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20 сентября 2019, 03:44

Съездили в Несвиж, чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

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Фото пользователя 110km.ru
Можете себе представить, что такой банальный, на первый взгляд, предмет одежды, как пояс, стоит от 30 до 100 тыс. долларов? Вот и мне верится с трудом. Однако, это не вымысел. Это реальная аукционная цена раритета под названием «слуцкий пояс».
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Его мы обнаружили в одном из музейных залов знаменитого Несвижского дворца. Белоруссы относятся к нему трепетно, почти как к святыне, и их понять нетрудно. Знаменитые слуцкие пояса считаются одной из национальных реликвий нации, прекрасным образцом декоративно-прикладного искусства, ставшим не только историческим культурным символом, но и современным брендом республики.

Были да сплыли…

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В настоящее время старинные слуцкие пояса – самый что не есть раритет: в Беларуси хранятся лишь 11 слуцких поясов разных лет изготовления и разного состояния, а также многочисленные фрагменты. Большая же часть изделий нашла убежище в музейных и частных коллекциях мира. В Несвиже вам скажут, что до Второй Мировой, в 1930-х, у них было аж 32 «фирменных» (назовем их так) пояса. Но по завершении войны все исчезли в непонятном направлении.

Длинные широкие пояса с красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей получили распространение на белорусских землях еще в 16–17 веках. Этому во мной степени способствовали предания о происхождении аристократии Речи Посполитой от древних воинственных племен сарматов.

В наряде магнатов пояс был символом принадлежности к элите, многовековых семейных традиций и, наконец, богатства. Дорогие пояса для шляхты привозили из восточных стран, но в 18 столетии на белорусских землях сформировалось уникальное художественное явление – «слуцкий пояс».

В те славные времена мужчина мог выйти из дома, простите, без портков, но никак не без шелкового пояса. В противном случае это было как бы «не до конца одетый». Один пояс стоил как две деревни вместе с людьми. Как табун лошадей или два чистокровных рысака. Или как заработок офицера армии за целый год.

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Спросите: почему? Дело в том, что лучшие пояса из дорого китайского шелка шились с применением золотых и серебряных нитей. Вес драгметаллов составлял от 50 до 800 граммов. Но, что удивительно, даже не столько «золото-бриллианты», не столько неповторимые узоры и символичные мотивы, влияли на стоимость слуцкого пояса. Все дело в технологии и скромных объемах выпуска.

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Первая мануфактура (персиарня) возникла именно в Несвиже, однако по распоряжению Михаила Казимира Радзивилла Рыбаньки в 1750-е годы ее перенесли в Слуцк (80 км от Несвижа), который испокон веков славился своими искусными ткачами. Руководство производством было возложено на известного тогда мастера Яна Маджарского (Аванеса Маджарянца - армянского происхождения, работавшего в Стамбуле). В 1777-1807 годах мануфактурой руководил его сын Леон.

В лучшие производственные годы в Слуцке работало до 55 ткачей (исключительно мужчины) плюс такое же количество подмастерьев и прядильщиц. На 20-25 станках они ежегодно выпускали не более 200 поясов тончайшей работы. Вот вам и эксклюзив! Самая достопочтенная публика носила 7-метровые пояса, сшитые по совершенно индивидуальному заказу. А так, что называется, «серийными» считались пояса длиной 5 метров и шириной 45 см. Можно представить, в какой бочонок превращался мужчина, «заложивший» такой немаленький пояс на своей талии!

Четыре лица одного пояса

Как правило, пояс складывали вдвое или скручивали, потом повязывая поверх шляхетского костюма (кунтуша). Роскошный аксессуар мог быть одно-, двух-, трех-, четырехлицевым. Каждая из сторон использовалась в зависимости от жизненной ситуации. К примеру, на торжества пояс повязывали наружу золотой или красной частью; в дни траура «фасадной» была черная сторона; повседневное ношение – преимущественно зеленое и серое лица.

Драгоценный аксессуар (тот, в котором использовали упомянутые нами золотые или серебряные нити) именовали «литым». А все потому, что после прокатывания чуть шершавого пояса через специальный вал появлялись необычайная гладкость и характерный блеск.

