальными финансовыми потерями. Даже если удастся найти нужный редуктор, его стоимость и доставка могут оказаться непосильными. А попытки ремонта треснувших корпусов - лишь временная мера, не гарантирующая долгосрочного результата.
В итоге, массовая сервисная кампания Zeekr 9X, стартующая по всему миру до конца первого квартала 2026 года, обходит Россию стороной. Для отечественных владельцев это означает дополнительные траты и отсутствие гарантий. Ситуация наглядно показывает, насколько важно наличие официальной поддержки при покупке современных автомобилей, особенно если речь идет о сложных и дорогих компонентах.
