13 октября 2017, 09:48
«Серых» автоперевозчиков в Ленобласти становится меньше
В Ленинградской области продолжается работа по наведению порядка на рынке автобусных перевозок. В 2017 году в регионе возбуждено 845 дел об административных правонарушениях в сфере пассажирских перевозок.
С января по октябрь межведомственная транспортная комиссия организовала и провела 80 проверок на территории 14 муниципальных районов. Были осмотрены 1 404 ТС, оказывавших платные услуги населению, возбуждено 845 дел об административных правонарушениях в отношении физических, юридических и должностных лиц.
На совещании под председательством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко отмечены определенные успехи в борьбе с «серыми» перевозчиками, в частности, во Всеволожском районе. И хотя полностью ликвидировать нелегальные маршруты пока не удалось, у областной администрации и силовых структур есть предложения по достижению безопасности пассажирских перевозок.
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Практика профилактических рейдов себя оправдывает, но наряду с проверками нам следует улучшать качество обслуживания на легальных маршрутах и автовокзалах, чтобы «серые» перевозчики не имели возможности на них заезжать. Мы боремся за цивилизованный рынок автоперевозок, чтобы жители и гости нашего региона получали только безопасные и качественные транспортные услуги
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
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Отзывы по теме
Бронировал машину заранее, но в день выезда машины не оказалось по какой то причине. И самое главное отказались возвращать залог. Нахамили мне по телефону. Вообщем ужасное отношение. Не рекомендую обращаться.
а сколько содрали то? если не секрет
добрый вечер. Хочу приобрести автомобиль Мазда 6 МПС живую, можно без доков.
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