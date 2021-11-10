Шакил О'Нил представил самый большой в мире велосипед: он специально создан для рослых людей
Фото: DirtySixer
Фото: DirtySixer
Фото: DirtySixer
Фото: DirtySixer
Фото: DirtySixer
Этот гигантский велосипед весит менее 16 килограммов и, несмотря на огромные размеры, имеет строгий, минималистичный дизайн. AllRoad Mark II поставляется с прочной алюминиевой рамой, большими педалями и увеличенными ручками, а также силиконовым седлом шириной 190 мм. Он оснащен 36-дюймовыми колесными дисками, готовыми к бескамерному использованию, и гидравлическими тормозами. Стоит новинка минимум 3 000 долларов. Первые поставки запланированы на вторую половину 2022 года.
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