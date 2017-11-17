Сервисных партнеров Ford Quick Lane в России станет вдвое больше
Речь идет об авторизованных сервисах компании, которые обеспечивают негарантийное обслуживание «Фордов», в первую очередь, старше 3 лет, с соблюдением всех требований и корпоративных стандартов качества Ford. Параллельно сервисы осуществляют продажу оригинальных запчастей и аксессуаров. В настоящее время сервисы работают в 11 городах России, в стадии открытия центры в Воскресенске, Захарово и Раменском (все – Московская область), а также в Абакане, Березниках, Калининграде, Коврове, Орске, Стерлитамаке и Томске и Новом Уренгое.
Формат Ford Quick Lane помогает обеспечить охват сервисом небольших населенных пунктов, в которых есть значительное число владельцев Ford, которым требуется негарантийный сервис. В будущем сеть расширят до 74 населенных пунктов.
Большинство сервисов подобного типа открыты по инициативе официальных дилеров, которые рекомендовали на эту роль своих партнеров. При этом весь персонал партнеров проходит необходимое обучение, чтобы осуществлять качественное техобслуживание. Сервисный центр, претендующий на партнерство с Ford, должен быть хорошо оснащен, удобно расположен, обеспечивать стабильно высокий уровень обслуживания.
Центры подключаются ко всем сервис-информационным системам Ford, включая Электронную Сервисную Книжку. Следовательно, клиенты могут пройти плановое ТО с официальной отметкой в сервисной книжке даже вдали от официальных дилеров марки.
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