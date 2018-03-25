25 марта 2018, 16:18

Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах

Не за горами очередной туристический сезон. Многие из нас, как уже становится доброй традицией, отправятся в Крым на своих машинах. Оно и верно: путешествовать по полуострову «на своих колесах» куда как интереснее лениво-пляжного времяпровождения.
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  Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах
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При этом всерьез стоит подготовиться к такому, увы, распространенному явлению, как пробки и заторы. Эта напасть не обошла стороной и крымские города, пусть не такие густозаселенные, как, скажем, Москва и Санкт-Петербург.

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При этом, по оценкам экспертов, уровень автомобилизации того же Севастополя ничуть не ниже, чем в обеих столицах. Так, например, на конец 2017-го цифры составляют 330-350 автомобилей на 1000 жителей. Для сравнения, в Москве (данные, правда, за 2016 год) – 308 автомобилей, в городе на Неве (за тот же 2016-й) – 316 ед.

Теснее всего в России на улицах городов Приморского (437 авто/1000 жителей) и Камчатского края (472 ед.). В Краснодарском крае – 304 автомобиля на 1000 жителей, а в среднем по стране этот показатель на конец 2016 года составил 285 автомобилей.

За 3 последних года количество автомобилей в Севастополе, по информации специалистов, увеличилось, как минимум, на 30%. Сотрудники «НИиПИ градостроительства» выступили с прогнозом, что к 2035 году количество частных легковушек в городе-герое (с учетом сезонного населения, приезжающего на личном автотранспорте) может достигнуть немыслимой цифры - 500 автомобилей на 1000 жителей. Это уже плюс-минус уровень автомобилизации ведущих стран Европы и Северной Америки.

Озвученные данные московские специалисты получили при разработке ими проекта планировки и проекта межевания УДС и территории общественного пользования Севастополя. Крымчане же полагают, что выводы «НИиПИ градостроительства» основаны не на официальных данных. И вот почему…

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Согласно статистики региональной ГИБДД, в прошлом году в Севастополе в собственности физлиц зарегистрировано 104,5 тыс. ТС различной оснащенности колесами, грузоподъемности, мощности, разных годов выпуска, стран-производителей и т.п. А это при простой арифметике лишь 248 автомобилей на 1000 жителей. Получается, что добрая треть автомобилей в Севастополе постоянно «проживает» в городе, но при этом не зарегистрирована?

В целом по Крыму уровень автомобилизации невысок — 197 автомобилей на 1000 жителей. И здесь интересен вопрос сравнения качественных показателей автомобилизации Севастополя и остального Крыма, как двух разных субъектов Федерации. В прошлом году жители республики приобрели и поставили на учет около 24 тыс. новых (не старше 1 года) автомобилей — это 6,1% от общего числа зарегистрированных ТС. В Севастополе же этот показатель оказался в 2 раза меньше — 3,5% от общего числа зарегистрированных ТС (3,6 тыс. ед.).

На первый взгляд, можно подумать, что у севастопольцев несколько худший уровень жизни, коль они не могут себе позволить покупать новые машины в салонах в достаточном количестве. Эксперты объясняют такую статистику тем, что жители города-героя успели обзавестись новенькими машинами раньше, еще в 2014-м. И вот она другая статистика: стоящих на учете в Севастополе автомобилей возрастом от 1 года до 3 лет — 12,6% (больше 13 тыс. ед.), а в Крыму — только 5,7% (22 тыс. ед.).

Треть всех автомобилистов Крыма (34%) и Севастополя (32%) имеют в своем гараже машины возрастом 15 лет и старше. При этом доля иномарок в общем автопарке республики и города-героя превалирует – по 66%.

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Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах
При этом всерьез стоит подготовиться к такому, увы, распространенному явлению, как пробки и заторы. Эта напасть не обошла стороной и крымские города, пусть не такие густозаселенные, как, скажем, Москва и Санкт-Петербург.{{material_120615}} При этом, по оценкам экспертов, уровень автомобилизации того же Севастополя ничуть не ниже, чем в обеих столицах. Так, например, на конец 2017-го цифры составляют 330-350 автомобилей на 1000 жителей. Для сравнения, в Москве (данные, правда, за 2016 год) – 308 автомобилей, в городе на Неве (за тот же 2016-й) – 316 ед.Теснее всего в России на улицах городов Приморского (437 авто/1000 жителей) и Камчатского края (472 ед.). В Краснодарском крае – 304 автомобиля на 1000 жителей, а в среднем по стране этот показатель на конец 2016 года составил 285 автомобилей. За 3 последних года количество автомобилей в Севастополе, по информации специалистов, увеличилось, как минимум, на 30%. Сотрудники «НИиПИ градостроительства» выступили с прогнозом, что к 2035 году количество частных легковушек в городе-герое (с учетом сезонного населения, приезжающего на личном автотранспорте) может достигнуть немыслимой цифры - 500 автомобилей на 1000 жителей. Это уже плюс-минус уровень автомобилизации ведущих стран Европы и Северной Америки. Озвученные данные московские специалисты получили при разработке ими проекта планировки и проекта межевания УДС и территории общественного пользования Севастополя. Крымчане же полагают, что выводы «НИиПИ градостроительства» основаны не на официальных данных. И вот почему… {{material_119764}} Согласно статистики региональной ГИБДД, в прошлом году в Севастополе в собственности физлиц зарегистрировано 104,5 тыс. ТС различной оснащенности колесами, грузоподъемности, мощности, разных годов выпуска, стран-производителей и т.п. А это при простой арифметике лишь 248 автомобилей на 1000 жителей. Получается, что добрая треть автомобилей в Севастополе постоянно «проживает» в городе, но при этом не зарегистрирована?В целом по Крыму уровень автомобилизации невысок — 197 автомобилей на 1000 жителей. И здесь интересен вопрос сравнения качественных показателей автомобилизации Севастополя и остального Крыма, как двух разных субъектов Федерации. В прошлом году жители республики приобрели и поставили на учет около 24 тыс. новых (не старше 1 года) автомобилей — это 6,1% от общего числа зарегистрированных ТС. В Севастополе же этот показатель оказался в 2 раза меньше — 3,5% от общего числа зарегистрированных ТС (3,6 тыс. ед.).На первый взгляд, можно подумать, что у севастопольцев несколько худший уровень жизни, коль они не могут себе позволить покупать новые машины в салонах в достаточном количестве. Эксперты объясняют такую статистику тем, что жители города-героя успели обзавестись новенькими машинами раньше, еще в 2014-м. И вот она другая статистика: стоящих на учете в Севастополе автомобилей возрастом от 1 года до 3 лет — 12,6% (больше 13 тыс. ед.), а в Крыму — только 5,7% (22 тыс. ед.).Треть всех автомобилистов Крыма (34%) и Севастополя (32%) имеют в своем гараже машины возрастом 15 лет и старше. При этом доля иномарок в общем автопарке республики и города-героя превалирует – по 66%.
2018-03-25
Автор: По данным Севастопольской газеты
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