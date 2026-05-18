Съезд закрыт - как теперь попасть в Богородское и что делать водителям

Съезд с МСД на 5-й проезд Подбельского временно перекрыт для движения

В Москве неожиданно изменили схему движения: съезд с МСД на 5-й проезд Подбельского закрыли, и теперь автомобилистам придется искать новые маршруты. Почему это важно именно сейчас, какие улицы доступны и что советуют специалисты - разбираемся в деталях. Часто игнорируют такие новости, но последствия могут быть серьезными для всех, кто спешит в район Богородское.

Водителей Москвы ждет неприятный сюрприз: съезд с Московского скоростного диаметра на 5-й проезд Подбельского оказался временно недоступен. Это решение затрагивает всех, кто ежедневно пользуется этим маршрутом для поездок в район Богородское. Изменения в движении могут привести к дополнительным пробкам и задержкам, особенно в часы пик, когда поток машин традиционно возрастает.

По информации «Российская Газета», чтобы попасть в Богородское, теперь придется ехать дальше по МСД и использовать альтернативные пути. Водителям советуют выезжать на Щелковское шоссе в сторону центра, а затем двигаться к Открытому шоссе, Халтуринской и Большой Черкизовской улицам. Такая схема может показаться неудобной, но она позволит избежать полного затора на перекрытом участке.

На отрезке МСД между Лосиноостровской улицей и Щелковским шоссе временно действует новая организация движения: транспортные потоки направлены по внешней стороне дороги, и в каждом направлении открыто только по две полосы. Это значит, что привычная ширина проезжей части сокращена, а значит, стоит быть особенно внимательными и заранее планировать маршрут.

Многие водители уже столкнулись с трудностями из-за этих изменений. В социальных сетях появляются жалобы на увеличившееся время в пути и путаницу с навигацией. Специалисты советуют не полагаться только на привычные маршруты, а заранее проверять актуальную информацию о дорожной ситуации.

В ближайшие дни ситуация на дорогах в районе Богородского может оставаться напряженной. Водителям стоит быть готовы к неожиданным заторам и внимательно следить за обновлениями от ЦОДД. Как отмечают эксперты, такие временные меры часто приводят к изменению привычных потоков транспорта и требуют от автомобилистов быстрой адаптации. Не исключено, что после завершения работ схема движения снова изменится, поэтому важно не терять бдительность и следить за официальными сообщениями.