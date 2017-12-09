9 декабря 2017, 12:02
«Сговор итальянцев»: Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся МКПП
Глава отдела инжиниринга итальянского концерна Fiat Chrysler Automobiles Роберто Федели официально сообщил о том, что все будущие модели Alfa Romeo, Ferrari и Maserati будут выходить в версиях, оснащённых лишь автоматическими трансмиссиями.
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Не лучше обстоят дела и с продажей «механических» Alfa Romeo и Maserati. Таким образом, из-за отсутствия спроса со стороны клиентов три марки концерна будут производиться только с автоматическими трансмиссиями.
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Отзывы по теме
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
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