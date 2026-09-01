300 км без дозаправки и клиренс 330 мм: чем интересен SHARMAX Eurasia 300 для российских дорог

1 сентября 2026, 16:00
SHARMAX Eurasia 300 ТУРЭНДУРО: универсальный мотоцикл для города
SHARMAX Eurasia 300 ТУРЭНДУРО: универсальный мотоцикл для города
SHARMAX Eurasia 300 ТУРЭНДУРО - мотоцикл, сочетающий универсальность, экономичность и простоту обслуживания. Модель актуальна на фоне роста спроса на практичные байки для города и бездорожья.
Мотоцикл SHARMAX Eurasia 300 ТУРЭНДУРО с первого взгляда привлекает внимание сочетанием практичности и универсальности. Модель создана для тех, кто не хочет ограничиваться только городскими маршрутами или исключительно бездорожьем. Байк рассчитан на ежедневную эксплуатацию в смешанных условиях: утром — по асфальту, днём — по просёлку, вечером — в лесу или на даче. Такой подход делает модель особенно интересной для российских реалий, где состояние дорог может меняться на глазах.
В основе конструкции — одноцилиндровый двигатель 172ФМН рабочим объёмом 250 куб. см, выдающий 25 л.с. При снаряжённой массе всего 114 кг это обеспечивает уверенную динамику. Воздушно-масляное охлаждение и карбюратор PZ30 упрощают обслуживание, а расход топлива на уровне 4 литров на 100 км в сочетании с баком на 12 литров позволяет проезжать до 300 км без дозаправки. Пятиступенчатая коробка передач с короткой первой и длинной пятой передачей адаптирована к переменным дорожным условиям.
Подвеска SHARMAX Eurasia 300 рассчитана на серьёзные нагрузки: спереди установлена перевёрнутая телескопическая вилка диаметром 48 мм, сзади — стандартный амортизатор длиной 305 мм. Дорожный просвет в 330 мм позволяет не бояться корней, камней и других препятствий. Пространственная стальная рама обеспечивает жёсткость и надёжность, а дисковые тормоза с двухпоршневым суппортом спереди и однопоршневым сзади гарантируют уверенное замедление. Колеса размерности 17/17 с внедорожной резиной делают мотоцикл устойчивым на любом покрытии.
Высота по седлу 910 мм подходит большинству райдеров, электростартер облегчает запуск. Модель маневренна в городе, стабильна на трассе и не пасует перед сложными участками дорог. Экономичный расход топлива и простота обслуживания делают SHARMAX Eurasia 300 привлекательным выбором для тех, кто ценит надёжность и минимальные эксплуатационные расходы.
Пользователи отмечают классический дизайн, удобную посадку, тихую работу двигателя и качественную сборку. Управляемость мотоцикла вызывает положительные отзывы, особенно среди тех, кто ищет универсальное решение для разных типов дорог. Модель ориентирована на широкий круг пользователей — от новичков до опытных райдеров, которым важно не только качество, но и доступность сервиса.
В условиях российских дорог и переменчивого климата универсальность и надёжность становятся ключевыми критериями при выборе мотоцикла. SHARMAX Eurasia 300 ТУРЭНДУРО предлагает сбалансированное решение между ценой, возможностями и простотой обслуживания. Интерес к подобным универсальным транспортным средствам растёт — аналогичная тенденция наблюдается и в других сегментах, включая электровелосипеды - новый подход к городским и внедорожным поездкам .
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