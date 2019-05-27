27 мая 2019, 09:00

Сеть АЗС «Газпромнефть» внедряет новый формат автоматических АЗС

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Комплектные автоматические автозаправочные станции (КААЗС) разработаны российскими заводами специально для сети АЗС «Газпромнефть». Небольшие по размерам станции могут размещаться на парковках торгово-развлекательных центров и в жилых микрорайонах.
Запуск КААЗС требует в 3,5-4 раза меньше инвестиций, чем строительство обычной стационарной автозаправочной станции. Установка модуля занимает одну неделю на земельном участке площадью от 150 до 300 кв м. В сутки такая станция может заправить бензином и дизельным топливом до 350 единиц транспорта.

Комплектная автоматическая автозаправочная станция состоит из топливно-раздаточной колонки, платежного терминала, надземного резервуара для хранения топлива и узла слива нефтепродуктов. Длина модуля станции составляет 14,8 м, а ширина – 2,5 м. Компактные размеры позволяют размещать станции нового формата на парковках торгово-развлекательных центров и в крупных жилых микрорайонах. 

«Комплектные ААЗС объединяют в себе достоинства традиционных автоматических станций и АЗС с наземным размещением резервуара. Пока в нашей стране ни у кого аналогов нет. АЗС нового формата предназначены для локаций, где получить земельный участок под стройку обычной станции проблематично или даже невозможно. Это в первую очередь, Центральный регион России и города-миллионники», – рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Олег Кузьменков.
 
Изготовление и монтаж основного технологического оборудования комплектной ААЗС происходит в заводских условиях с повышенным контролем качества. Станции оборудованы двустенными резервуарами с системами контроля герметичности, возврата паров, контроля загазованности, автоматического предотвращения переполнения резервуаров, а также системой пожарной сигнализации и пожаротушения. В совокупности эти системы обеспечивают высокий уровень экологической и пожарной безопасности КААЗС. Максимальные нормативные расстояния  КААЗС – всего 25 м, в то время как у стационарных станций они составляют от 50 до 100 м в зависимости от класса опасности.
 
Первые две комплектные станции сети «Газпромнефть» заправляют автомобилистов в Гатчине Ленинградской области и Верхотурье Свердловской области. До конца года заработают еще несколько станций на скоростной автодороге М11 «Москва – Санкт-Петербург». Масштабное тиражирование проекта запланировано на 2020 год.


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Сеть АЗС «Газпромнефть» внедряет новый формат автоматических АЗС
Запуск КААЗС требует в 3,5-4 раза меньше инвестиций, чем строительство обычной стационарной автозаправочной станции. Установка модуля занимает одну неделю на земельном участке площадью от 150 до 300 кв м. В сутки такая станция может заправить бензином и дизельным топливом до 350 единиц транспорта.Комплектная автоматическая автозаправочная станция состоит из топливно-раздаточной колонки, платежного терминала, надземного резервуара для хранения топлива и узла слива нефтепродуктов. Длина модуля станции составляет 14,8 м, а ширина – 2,5 м. Компактные размеры позволяют размещать станции нового формата на парковках торгово-развлекательных центров и в крупных жилых микрорайонах. «Комплектные ААЗС объединяют в себе достоинства традиционных автоматических станций и АЗС с наземным размещением резервуара. Пока в нашей стране ни у кого аналогов нет. АЗС нового формата предназначены для локаций, где получить земельный участок под стройку обычной станции проблематично или даже невозможно. Это в первую очередь, Центральный регион России и города-миллионники», – рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Олег Кузьменков. Изготовление и монтаж основного технологического оборудования комплектной ААЗС происходит в заводских условиях с повышенным контролем качества. Станции оборудованы двустенными резервуарами с системами контроля герметичности, возврата паров, контроля загазованности, автоматического предотвращения переполнения резервуаров, а также системой пожарной сигнализации и пожаротушения. В совокупности эти системы обеспечивают высокий уровень экологической и пожарной безопасности КААЗС. Максимальные нормативные расстояния  КААЗС – всего 25 м, в то время как у стационарных станций они составляют от 50 до 100 м в зависимости от класса опасности. Первые две комплектные станции сети «Газпромнефть» заправляют автомобилистов в Гатчине Ленинградской области и Верхотурье Свердловской области. До конца года заработают еще несколько станций на скоростной автодороге М11 «Москва – Санкт-Петербург». Масштабное тиражирование проекта запланировано на 2020 год.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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