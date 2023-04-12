Сейчас на рынке дефицит в 1 млн новых автомобилей: Китай нам поможет

Ранее мы писали Западные журналисты предрекают китайскому автопрому неприятности за экспансию на российский рынок С уходом из России всех крупнейших европейских, корейских, японских и американских автопроизводителей их место ... Читать далее

В первом квартале 2023 года в России было продано 66 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 40% и продолжает увеличиваться. Как рассказал Алексей Подщеколдин в интервью изданию SPEEDME.RU , в настоящее время дефицит новых автомобилей на отечественном рынке достигает 1 млн единиц. Компенсировать такой объем силами российского автопрома будет тяжело. Ведь даже АвтоВАЗ планирует собрать до конца года всего 400 тысяч машин.

Восполнить дефицит помогут китайские бренды. От этого выиграют и покупатели, и рынок в целом. Благодаря расширению ассортимента будет расти конкуренция, что непосредственно скажется на ценах. Конечно, приживутся далеко не все китайские бренды, а со временем удастся восстановить и российский автопром, уверен глава РОАД.

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