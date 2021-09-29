Северная Корея заявила об испытаниях нового суперсовременного оружия
Источники в Сеуле (Южная Корея) сообщили, что ракета пролетела менее 200 километров на высоте около 60 км и, в отличие от предыдущих ракет Северной Кореи, продемонстрировала прекрасные баллистические характеристики. На единственной официальной фотографии можно видеть лишь силуэт, имеющий выраженные «плавники» в носовой части. Если изображение подлинное, то северокорейская ракета по своей форме похожа на гиперзвуковую планирующую китайскую ракету DF-17. На фото они запечатлены во время парада в Пекине в 2019 году.
Безмоторные планирующие аппараты, как правило, используют ракетный ускоритель, чтобы набрать оптимальную высоту и скорость, после чего планер отсоединяется и плывет к своей цели на гиперзвуковой скорости, определяемой как любое значение числа Маха выше пяти (грубо говоря - выше 5 тысяч км/ч). Такие ракеты отличаются сочетанием скорости и маневренности. Их намного сложнее перехватить системами ПВО по сравнению с обычными, даже самыми современными баллистическими ракетами. На рисунке ниже в упрощенном виде показана разница в траекториях между традиционной баллистической ракетой и гиперзвуковой планирующей ракетой.
До сих пор у Северной Кореи не было гиперзвукового оружия. Ракеты «Хвасон-6» и «Хвасон-7» были баллистическими. Как сообщили в Пхеньяне, гиперзвуковую ракету малой дальности разработала Академия военных наук КНДР. Испытания были признаны успешными.
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