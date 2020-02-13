13 февраля 2020, 00:01
Сгоревшая в Петербурге машина принадлежала лидеру фанатов «Зенита»
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Рано утром в среду, 12 февраля, пожарные тушили горящие автомобили на юго-западе Санкт-Петербурга. Одна иномарка выгорела дотла, две другие, стоявшие рядом, тоже изрядно пострадали. Позже выяснилось, что машина принадлежала лидеру фанатов «Зенита». Следователи не исключают поджог.
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В результате, первая Kia была полностью уничтожена огнем, вторая тоже сильно пострадала, у Renault обгорела задняя часть. Два пожарных расчета ликвидировали возгорание к 5:32 утра. Люди в инциденте не пострадали. В ходе расследования причин ЧП выяснилось, что автомобиль, с которого начался пожар, принадлежал лидеру движения болельщиков футбольного клуба «Зенит» и заводящему фанатского виража Александру Румянцеву. Печально еще и то, что машина не была застрахована по КАСКО. Ущерб Александр оценил в 1 млн рублей.
Следователи отрабатывают версию поджога. Они внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники приехали на черном Volkswagen Polo. На кадрах видно, как поджигатели заехали во двор и бросили какой-то горящий предмет под днище автомобиля. При этом из салона Volkswagen они не выходили.
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автор статьи не заслуженно забыл про форд "ескейп", "маверик" лично пользуюсь последним 14 лет, авто достойное похвалы!!!!
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
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