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13 февраля 2020, 00:01

Сгоревшая в Петербурге машина принадлежала лидеру фанатов «Зенита»

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Рано утром в среду, 12 февраля, пожарные тушили горящие автомобили на юго-западе Санкт-Петербурга. Одна иномарка выгорела дотла, две другие, стоявшие рядом, тоже изрядно пострадали. Позже выяснилось, что машина принадлежала лидеру фанатов «Зенита». Следователи не исключают поджог.
Сгоревшая в Петербурге машина принадлежала лидеру фанатов Зенита

 

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Сигнал об автомобильном пожаре поступил в дежурную службу в 4:31 утра. Прибывшие к дому №29, корпус 1, по проспекту Кузнецова пожарные установили, что огонь охватил три припаркованные машины. Первым загорелся автомобиль Kia Sportage 2015 года выпуска. С него пламя перекинулось на два стоящих по обе стороны от него автомобиля – Kia Venga и Renault Sandero, сообщает портал Peterburg2.

В результате, первая Kia была полностью уничтожена огнем, вторая тоже сильно пострадала, у Renault обгорела задняя часть. Два пожарных расчета ликвидировали возгорание к 5:32 утра. Люди в инциденте не пострадали. В ходе расследования причин ЧП выяснилось, что автомобиль, с которого начался пожар, принадлежал лидеру движения болельщиков футбольного клуба «Зенит» и заводящему фанатского виража Александру Румянцеву. Печально еще и то, что машина не была застрахована по КАСКО. Ущерб Александр оценил в 1 млн рублей.

Следователи отрабатывают версию поджога. Они внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники приехали на черном Volkswagen Polo. На кадрах видно, как поджигатели заехали во двор и бросили какой-то горящий предмет под днище автомобиля. При этом из салона Volkswagen они не выходили.

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Сгоревшая в Петербурге машина принадлежала лидеру фанатов «Зенита»
{{material_128860}}Сигнал об автомобильном пожаре поступил в дежурную службу в 4:31 утра. Прибывшие к дому №29, корпус 1, по проспекту Кузнецова пожарные установили, что огонь охватил три припаркованные машины. Первым загорелся автомобиль Kia Sportage 2015 года выпуска. С него пламя перекинулось на два стоящих по обе стороны от него автомобиля – Kia Venga и Renault Sandero, сообщает портал Peterburg2.В результате, первая Kia была полностью уничтожена огнем, вторая тоже сильно пострадала, у Renault обгорела задняя часть. Два пожарных расчета ликвидировали возгорание к 5:32 утра. Люди в инциденте не пострадали. В ходе расследования причин ЧП выяснилось, что автомобиль, с которого начался пожар, принадлежал лидеру движения болельщиков футбольного клуба «Зенит» и заводящему фанатского виража Александру Румянцеву. Печально еще и то, что машина не была застрахована по КАСКО. Ущерб Александр оценил в 1 млн рублей.Следователи отрабатывают версию поджога. Они внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники приехали на черном Volkswagen Polo. На кадрах видно, как поджигатели заехали во двор и бросили какой-то горящий предмет под днище автомобиля. При этом из салона Volkswagen они не выходили.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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