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото из открытых источников

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Композиционно слуцкий пояс как бы разделен на 3 части: 2 прямоугольных завершения («головы») и основная часть - «середник».  На «головах» ткали узоры цветов, переплетенных стеблей с листьями, веток дерева, а также медальоны. «Середник» - это поперечные однотонные полосы или полосы с орнаментом. Вдоль сторон пояса имелся узкий бордюр с растительным орнаментом.

Настоящий, да не совсем 

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Когда я в начале сказал, что, дескать, увидел слуцкий пояс в одном из залов Несвижского дворца, то, признаться, слукавил. В тамошней коллекции нет ни одного классического «слуцкого пояса» - только образцы так называемого слуцкого типа (технология изготовления идентична, но сшиты на других мануфактурах) - в белорусских Гродно, Слониме, Ружанах, Поставах, Кореличах, Шклове, польских Кобылках, Липкове, Кракове, Гданьске, французском Лионе, в Австрии и Российской империи… Пускай они несли на себе знак «Меня сделал Слуцк», это не были настоящие слуцкие пояса.

Производство оригиналов на самой что не есть настоящей мануфактуре Радзивиллов продолжалось до середины 19 века.

Есть мнение, что в настоящее время в мире сохранилось что-то около 1000 слуцких поясов. И почти все они находятся за пределами Беларуси: в музейных собраниях Польши, Украины, Литвы, России (в том числе в Санкт-Петербурге), а также в частных коллекциях.

Что такое Несвижский дворец и как в него попасть

Несвижский дворец - третий музей по посещаемости в Беларуси после музея Великой Отечественной войны и Брестской крепости. Иногда музей посещает до 6000 посетителей в день. А ежегодное количество посетителей - 420 000 человек. Несвиж был назван культурной столицей Беларуси 2012 года. Он стал третьим по счету белорусским городом после Полоцка и Гомеля, удостоенным этого почетного звания.

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах

Фото пользователя 110km.ru

Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Съездили в Несвиж чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Чтобы попасть в самый знаменитый в Беларуси дворцово-замковый комплекс, придется преодолеть порядка112 км к юго-западу от Минска. Удобнее всего приехать на автомобиле. Город связан автомобильными дорогами с Барановичами, Новогрудком, Столбцами и трассой Минск – Слуцк. Можно приехать в Несвиж на автобусе из Минска – неспешная поездка занимает около 3 часов.


