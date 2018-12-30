30 декабря 2018, 08:01

Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!?

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Понятно, что все наши мысли сегодня растворились в предновогодней суете: корпоративы, понимаешь ли, опохмелы, подарки… Наконец, утомляющая подготовка праздничного стола. А еще эти журналисты скажете, со своими финиками лезут…
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  Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!? Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!? Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!? Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!? Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!? Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!?
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Считается, что можно прожить длительное время, питаясь только водой и финиками. При этом организм будет получать все необходимые витамины и минералы. В том же Medjoul, например, содержится 270 килокалорий. Ученые доказали: это эффективное лекарство от инсульта и инфаркта, помощник в борьбе с жирами. Употребление фиников поможет вывести из депрессии, улучшить настроение, очистить организм, избавиться от лишнего веса, улучшить состояние кожи, волос, зубов, активизировать умственную деятельность, облегчить женщинам период беременности.
На первый взгляд, и правда, не уместно, но если вспомнить о том, что в Новый год всегда хочется чего-то оригинального и не обыденного, они (финики) придутся, пардон, «к столу». Чуть менее месяца назад мы побывали в Израиле. Там, как вы понимаете, лето (+28 градусов): все если не цветет, то уж точно пахнет. Пальмы продолжают оставаться зелеными, несмотря на то, что в начале ноября отдали людям самое свое главное – плоды.

С финиками, если быть до конца откровенным, Израиль как-то совсем не ассоциируется. Ирак, Египет, Тунис, Марокко - еще куда не шло, но Земля обетованная… Тем не менее, еще в Священном Писании читаем про страну, «текущую молоком и медом». Это, заметим, про Израиль, и ключевое слово здесь «мед». А знаете ли вы, что данном конкретном случае упоминается именно финиковый мед? То-то и оно. Еще в литературе древних греков и римлян встречаются упоминания фиников, растущих в Иорданской долине и в районе Мертвого моря.

В Средние века финики по какой-то причине практически полностью исчезли с этой территории. В 1924 году их вновь завезли, но те почему-то не прижились. Далее почти криминальная история: в 1933-м один еврей, увлеченный идеей вернуть финики в Израиль, взял с собой товарища – репатрианта из России, и вдвоем поехали в Ирак. Там они тайком встретились с представителями местной еврейской общины, которые аккурат занимались разведением фиников. От своих соплеменников друзья усвоили знания, как выращивать деревья, и одновременно приобрели несколько саженцев. Тайно, под покровом ночи, с подкупом иракцев пальмочки были вывезены в Израиль.

Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками

Финики содержат пищевые волокна - часть растворимые, часть нерастворимые. Они, как доказано, препятствуют быстрому всасыванию сахара, который содержится в плодах. Посему можно съесть много фиников и не бояться, что повысится уровень сахара в крови. У плода низкий гигиенический индекс: финик создает ощущение сытости в течение долгого времени и придает организму больше энергии. Это очень полезный плод, являющийся натуральным заменителем сахара, поэтому его можно есть детям с самого юного возраста.
Возрождение культуры началось в середине 50-х годов XX века. В том числе в кибуце недалеко от Галилейского моря, который мы и посетили в рамках экскурсии. Поначалу дело шло так себе. И чтобы трудоустроить членов кибуца, массово селившихся в округе, в 1970-х глава сельзозкоммуны привез из Америки новые породы финиковых деревьев под названием «Король». Именно это дало сильный толчок развитию фиников в Израиле. При этом сам владелец фермы предпочитал иракские породы.

Данный конкретный кибуц выращивает около 800 тонн фиников в сезон. А в целом по Израилю эта цифра составляет 30 000 тонн. Культивируется 9 видов фиников, из них 2 вида – так называемые влажные: «Браи» (желтый плод, похож на алычу) и «Хиани» (самый сочный сорт, имеет красноватый цвет, никогда не высыхает на дереве). Первыми обычно собирают «Браи». Из зеленого в желтый это сорт превращается за какие-то 2-3 недели. Чаще всего «Браи» встречается на праздничном столе на праздник Рош ха-Шана, ну и, конечно же, массово поставляется на экспорт. Оба вида снимаются недозревшими и сразу помещаются в морозильную камеру для полного созревания при температуре -18 градусов.

Самый распространенный сорт фиников в Израиле (до 70% всего урожая), завезенный в свое время из Марокко, - «королевский» Medjoul («Маджуль»), это один из 7 так называемых сухих видов. Считается очень качественным. Его, равно как и «Хиани», можно употреблять самостоятельно, фаршировать сыром и орехами, запекать с мясом, использовать для выпечки, приготовления шейков и прочих блюд. Здесь надо уточнить, что Израиль никогда не был и до сих пор не является самой сильной территорией, производящей финики. На долю государства приходится всего 6% мирового производства и экспорта этих плодов.

Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками

Кибуц — сельскохозяйственная коммуна в Израиле, созданная на основе общего имущества, самоуправления, одинаковых условий жизни и работы, разделения продуктов труда поровну между всеми членами. Первые кибуцы появились в начале XX века на территории Османской империи и Палестины — именно здесь, согласно священным текстам, находилась Земля обетованная. Высший орган управления в кибуцах — общее собрание, которое еженедельно на голосовании решает текущие вопросы. Большинство кибуцев сегодня владеют заводами и занимаются турбизнесом.
Каждая финиковая пальма требует около 1000 литров воды в день. Если дать больше или меньше H2O, финик пострадает, поэтому за подачей воды всегда зорко следят. Сбор плодов происходит в период с конца августа по середину ноября, преимущественно в ночные часы (с 2-00 до 6-00), потому как на улице в этот период все еще жарко.

Примерно через 2 месяца после того, как все финики окажутся в морозильных камерах, на ферме возобновятся работы: сотрудники кибуца начинают срезать старые листья и ветки, готовиться к новому сезону. Опылять деревья стараются, как правило, в феврале, когда в Израиле начинает приходить в чувство природа, а жители страны повсеместно празднуют Ту би-Шват («Новый год деревьев»).

У фиников две особи: мужской созревает первым. Различить, какое дерево - какого пола, способны лишь специалисты. Пыльца, которой опыляется женская особь, собирается аккуратно и только  вручную – конкретно каждая веточка, каждый побег. Если человек не опылит, финик получится как бы недоразвитым – маленьким и, если так можно выразиться, некультурным. Для опыления рабочие поднимаются вверх на специальных машинах, порой на высоту 18-20 метров (встречаются такие крупные пальмы).

После этого финик начинает созревать. Важно прорезать ветки, чтобы плоды были крупными. Этот процесс происходит вручную – рабочий снимает определенное количество побегов. Чем реже на веточке финики, тем качественнее плоды. Пальма не должна быть чрезмерно тяжелой от плодов, в противном случае может сломаться при сильном ветре. Через 4 года после посадки дерево начинает плодоносить и способно в сезон приносить 80 кг фиников.

Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Шалом Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками
Взрослое дерево Medjoul дает до 120 кг, можно, говорят в кибуце, получить и больше, но велик риск потерять в качестве. Взрослая пальма «Браи», пожалуй, самая плодовитая – обеспечивает в сезон до 260 кг фиников. Среднестатистический срок жизни финиковой пальмы – 70 лет. Это немного. У дерева поверхностные корни, и при сильном ветре его, пусть даже гибкого по структуре, банально валит. К августу каждую веточку и гроздь обтягивают сеткой/кульком - это защита от птиц и насекомых.

Кстати, «о птичках». Финики – продукт кошерный. Но перед употреблением обязательно проверяется на наличие насекомых. Верующий еврей просто так финик в руки не возьмет и не станет сразу кушать. Сначала он разрежет каждый плод и обязательно посмотрит, что внутри. Главное, чтобы букашек не было.

Всем шалом! Будьте здоровы и с наступающим Новым годом!

