Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 14:09

SHARMAX PowerMax 250: кроссовый эндуро с 21 л.с. и кредитом без переплат

SHARMAX PowerMax 250: кроссовый эндуро с 21 л.с. и кредитом без переплат

SHARMAX PowerMax 250: 111 кг сухого веса, подвеска KKE и кикстартер — идеальный выбор для новичков и профи

SHARMAX PowerMax 250: кроссовый эндуро с 21 л.с. и кредитом без переплат

SHARMAX PowerMax 250 - мотоцикл, который сочетает в себе надежность, мощность и доступность для разных категорий райдеров. В условиях роста спроса на универсальные байки, модель выделяется техническими решениями и возможностью покупки в кредит без лишних формальностей.

SHARMAX PowerMax 250 - мотоцикл, который сочетает в себе надежность, мощность и доступность для разных категорий райдеров. В условиях роста спроса на универсальные байки, модель выделяется техническими решениями и возможностью покупки в кредит без лишних формальностей.

В 2026 году рынок кроссовых эндуро в России продолжит расти, и SHARMAX PowerMax 250 станет одной из ведущих моделей для тех, кто ищет универсальный мотоцикл с возможностью покупки в кредит. Эта модель ориентирована как на новичков, так и на опытных райдеров, что делает ее особенно привлекательной.

PowerMax 250 оснащен 250-кубовым двигателем 172 FMM3A от Zongshen, выдающим 21 л.с. Такой мотор обеспечивает быстрый старт и уверенное ускорение, а дуплексная рама из хромомолибденовой стали обеспечивает прочность и управляемость даже на сложных трассах. Пятиступенчатая механическая коробка передач с коваными шестернями и алюминиевой лапкой переключения обеспечивают надежность конструкции.

Особое внимание уделено подвеске: передняя вилка KKE с регулировками и задний моноамортизатор позволяют адаптировать мотоцикл под разные условия и весрайдера. Карбюратор Nibbi PE 30, известный надежностью своей, обеспечивает уверенный запуск даже при низких температурах. Электростартер и кикстартер делают удобным использование в любом оборудовании.

SHARMAX PowerMax 250 отличается и отличается практичностью: литий-ионный аккумулятор на 7 А/ч спрятан под сиденьем, а провода аккуратно уложены. Широкое сиденье с нескользящим покрытием и агрессивной резиной Kenda обеспечивает комфорт и сцепление с любым покрытием. Воздушное охлаждение и негативное обслуживание, что особенно важно для российских условий.

Тем, кто рассматривает альтернативы, стоит обратить внимание на современные электромотоциклы, которые также набирают популярность среди российских энтузиастов. Например, Berenberg Skyleap предлагает иной подход к бездорожью, который подробно рассматривается в материалах новых стандартов для эндуро .

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