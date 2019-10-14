Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 октября 2019, 13:16

Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион

  • 719
  • 0
Фото: copart.com
В Калифорнии выставили на продажу кучку пепла и обгоревшего металла, оставшиеся от некогда быстрого спайдера Ferrari 458. VIN-номер суперкара уцелел. Видимо, именно он представляет интерес для потенциальных покупателей.
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион

Фото: copart.com

Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион

Фото: copart.com

Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион

Фото: copart.com

Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион

Фото: copart.com

Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион

Фото: copart.com

Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
Ранее мы писали
Есть такая народная поговорка: «Не топора бойся, а огня». В первый день текущих праздников в районе Мурино ...
Читать далее
Объявление о продаже сгоревшей Ferrari 458 Spider появилось на сайте интернет-аукциона Copart. Автомобиль 2014 года выпуска оснащался 4,5-литровой атмосферной «восьмеркой», автоматической коробкой передач и задним приводом. Цвет споркара «при жизни» не сообщается. 

Сейчас суперкар выглядит как небольшая кучка обгоревших останков, в которой можно распознать лишь отдельные элементы: тормозные диски, части подвески и выпускной системы. Обстоятельства, приведшие к столь печальным последствиям, не сообщаются. Неизвестна и стартовая цена лота. На рынке аналогичный Ferrari 458 Spider в исправном состоянии стоит сейчас порядка 275 тысяч долларов. 

Объявления о продаже сгоревших автомобилей появляются достаточно регулярно. На фотографиях на заднем плане мы видим много погибших в пожаре легковушек. Их кузова неплохо сохранились, тогда как кузов Ferrari, изготовленный из композитных материалов, выгорел дотла. Кто и зачем покупает такие автомобили, неизвестно. Например, в апреле 2019 года на торги была выставлена полностью сгоревшая Ferrari F355 Spider 1999 года выпуска, которую купили буквально через несколько дней.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:00
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Видео: девушка разбила арендованную Ferrari 458
Бедная машина, женщину не жалко.
AlekseiE
Ferrari сделала эксклюзивный 458 Speciale
Даже страшно представить себе во сколько обошлась такая игрушка "состоятельному клиенту" Феррари. Но, наверное, оно того стоит... Поездка на Феррари уже сама по себе приключение, а на созданном лично для тебя, вообще улет
Дамир
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Феррари
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Ferrari 458 Italia
Объявления о продаже Ferrari 458 Italia
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 52 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Сгоревшую дотла Ferrari 458 выставили на аукцион
{{material_114488}}Объявление о продаже сгоревшей Ferrari 458 Spider появилось на сайте интернет-аукциона Copart. Автомобиль 2014 года выпуска оснащался 4,5-литровой атмосферной «восьмеркой», автоматической коробкой передач и задним приводом. Цвет споркара «при жизни» не сообщается. Сейчас суперкар выглядит как небольшая кучка обгоревших останков, в которой можно распознать лишь отдельные элементы: тормозные диски, части подвески и выпускной системы. Обстоятельства, приведшие к столь печальным последствиям, не сообщаются. Неизвестна и стартовая цена лота. На рынке аналогичный Ferrari 458 Spider в исправном состоянии стоит сейчас порядка 275 тысяч долларов. Объявления о продаже сгоревших автомобилей появляются достаточно регулярно. На фотографиях на заднем плане мы видим много погибших в пожаре легковушек. Их кузова неплохо сохранились, тогда как кузов Ferrari, изготовленный из композитных материалов, выгорел дотла. Кто и зачем покупает такие автомобили, неизвестно. Например, в апреле 2019 года на торги была выставлена полностью сгоревшая Ferrari F355 Spider 1999 года выпуска, которую купили буквально через несколько дней.
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Самара Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.