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Съездили в Несвиж, чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
Его мы обнаружили в одном из музейных залов знаменитого Несвижского дворца. Белоруссы относятся к нему трепетно, почти как к святыне, и их понять нетрудно. Знаменитые слуцкие пояса считаются одной из национальных реликвий нации, прекрасным образцом декоративно-прикладного искусства, ставшим не только историческим культурным символом, но и современным брендом республики.Были да сплыли…{{material_127468}} В настоящее время старинные слуцкие пояса – самый что не есть раритет: в Беларуси хранятся лишь 11 слуцких поясов разных лет изготовления и разного состояния, а также многочисленные фрагменты. Большая же часть изделий нашла убежище в музейных и частных коллекциях мира. В Несвиже вам скажут, что до Второй Мировой, в 1930-х, у них было аж 32 «фирменных» (назовем их так) пояса. Но по завершении войны все исчезли в непонятном направлении. Длинные широкие пояса с красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей получили распространение на белорусских землях еще в 16–17 веках. Этому во мной степени способствовали предания о происхождении аристократии Речи Посполитой от древних воинственных племен сарматов. В наряде магнатов пояс был символом принадлежности к элите, многовековых семейных традиций и, наконец, богатства. Дорогие пояса для шляхты привозили из восточных стран, но в 18 столетии на белорусских землях сформировалось уникальное художественное явление – «слуцкий пояс». В те славные времена мужчина мог выйти из дома, простите, без портков, но никак не без шелкового пояса. В противном случае это было как бы «не до конца одетый». Один пояс стоил как две деревни вместе с людьми. Как табун лошадей или два чистокровных рысака. Или как заработок офицера армии за целый год. {{gallery_1698}} Спросите: почему? Дело в том, что лучшие пояса из дорого китайского шелка шились с применением золотых и серебряных нитей. Вес драгметаллов составлял от 50 до 800 граммов. Но, что удивительно, даже не столько «золото-бриллианты», не столько неповторимые узоры и символичные мотивы, влияли на стоимость слуцкого пояса. Все дело в технологии и скромных объемах выпуска.Новое слово: персиарня {{material_124023}} Первая мануфактура (персиарня) возникла именно в Несвиже, однако по распоряжению Михаила Казимира Радзивилла Рыбаньки в 1750-е годы ее перенесли в Слуцк (80 км от Несвижа), который испокон веков славился своими искусными ткачами. Руководство производством было возложено на известного тогда мастера Яна Маджарского (Аванеса Маджарянца - армянского происхождения, работавшего в Стамбуле). В 1777-1807 годах мануфактурой руководил его сын Леон.В лучшие производственные годы в Слуцке работало до 55 ткачей (исключительно мужчины) плюс такое же количество подмастерьев и прядильщиц. На 20-25 станках они ежегодно выпускали не более 200 поясов тончайшей работы. Вот вам и эксклюзив! Самая достопочтенная публика носила 7-метровые пояса, сшитые по совершенно индивидуальному заказу. А так, что называется, «серийными» считались пояса длиной 5 метров и шириной 45 см. Можно представить, в какой бочонок превращался мужчина, «заложивший» такой немаленький пояс на своей талии!Четыре лица одного поясаКак правило, пояс складывали вдвое или скручивали, потом повязывая поверх шляхетского костюма (кунтуша). Роскошный аксессуар мог быть одно-, двух-, трех-, четырехлицевым. Каждая из сторон использовалась в зависимости от жизненной ситуации. К примеру, на торжества пояс повязывали наружу золотой или красной частью; в дни траура «фасадной» была черная сторона; повседневное ношение – преимущественно зеленое и серое лица.Драгоценный аксессуар (тот, в котором использовали упомянутые нами золотые или серебряные нити) именовали «литым». А все потому, что после прокатывания чуть шершавого пояса через специальный вал появлялись необычайная гладкость и характерный блеск.{{gallery_1699}} Композиционно слуцкий пояс как бы разделен на 3 части: 2 прямоугольных завершения («головы») и основная часть - «середник».  На «головах» ткали узоры цветов, переплетенных стеблей с листьями, веток дерева, а также медальоны. «Середник» - это поперечные однотонные полосы или полосы с орнаментом. Вдоль сторон пояса имелся узкий бордюр с растительным орнаментом. Настоящий, да не совсем  {{material_123903}} Когда я в начале сказал, что, дескать, увидел слуцкий пояс в одном из залов Несвижского дворца, то, признаться, слукавил. В тамошней коллекции нет ни одного классического «слуцкого пояса» - только образцы так называемого слуцкого типа (технология изготовления идентична, но сшиты на других мануфактурах) - в белорусских Гродно, Слониме, Ружанах, Поставах, Кореличах, Шклове, польских Кобылках, Липкове, Кракове, Гданьске, французском Лионе, в Австрии и Российской империи… Пускай они несли на себе знак «Меня сделал Слуцк», это не были настоящие слуцкие пояса. Производство оригиналов на самой что не есть настоящей мануфактуре Радзивиллов продолжалось до середины 19 века.Есть мнение, что в настоящее время в мире сохранилось что-то около 1000 слуцких поясов. И почти все они находятся за пределами Беларуси: в музейных собраниях Польши, Украины, Литвы, России (в том числе в Санкт-Петербурге), а также в частных коллекциях.Что такое Несвижский дворец и как в него попасть Несвижский дворец - третий музей по посещаемости в Беларуси после музея Великой Отечественной войны и Брестской крепости. Иногда музей посещает до 6000 посетителей в день. А ежегодное количество посетителей - 420 000 человек. Несвиж был назван культурной столицей Беларуси 2012 года. Он стал третьим по счету белорусским городом после Полоцка и Гомеля, удостоенным этого почетного звания. {{gallery_1700}} Чтобы попасть в самый знаменитый в Беларуси дворцово-замковый комплекс, придется преодолеть порядка112 км к юго-западу от Минска. Удобнее всего приехать на автомобиле. Город связан автомобильными дорогами с Барановичами, Новогрудком, Столбцами и трассой Минск – Слуцк. Можно приехать в Несвиж на автобусе из Минска – неспешная поездка занимает около 3 часов.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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