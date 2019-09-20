Съездили в Несвиж, чтобы разузнать о знаменитых слуцких поясах
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Фото пользователя 110km.ru
Его мы обнаружили в одном из музейных залов знаменитого Несвижского дворца. Белоруссы относятся к нему трепетно, почти как к святыне, и их понять нетрудно. Знаменитые слуцкие пояса считаются одной из национальных реликвий нации, прекрасным образцом декоративно-прикладного искусства, ставшим не только историческим культурным символом, но и современным брендом республики.
Были да сплыли…
Длинные широкие пояса с красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей получили распространение на белорусских землях еще в 16–17 веках. Этому во мной степени способствовали предания о происхождении аристократии Речи Посполитой от древних воинственных племен сарматов.
В наряде магнатов пояс был символом принадлежности к элите, многовековых семейных традиций и, наконец, богатства. Дорогие пояса для шляхты привозили из восточных стран, но в 18 столетии на белорусских землях сформировалось уникальное художественное явление – «слуцкий пояс».
В те славные времена мужчина мог выйти из дома, простите, без портков, но никак не без шелкового пояса. В противном случае это было как бы «не до конца одетый». Один пояс стоил как две деревни вместе с людьми. Как табун лошадей или два чистокровных рысака. Или как заработок офицера армии за целый год.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Новое слово: персиарня
В лучшие производственные годы в Слуцке работало до 55 ткачей (исключительно мужчины) плюс такое же количество подмастерьев и прядильщиц. На 20-25 станках они ежегодно выпускали не более 200 поясов тончайшей работы. Вот вам и эксклюзив! Самая достопочтенная публика носила 7-метровые пояса, сшитые по совершенно индивидуальному заказу. А так, что называется, «серийными» считались пояса длиной 5 метров и шириной 45 см. Можно представить, в какой бочонок превращался мужчина, «заложивший» такой немаленький пояс на своей талии!
Четыре лица одного пояса
Как правило, пояс складывали вдвое или скручивали, потом повязывая поверх шляхетского костюма (кунтуша). Роскошный аксессуар мог быть одно-, двух-, трех-, четырехлицевым. Каждая из сторон использовалась в зависимости от жизненной ситуации. К примеру, на торжества пояс повязывали наружу золотой или красной частью; в дни траура «фасадной» была черная сторона; повседневное ношение – преимущественно зеленое и серое лица.
Драгоценный аксессуар (тот, в котором использовали упомянутые нами золотые или серебряные нити) именовали «литым». А все потому, что после прокатывания чуть шершавого пояса через специальный вал появлялись необычайная гладкость и характерный блеск.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Настоящий, да не совсем
Производство оригиналов на самой что не есть настоящей мануфактуре Радзивиллов продолжалось до середины 19 века.
Есть мнение, что в настоящее время в мире сохранилось что-то около 1000 слуцких поясов. И почти все они находятся за пределами Беларуси: в музейных собраниях Польши, Украины, Литвы, России (в том числе в Санкт-Петербурге), а также в частных коллекциях.
Что такое Несвижский дворец и как в него попасть
Несвижский дворец - третий музей по посещаемости в Беларуси после музея Великой Отечественной войны и Брестской крепости. Иногда музей посещает до 6000 посетителей в день. А ежегодное количество посетителей - 420 000 человек. Несвиж был назван культурной столицей Беларуси 2012 года. Он стал третьим по счету белорусским городом после Полоцка и Гомеля, удостоенным этого почетного звания.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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