Иван Братуха Автор благодарит компанию Cordiant за организацию экскурсии
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Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!?
{{photo_text_176}} На первый взгляд, и правда, не уместно, но если вспомнить о том, что в Новый год всегда хочется чего-то оригинального и не обыденного, они (финики) придутся, пардон, «к столу». Чуть менее месяца назад мы побывали в Израиле. Там, как вы понимаете, лето (+28 градусов): все если не цветет, то уж точно пахнет. Пальмы продолжают оставаться зелеными, несмотря на то, что в начале ноября отдали людям самое свое главное – плоды. С финиками, если быть до конца откровенным, Израиль как-то совсем не ассоциируется. Ирак, Египет, Тунис, Марокко - еще куда не шло, но Земля обетованная… Тем не менее, еще в Священном Писании читаем про страну, «текущую молоком и медом». Это, заметим, про Израиль, и ключевое слово здесь «мед». А знаете ли вы, что данном конкретном случае упоминается именно финиковый мед? То-то и оно. Еще в литературе древних греков и римлян встречаются упоминания фиников, растущих в Иорданской долине и в районе Мертвого моря.В Средние века финики по какой-то причине практически полностью исчезли с этой территории. В 1924 году их вновь завезли, но те почему-то не прижились. Далее почти криминальная история: в 1933-м один еврей, увлеченный идеей вернуть финики в Израиль, взял с собой товарища – репатрианта из России, и вдвоем поехали в Ирак. Там они тайком встретились с представителями местной еврейской общины, которые аккурат занимались разведением фиников. От своих соплеменников друзья усвоили знания, как выращивать деревья, и одновременно приобрели несколько саженцев. Тайно, под покровом ночи, с подкупом иракцев пальмочки были вывезены в Израиль.{{gallery_1366}} {{photo_text_177}} Возрождение культуры началось в середине 50-х годов XX века. В том числе в кибуце недалеко от Галилейского моря, который мы и посетили в рамках экскурсии. Поначалу дело шло так себе. И чтобы трудоустроить членов кибуца, массово селившихся в округе, в 1970-х глава сельзозкоммуны привез из Америки новые породы финиковых деревьев под названием «Король». Именно это дало сильный толчок развитию фиников в Израиле. При этом сам владелец фермы предпочитал иракские породы. Данный конкретный кибуц выращивает около 800 тонн фиников в сезон. А в целом по Израилю эта цифра составляет 30 000 тонн. Культивируется 9 видов фиников, из них 2 вида – так называемые влажные: «Браи» (желтый плод, похож на алычу) и «Хиани» (самый сочный сорт, имеет красноватый цвет, никогда не высыхает на дереве). Первыми обычно собирают «Браи». Из зеленого в желтый это сорт превращается за какие-то 2-3 недели. Чаще всего «Браи» встречается на праздничном столе на праздник Рош ха-Шана, ну и, конечно же, массово поставляется на экспорт. Оба вида снимаются недозревшими и сразу помещаются в морозильную камеру для полного созревания при температуре -18 градусов. Самый распространенный сорт фиников в Израиле (до 70% всего урожая), завезенный в свое время из Марокко, - «королевский» Medjoul («Маджуль»), это один из 7 так называемых сухих видов. Считается очень качественным. Его, равно как и «Хиани», можно употреблять самостоятельно, фаршировать сыром и орехами, запекать с мясом, использовать для выпечки, приготовления шейков и прочих блюд. Здесь надо уточнить, что Израиль никогда не был и до сих пор не является самой сильной территорией, производящей финики. На долю государства приходится всего 6% мирового производства и экспорта этих плодов.{{gallery_1367}} {{photo_text_178}} Каждая финиковая пальма требует около 1000 литров воды в день. Если дать больше или меньше H2O, финик пострадает, поэтому за подачей воды всегда зорко следят. Сбор плодов происходит в период с конца августа по середину ноября, преимущественно в ночные часы (с 2-00 до 6-00), потому как на улице в этот период все еще жарко. Примерно через 2 месяца после того, как все финики окажутся в морозильных камерах, на ферме возобновятся работы: сотрудники кибуца начинают срезать старые листья и ветки, готовиться к новому сезону. Опылять деревья стараются, как правило, в феврале, когда в Израиле начинает приходить в чувство природа, а жители страны повсеместно празднуют Ту би-Шват («Новый год деревьев»). У фиников две особи: мужской созревает первым. Различить, какое дерево - какого пола, способны лишь специалисты. Пыльца, которой опыляется женская особь, собирается аккуратно и только  вручную – конкретно каждая веточка, каждый побег. Если человек не опылит, финик получится как бы недоразвитым – маленьким и, если так можно выразиться, некультурным. Для опыления рабочие поднимаются вверх на специальных машинах, порой на высоту 18-20 метров (встречаются такие крупные пальмы).После этого финик начинает созревать. Важно прорезать ветки, чтобы плоды были крупными. Этот процесс происходит вручную – рабочий снимает определенное количество побегов. Чем реже на веточке финики, тем качественнее плоды. Пальма не должна быть чрезмерно тяжелой от плодов, в противном случае может сломаться при сильном ветре. Через 4 года после посадки дерево начинает плодоносить и способно в сезон приносить 80 кг фиников.{{gallery_1365}} Взрослое дерево Medjoul дает до 120 кг, можно, говорят в кибуце, получить и больше, но велик риск потерять в качестве. Взрослая пальма «Браи», пожалуй, самая плодовитая – обеспечивает в сезон до 260 кг фиников. Среднестатистический срок жизни финиковой пальмы – 70 лет. Это немного. У дерева поверхностные корни, и при сильном ветре его, пусть даже гибкого по структуре, банально валит. К августу каждую веточку и гроздь обтягивают сеткой/кульком - это защита от птиц и насекомых.Кстати, «о птичках». Финики – продукт кошерный. Но перед употреблением обязательно проверяется на наличие насекомых. Верующий еврей просто так финик в руки не возьмет и не станет сразу кушать. Сначала он разрежет каждый плод и обязательно посмотрит, что внутри. Главное, чтобы букашек не было. Всем шалом! Будьте здоровы и с наступающим Новым годом!
2018-12-30
Автор: Иван Братуха Автор благодарит компанию Cordiant за организацию экскурсии
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