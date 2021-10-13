Сгоревший Bugatti Chiron продают за 25 млн рублей и утверждают, что это выгодная покупка
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Будущему владельцу придется починить проводку, отреставрировать кузовные панели и отчистить салон, который покрыт ровным слоем порошка из огнетушителя и, вероятно, пропах гарью.
Корма гиперкара выглядит на удивление нетронутой, где под гладкими футуристическими панелями скрывается 1500-сильный мотор. Вероятно, покупка этого несчастного Bugatti Chiron могла бы заинтересовать одного из блогеров. Каждый шаг по восстановлению раритетного автомобиля привлек бы миллионную аудиторию на YouTube.
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