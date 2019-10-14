14 октября 2019, 13:16
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
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Фото: copart.com
В Калифорнии выставили на продажу кучку пепла и обгоревшего металла, оставшиеся от некогда быстрого спайдера Ferrari 458. VIN-номер суперкара уцелел. Видимо, именно он представляет интерес для потенциальных покупателей.
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
Фото: copart.com
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Сейчас суперкар выглядит как небольшая кучка обгоревших останков, в которой можно распознать лишь отдельные элементы: тормозные диски, части подвески и выпускной системы. Обстоятельства, приведшие к столь печальным последствиям, не сообщаются. Неизвестна и стартовая цена лота. На рынке аналогичный Ferrari 458 Spider в исправном состоянии стоит сейчас порядка 275 тысяч долларов.
Объявления о продаже сгоревших автомобилей появляются достаточно регулярно. На фотографиях на заднем плане мы видим много погибших в пожаре легковушек. Их кузова неплохо сохранились, тогда как кузов Ferrari, изготовленный из композитных материалов, выгорел дотла. Кто и зачем покупает такие автомобили, неизвестно. Например, в апреле 2019 года на торги была выставлена полностью сгоревшая Ferrari F355 Spider 1999 года выпуска, которую купили буквально через несколько дней.
Комментарии
Комментарии пользователей
temeraromashin14.10.2019 23:00
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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