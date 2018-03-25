Севастополь автомобильный – в цифрах и фактах
При этом всерьез стоит подготовиться к такому, увы, распространенному явлению, как пробки и заторы. Эта напасть не обошла стороной и крымские города, пусть не такие густозаселенные, как, скажем, Москва и Санкт-Петербург.
Теснее всего в России на улицах городов Приморского (437 авто/1000 жителей) и Камчатского края (472 ед.). В Краснодарском крае – 304 автомобиля на 1000 жителей, а в среднем по стране этот показатель на конец 2016 года составил 285 автомобилей.
За 3 последних года количество автомобилей в Севастополе, по информации специалистов, увеличилось, как минимум, на 30%. Сотрудники «НИиПИ градостроительства» выступили с прогнозом, что к 2035 году количество частных легковушек в городе-герое (с учетом сезонного населения, приезжающего на личном автотранспорте) может достигнуть немыслимой цифры - 500 автомобилей на 1000 жителей. Это уже плюс-минус уровень автомобилизации ведущих стран Европы и Северной Америки.
Озвученные данные московские специалисты получили при разработке ими проекта планировки и проекта межевания УДС и территории общественного пользования Севастополя. Крымчане же полагают, что выводы «НИиПИ градостроительства» основаны не на официальных данных. И вот почему…
В целом по Крыму уровень автомобилизации невысок — 197 автомобилей на 1000 жителей. И здесь интересен вопрос сравнения качественных показателей автомобилизации Севастополя и остального Крыма, как двух разных субъектов Федерации. В прошлом году жители республики приобрели и поставили на учет около 24 тыс. новых (не старше 1 года) автомобилей — это 6,1% от общего числа зарегистрированных ТС. В Севастополе же этот показатель оказался в 2 раза меньше — 3,5% от общего числа зарегистрированных ТС (3,6 тыс. ед.).
На первый взгляд, можно подумать, что у севастопольцев несколько худший уровень жизни, коль они не могут себе позволить покупать новые машины в салонах в достаточном количестве. Эксперты объясняют такую статистику тем, что жители города-героя успели обзавестись новенькими машинами раньше, еще в 2014-м. И вот она другая статистика: стоящих на учете в Севастополе автомобилей возрастом от 1 года до 3 лет — 12,6% (больше 13 тыс. ед.), а в Крыму — только 5,7% (22 тыс. ед.).
Треть всех автомобилистов Крыма (34%) и Севастополя (32%) имеют в своем гараже машины возрастом 15 лет и старше. При этом доля иномарок в общем автопарке республики и города-героя превалирует – по 66%.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное