Шалом! Не желаете украсить новогодний стол кошерными финиками!?
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С финиками, если быть до конца откровенным, Израиль как-то совсем не ассоциируется. Ирак, Египет, Тунис, Марокко - еще куда не шло, но Земля обетованная… Тем не менее, еще в Священном Писании читаем про страну, «текущую молоком и медом». Это, заметим, про Израиль, и ключевое слово здесь «мед». А знаете ли вы, что данном конкретном случае упоминается именно финиковый мед? То-то и оно. Еще в литературе древних греков и римлян встречаются упоминания фиников, растущих в Иорданской долине и в районе Мертвого моря.
В Средние века финики по какой-то причине практически полностью исчезли с этой территории. В 1924 году их вновь завезли, но те почему-то не прижились. Далее почти криминальная история: в 1933-м один еврей, увлеченный идеей вернуть финики в Израиль, взял с собой товарища – репатрианта из России, и вдвоем поехали в Ирак. Там они тайком встретились с представителями местной еврейской общины, которые аккурат занимались разведением фиников. От своих соплеменников друзья усвоили знания, как выращивать деревья, и одновременно приобрели несколько саженцев. Тайно, под покровом ночи, с подкупом иракцев пальмочки были вывезены в Израиль.
Данный конкретный кибуц выращивает около 800 тонн фиников в сезон. А в целом по Израилю эта цифра составляет 30 000 тонн. Культивируется 9 видов фиников, из них 2 вида – так называемые влажные: «Браи» (желтый плод, похож на алычу) и «Хиани» (самый сочный сорт, имеет красноватый цвет, никогда не высыхает на дереве). Первыми обычно собирают «Браи». Из зеленого в желтый это сорт превращается за какие-то 2-3 недели. Чаще всего «Браи» встречается на праздничном столе на праздник Рош ха-Шана, ну и, конечно же, массово поставляется на экспорт. Оба вида снимаются недозревшими и сразу помещаются в морозильную камеру для полного созревания при температуре -18 градусов.
Самый распространенный сорт фиников в Израиле (до 70% всего урожая), завезенный в свое время из Марокко, - «королевский» Medjoul («Маджуль»), это один из 7 так называемых сухих видов. Считается очень качественным. Его, равно как и «Хиани», можно употреблять самостоятельно, фаршировать сыром и орехами, запекать с мясом, использовать для выпечки, приготовления шейков и прочих блюд. Здесь надо уточнить, что Израиль никогда не был и до сих пор не является самой сильной территорией, производящей финики. На долю государства приходится всего 6% мирового производства и экспорта этих плодов.
Примерно через 2 месяца после того, как все финики окажутся в морозильных камерах, на ферме возобновятся работы: сотрудники кибуца начинают срезать старые листья и ветки, готовиться к новому сезону. Опылять деревья стараются, как правило, в феврале, когда в Израиле начинает приходить в чувство природа, а жители страны повсеместно празднуют Ту би-Шват («Новый год деревьев»).
У фиников две особи: мужской созревает первым. Различить, какое дерево - какого пола, способны лишь специалисты. Пыльца, которой опыляется женская особь, собирается аккуратно и только вручную – конкретно каждая веточка, каждый побег. Если человек не опылит, финик получится как бы недоразвитым – маленьким и, если так можно выразиться, некультурным. Для опыления рабочие поднимаются вверх на специальных машинах, порой на высоту 18-20 метров (встречаются такие крупные пальмы).
После этого финик начинает созревать. Важно прорезать ветки, чтобы плоды были крупными. Этот процесс происходит вручную – рабочий снимает определенное количество побегов. Чем реже на веточке финики, тем качественнее плоды. Пальма не должна быть чрезмерно тяжелой от плодов, в противном случае может сломаться при сильном ветре. Через 4 года после посадки дерево начинает плодоносить и способно в сезон приносить 80 кг фиников.
Кстати, «о птичках». Финики – продукт кошерный. Но перед употреблением обязательно проверяется на наличие насекомых. Верующий еврей просто так финик в руки не возьмет и не станет сразу кушать. Сначала он разрежет каждый плод и обязательно посмотрит, что внутри. Главное, чтобы букашек не было.
Всем шалом! Будьте здоровы и с наступающим Новым годом!
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