Сеул запускает сервис самоуправляемых автомобилей: вот-вот по городу поедут три беспилотника
«Это первый шаг к открытию эры коммерциализации автономных транспортных средств, на которых граждане смогут ездить без привлечения труда водителя», - пояснили в городской мэрии. Проект стартует завтра, во вторник. Беспилотники можно вызвать через транспортное приложение TAP!
К концу декабря добавятся еще 3 автономных автомобиля, в том числе самоуправляемый автобус. Таким образом, общее количество эксплуатируемых беспилотных транспортных средств достигнет шести. К 2026 году в районе Сеул-Сити будет курсировать более 50 подобных машин.
Цены будут зависеть от оператора каждого самоуправляемого транспортного средства, добавили в мэрии.
Мэр Сеула О Се Хун стал первым пассажиром самоуправляемых автомобилей, он проехал около 2,9 км и, судя по всему, остался доволен нововведением.
«Самоуправление - это уже не технология далекого будущего, как нам казалось еще недавно, проект входит в нашу сегодняшнюю действительность, - заявил городской голова. - Мы планируем запустить в эксплуатацию городские самоуправляемые автобусы в начале следующего года и полны решимости расширить эксплуатацию беспилотников».
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