9 декабря 2017, 12:02

«Сговор итальянцев»: Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся МКПП

Глава отдела инжиниринга итальянского концерна Fiat Chrysler Automobiles Роберто Федели официально сообщил о том, что все будущие модели Alfa Romeo, Ferrari и Maserati будут выходить в версиях, оснащённых лишь автоматическими трансмиссиями.
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Господин Федели отметил, что во время разработки родстера Ferrari California в создание версии с механической коробкой передач было вложено 10 млн евро, но этот автомобиль был раскуплен всего в двух экземплярах. 

Не лучше обстоят дела и с продажей «механических» Alfa Romeo и Maserati. Таким образом, из-за отсутствия спроса со стороны клиентов три марки концерна будут производиться только с автоматическими трансмиссиями.
Новинки и концепт кары Альфа Ромео, Феррари, Мазерати

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«Сговор итальянцев»: Alfa Romeo, Ferrari и Maserati лишатся МКПП
{{material_120970}}Господин Федели отметил, что во время разработки родстера Ferrari California в создание версии с механической коробкой передач было вложено 10 млн евро, но этот автомобиль был раскуплен всего в двух экземплярах. Не лучше обстоят дела и с продажей «механических» Alfa Romeo и Maserati. Таким образом, из-за отсутствия спроса со стороны клиентов три марки концерна будут производиться только с автоматическими трансмиссиями.
2017-12-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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