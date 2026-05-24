Совет директоров петербургской верфи принял решение на фоне сложной финансовой ситуации

24 мая 2026, 19:38
«Северная верфь» не выплатит дивиденды из-за рекордных убытков в 2025 году
«Северная верфь» не выплатит дивиденды из-за рекордных убытков в 2025 году
Руководство завода отказалось от распределения прибыли. Акционеры не получат выплаты. Причины связаны с финансовыми результатами. Решение принято единогласно.
В 2025 году судостроительный завод «Северная верфь», входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации, оказался в центре внимания из-за серьезных финансовых трудностей. Совет директоров предприятия на заседании, состоявшемся 21 мая, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Это решение связано с тем, что по итогам отчетного периода убыток компании достиг 9,78 млрд рублей, а прибыль оказалась нулевой, пишет Abn.Agency.
В обсуждении приняли участие все четыре члена совета директоров, что обеспечило необходимый кворум для принятия решения. Голосование по вопросу распределения прибыли прошло без разногласий - все участники поддержали отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. В компании отметили, что убыток затронул не только основной выпуск акций, но и дополнительную эмиссию, зарегистрированную в декабре 2025 года.
Согласно протоколу заседания, оформленному 22 мая, совет директоров предложил не распределять убыток между акционерами и не начислять дивиденды. Это решение отражает сложную экономическую ситуацию, в которой оказался завод, и подчеркивает необходимость сосредоточиться на стабилизации финансового положения.
Для акционеров и инвесторов подобный шаг стал ожидаемым, учитывая масштаб убытков. В условиях отсутствия прибыли и значительных финансовых потерь руководство предприятия предпочло отказаться от выплат, чтобы не усугублять положение компании. Эксперты отмечают, что подобные решения могут стать сигналом для пересмотра стратегии развития и поиска новых источников дохода.
Ситуация на «Северной верфи» иллюстрирует общие тенденции в отрасли, где предприятия сталкиваются с вызовами, связанными с изменением рыночной конъюнктуры и ростом издержек. В ближайшее время завод, вероятно, сосредоточится на оптимизации расходов и поиске путей выхода из кризиса. Для акционеров это означает, что в ближайшем будущем рассчитывать на дивиденды не приходится.
Похожие материалы
-
24.05.2026, 16:28
В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году
В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:01
Скидки на транспорт для семей с детьми: что изменится в 2026 году и как оформить льготы
В 2026 году семьи с детьми смогут существенно сэкономить на поездках по России благодаря новым скидкам на железнодорожные и авиабилеты. Важно знать, какие документы потребуются для оформления льгот и какие ограничения действуют для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
23.05.2026, 08:43
Starship и Super Heavy V-3: новый этап испытаний самой мощной ракеты в мире
SpaceX провела очередной успешный запуск Starship с носителем Super Heavy V-3, что может ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на Луну и Марс. Почему этот запуск важен для мировой космонавтики и какие перспективы открывает новая система - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:21
Falcon Heavy готовит запуск: новый телескоп NASA откроет невидимые объекты Вселенной
В 2026 году NASA запускает телескоп Nancy Grace Roman, который способен обнаружить ранее недоступные для наблюдения объекты. Ученые рассчитывают, что новая миссия позволит выявить скрытые нейтронные звезды и получить уникальные данные о структуре Млечного Пути. Почему этот проект может изменить наше представление о Вселенной - в материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:41
Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США
Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.Читать далее
-
21.05.2026, 07:33
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап независимости Европы в космосе
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь у региона есть собственный инструмент для сложных космических миссий и укрепления позиций на мировом рынке. Это открывает новые возможности для научных и коммерческих проектов, снижая зависимость от внешних игроков.Читать далее
-
19.05.2026, 10:54
Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет
Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.Читать далее
-
19.05.2026, 07:38
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап в европейской космической гонке
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь континент способен самостоятельно выводить тяжелые спутники на орбиту, снижая зависимость от США и открывая новые перспективы для научных и коммерческих миссий.Читать далее
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее
Похожие материалы
-
24.05.2026, 16:28
В Мурманске построят современную верфь для маломерных судов к 2031 году
В Мурманске появится новый производственный объект. Проект реализует крупная компания. Ожидаются значительные инвестиции. Запуск намечен на ближайшие годы.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:01
Скидки на транспорт для семей с детьми: что изменится в 2026 году и как оформить льготы
В 2026 году семьи с детьми смогут существенно сэкономить на поездках по России благодаря новым скидкам на железнодорожные и авиабилеты. Важно знать, какие документы потребуются для оформления льгот и какие ограничения действуют для разных категорий пассажиров.Читать далее
-
23.05.2026, 08:43
Starship и Super Heavy V-3: новый этап испытаний самой мощной ракеты в мире
SpaceX провела очередной успешный запуск Starship с носителем Super Heavy V-3, что может ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на Луну и Марс. Почему этот запуск важен для мировой космонавтики и какие перспективы открывает новая система - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:21
Falcon Heavy готовит запуск: новый телескоп NASA откроет невидимые объекты Вселенной
В 2026 году NASA запускает телескоп Nancy Grace Roman, который способен обнаружить ранее недоступные для наблюдения объекты. Ученые рассчитывают, что новая миссия позволит выявить скрытые нейтронные звезды и получить уникальные данные о структуре Млечного Пути. Почему этот проект может изменить наше представление о Вселенной - в материале.Читать далее
-
22.05.2026, 16:41
Textron показал Ripsaw M1: новая беспилотная платформа для морской пехоты США
Американская компания Textron вывела на публику Ripsaw M1 - свежий вариант беспилотного наземного транспорта, созданного специально для нужд морской пехоты США. Модель отличается колесной базой, электроприводом и возможностью адаптации под разные задачи. Почему этот проект может изменить подход к военной технике - в нашем материале.Читать далее
-
21.05.2026, 07:33
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап независимости Европы в космосе
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь у региона есть собственный инструмент для сложных космических миссий и укрепления позиций на мировом рынке. Это открывает новые возможности для научных и коммерческих проектов, снижая зависимость от внешних игроков.Читать далее
-
19.05.2026, 10:54
Ariane 6 и SpaceX: сравнение возможностей, стоимости и перспектив ракет
Запуск Ariane 6 стал важным событием для европейской космической отрасли, но конкуренция с SpaceX обостряется. В материале - разбор ключевых отличий, стоимости запусков и перспектив программ, которые определяют будущее космических перевозок.Читать далее
-
19.05.2026, 07:38
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап в европейской космической гонке
Запуск Ariane 6 с четырьмя ускорителями стал ключевым событием для Европы: теперь континент способен самостоятельно выводить тяжелые спутники на орбиту, снижая зависимость от США и открывая новые перспективы для научных и коммерческих миссий.Читать далее
-
18.05.2026, 19:57
ЕКА готовит рекордные запуски спутников и новые миссии в 2026 году
В 2026 году Европейское космическое агентство планирует вывести на орбиту рекордное количество спутников, усилить независимость Европы в космосе и реализовать масштабные научные миссии. Эти шаги могут изменить расстановку сил в мировой космической отрасли.Читать далее