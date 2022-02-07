Сгоревший 30-летний Aston Martin все еще стоит 2 млн рублей: пострадал только моторный отсек
Фото: hemmings.com
Фото: hemmings.com
Фото: hemmings.com
Фото: hemmings.com
Фото: hemmings.com
Фото: hemmings.com
Фото: hemmings.com
На фотографиях все выглядит так, будто кто-то поднес паяльную лампу к капоту автомобиля и теперь там зияет обугленная дыра. Некогда мощный 5,3-литровый мотор V8 покрыт ржавчиной. При жизни он выдавал 280 лошадиных сил на 5000 об/мин. Тем не менее, автомобиль может стать отличным вариантом для реставрации. Обтянутый светлой кожей салон прекрасно сохранился. В оснащение входит автоматическая коробка передач, кондиционер, электрические стеклоподъемники и электрический усилитель руля, а также стальные колесные диски, обутые в покрышки с белой окантовкой.
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