Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 01:13

SHARMAX RR 240 Ultra: характеристики, цена и условия покупки в Москве

SHARMAX RR 240 Ultra: характеристики, цена и условия покупки в Москве

SHARMAX RR 240 Ultra: 152 кг веса и седло 720 мм — идеальный байк для старта в городе

SHARMAX RR 240 Ultra: характеристики, цена и условия покупки в Москве

SHARMAX RR 240 Ultra - новый круизный мотоцикл с современным дизайном, экономичным расходом топлива и расширенной гарантией. Модель выделяется сочетанием компактности, управляемости и выгодными условиями покупки.

SHARMAX RR 240 Ultra - новый круизный мотоцикл с современным дизайном, экономичным расходом топлива и расширенной гарантией. Модель выделяется сочетанием компактности, управляемости и выгодными условиями покупки.

SHARMAX RR 240 Ultra появился на рынке в тот момент, когда спрос на доступные и надежные мотоциклы для города заметно вырос. Эта модель сразу привлекла внимание сочетанием классического стиля и современных технологий, а также позволила приобрести ее на выгодных условиях.

В основе конструкции - одноцилиндровый двигатель мышления 197 куб. см, выдающий 12,7 л.с. при 7500 об/мин и крутящий момент 13,9 Нм на 6000 об/мин. Пятиступенчатая коробка передач обеспечивает плавное переключение, а инжекторная система подачи топлива обеспечивает расход топлива. Объем бака - 14,7 литра, что позволяет проезжать на большую дальность без частных заправок.

Габариты RR 240 Ultra рассчитаны на городские условия: колесная база 1443 мм, высота по седлу 720 мм, масса - 152 кг. Благодаря этим параметрам мотоцикл легко управляется даже новичками. TFT-дисплей отображает скорость, обороты, пробег, уровень топлива и положение передачи, удобное для ежедневной эксплуатации.

Производитель предлагает трехлетнюю защиту и сервисную поддержку через официальные центры. Все мотоциклы SHARMAX сертифицированы по стандарту ISO-9001, что подтверждает двухуровневый контроль качества. 

Отзывы владельцев подтверждают: мотоцикл уверенно держит дорогу, отличается маневренностью и удобной подвеской. Многие отмечают качество сборки и материалов корпуса, а также удобство при ежедневных поездках по городу и окрестностям. Например, один из пользователей рассказал, что после покупки сразу перешел на обкатку и остался доволен обеспечением управления и отсутствия вибраций даже на высоких оборотах.

Интерес к городскому транспорту растет, и SHARMAX RR 240 Ultra становится одним из ведущих игроков в этом сегменте. Для сравнения на рынке также имеются механические электровелосипеды и электромотоциклы, такие как Syccyba X22, которые, по мнению экспертов, оптимальны для стандартных условий благодаря высокой мощности и запасу хода - подробнее об этом можно узнать в материале о современных решениях для городской мобильности .

SHARMAX RR 240 Ultra выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ищет надежный и стильный мотоцикл для города. 

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