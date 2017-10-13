13 октября 2017, 09:48

«Серых» автоперевозчиков в Ленобласти становится меньше

В Ленинградской области продолжается работа по наведению порядка на рынке автобусных перевозок. В 2017 году в регионе возбуждено 845 дел об административных правонарушениях в сфере пассажирских перевозок.
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С января по октябрь межведомственная транспортная комиссия организовала и провела 80 проверок на территории 14 муниципальных районов. Были осмотрены 1 404 ТС, оказывавших платные услуги населению, возбуждено 845 дел об административных правонарушениях в отношении физических, юридических и должностных лиц.

На совещании под председательством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко отмечены определенные успехи в борьбе с «серыми» перевозчиками, в частности, во Всеволожском районе. И хотя полностью ликвидировать нелегальные маршруты пока не удалось, у областной администрации и силовых структур есть предложения по достижению безопасности пассажирских перевозок.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Практика профилактических рейдов себя оправдывает, но наряду с проверками нам следует улучшать качество обслуживания на легальных маршрутах и автовокзалах, чтобы «серые» перевозчики не имели возможности на них заезжать. Мы боремся за цивилизованный рынок автоперевозок, чтобы жители и гости нашего региона получали только безопасные и качественные транспортные услуги »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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«Серых» автоперевозчиков в Ленобласти становится меньше
С января по октябрь межведомственная транспортная комиссия организовала и провела 80 проверок на территории 14 муниципальных районов. Были осмотрены 1 404 ТС, оказывавших платные услуги населению, возбуждено 845 дел об административных правонарушениях в отношении физических, юридических и должностных лиц.На совещании под председательством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко отмечены определенные успехи в борьбе с «серыми» перевозчиками, в частности, во Всеволожском районе. И хотя полностью ликвидировать нелегальные маршруты пока не удалось, у областной администрации и силовых структур есть предложения по достижению безопасности пассажирских перевозок.{{person_50_Практика профилактических рейдов себя оправдывает, но наряду с проверками нам следует улучшать качество обслуживания на легальных маршрутах и автовокзалах, чтобы «серые» перевозчики не имели возможности на них заезжать. Мы боремся за цивилизованный рынок автоперевозок, чтобы жители и гости нашего региона получали только безопасные и качественные транспортные услуги}}
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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