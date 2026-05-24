Совет директоров петербургской верфи принял решение на фоне сложной финансовой ситуации

«Северная верфь» не выплатит дивиденды из-за рекордных убытков в 2025 году

Руководство завода отказалось от распределения прибыли. Акционеры не получат выплаты. Причины связаны с финансовыми результатами. Решение принято единогласно.

Руководство завода отказалось от распределения прибыли. Акционеры не получат выплаты. Причины связаны с финансовыми результатами. Решение принято единогласно.

В 2025 году судостроительный завод «Северная верфь», входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации, оказался в центре внимания из-за серьезных финансовых трудностей. Совет директоров предприятия на заседании, состоявшемся 21 мая, рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Это решение связано с тем, что по итогам отчетного периода убыток компании достиг 9,78 млрд рублей, а прибыль оказалась нулевой, пишет Abn.Agency.

В обсуждении приняли участие все четыре члена совета директоров, что обеспечило необходимый кворум для принятия решения. Голосование по вопросу распределения прибыли прошло без разногласий - все участники поддержали отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. В компании отметили, что убыток затронул не только основной выпуск акций, но и дополнительную эмиссию, зарегистрированную в декабре 2025 года.

Согласно протоколу заседания, оформленному 22 мая, совет директоров предложил не распределять убыток между акционерами и не начислять дивиденды. Это решение отражает сложную экономическую ситуацию, в которой оказался завод, и подчеркивает необходимость сосредоточиться на стабилизации финансового положения.

Для акционеров и инвесторов подобный шаг стал ожидаемым, учитывая масштаб убытков. В условиях отсутствия прибыли и значительных финансовых потерь руководство предприятия предпочло отказаться от выплат, чтобы не усугублять положение компании. Эксперты отмечают, что подобные решения могут стать сигналом для пересмотра стратегии развития и поиска новых источников дохода.

Ситуация на «Северной верфи» иллюстрирует общие тенденции в отрасли, где предприятия сталкиваются с вызовами, связанными с изменением рыночной конъюнктуры и ростом издержек. В ближайшее время завод, вероятно, сосредоточится на оптимизации расходов и поиске путей выхода из кризиса. Для акционеров это означает, что в ближайшем будущем рассчитывать на дивиденды не приходится.