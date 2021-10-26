26 октября 2021, 12:21
Шакил О'Нил показал свой Cadillac с рогами: фото
В минувшие выходные очередной этап Формулы 1 прошел в США. Звезда НБА Шакил О'Нил приехал на церемонию награждения победителей на грандиозном кастомном кабриолете Cadillac Eldorado, украшенном буйволовыми рогами.
Дарья Климова Фото: motor1
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Фото: motor1
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Шакил О'Нил вручил кубок победителя Максу Ферстаппену из Red Bull. Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон занял второе место. Третьим стал Серхио Перес (Red Bull). Шакил О'Нил тут же стал героем мемов, поскольку оказался выше Хэмилтона, стоявшего на второй ступеньке подиума.
Упомянутые модели: Cadillac Eldorado
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