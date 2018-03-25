25 марта 2018, 18:31

Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха

Ровно пятьдесят лет назад 13-летний шотландский школьник Ян Каллум отправил в компанию Jaguar свои рисунки. Это были его первые попытки представить, как могли бы выглядеть новые автомобили. Сейчас Ян Каллум – директор Jaguar по дизайну. Под его руководством создавался облик всех современных автомобилей британской марки, включая кроссоверы F-Pace и I-Pace.
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  Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха Jaguar Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха Jaguar Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха Jaguar Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха Jaguar Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха
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В начале 1968 года Ян Каллум написал тогдашнему вице-президенту Jaguar Биллу Хейнсу и приложил свои карандашные рисунки, в которых попытался выразить, как должен выглядеть следующим Jaguar. 1 марта пришел ответ от Хейнса. Это вдохновило юного дизайнера и предопределило его дальнейшую судьбу. По словам, Ян Каллума, он отправил свои работы именно в Jaguar, потому что всегда знал, что хочет работать именно в этой компании.

Шеф-дизайнером Jaguar Ян Каллум стал в 1999 году. Сначала он окончил Школу искусств в Глазго (Glasgow School of Art), а затем и Королевский колледж искусств в Лондоне (Royal College of Art) со степенью магистра в области автомобильного дизайна. Начав карьеру в Ford, до прихода в Jaguar, он успел поработать на Aston Martin, Volvo, Nissan, Mazda и Holden. Сейчас Ян Каллум – один из самых влиятельных дизайнеров Великобритании. Он удостоен множества наград за достижения в области промышленного дизайна, является почетным доктором наук пяти разных университетов. В 2015 году его внесли в список Автомобильного Зала Славы Шотландии.

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Ян Каллум говорит, что и сейчас один – два раза в месяц получает письма и рисунки от молодых дизайнеров со всего мира. И он всегда старается найти время, чтобы лично ответить на них. Ведь, кто знает, как сложилась бы его собственная судьба, если бы не ободряющее письмо Билла Хейнса. По его словам, не требуется видеть много работ, чтобы оценить потенциал человека. В начале все молодые дизайнеры (и Каллум не был исключением) пытаются подражать своим кумирам. Только лет через десять они, наконец, находят свой путь и свой стиль.

Сейчас у автомобильных дизайнеров больше возможностей. Во-первых, все эскизы можно делать на компьютерах и планшетах. Но, Каллум до сих пор верен простому карандашу, считая его идеальным инструментом, позволяющим быстро материализовать идеи на бумаге. Во-вторых, развитие электромобилей дает больше пространства для творчества. Строгая компоновка шасси с ДВС налагала на дизайнеров массу ограничений. Электрокары позволяют воплощать ранее невозможные проекты. Например, наброски нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace уже некоторое время хранились у Каллума в столе, ожидая своего часа. Но когда встал вопрос о разработке облика модели, он не рассказал о них своей команде. Главная задача шеф-дизайнера – определить направление и философию нового проекта. Ян Каллум, по его словам, лишь часть солидной команды, в которой сейчас трудятся более 45 человек. Всего же в подразделении дизайна Jaguar Land Rover работают более 800 человек. Помимо непосредственно креативщиков, сюда входят те, кто создает модели из глины или сложные параметрические модели. Каждый новый автомобиль - это результат слаженной работы всех членов команды.
Top Manager Ягуар
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Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха
В начале 1968 года Ян Каллум написал тогдашнему вице-президенту Jaguar Биллу Хейнсу и приложил свои карандашные рисунки, в которых попытался выразить, как должен выглядеть следующим Jaguar. 1 марта пришел ответ от Хейнса. Это вдохновило юного дизайнера и предопределило его дальнейшую судьбу. По словам, Ян Каллума, он отправил свои работы именно в Jaguar, потому что всегда знал, что хочет работать именно в этой компании.Шеф-дизайнером Jaguar Ян Каллум стал в 1999 году. Сначала он окончил Школу искусств в Глазго (Glasgow School of Art), а затем и Королевский колледж искусств в Лондоне (Royal College of Art) со степенью магистра в области автомобильного дизайна. Начав карьеру в Ford, до прихода в Jaguar, он успел поработать на Aston Martin, Volvo, Nissan, Mazda и Holden. Сейчас Ян Каллум – один из самых влиятельных дизайнеров Великобритании. Он удостоен множества наград за достижения в области промышленного дизайна, является почетным доктором наук пяти разных университетов. В 2015 году его внесли в список Автомобильного Зала Славы Шотландии.{{material_122682}}Ян Каллум говорит, что и сейчас один – два раза в месяц получает письма и рисунки от молодых дизайнеров со всего мира. И он всегда старается найти время, чтобы лично ответить на них. Ведь, кто знает, как сложилась бы его собственная судьба, если бы не ободряющее письмо Билла Хейнса. По его словам, не требуется видеть много работ, чтобы оценить потенциал человека. В начале все молодые дизайнеры (и Каллум не был исключением) пытаются подражать своим кумирам. Только лет через десять они, наконец, находят свой путь и свой стиль.Сейчас у автомобильных дизайнеров больше возможностей. Во-первых, все эскизы можно делать на компьютерах и планшетах. Но, Каллум до сих пор верен простому карандашу, считая его идеальным инструментом, позволяющим быстро материализовать идеи на бумаге. Во-вторых, развитие электромобилей дает больше пространства для творчества. Строгая компоновка шасси с ДВС налагала на дизайнеров массу ограничений. Электрокары позволяют воплощать ранее невозможные проекты. Например, наброски нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace уже некоторое время хранились у Каллума в столе, ожидая своего часа. Но когда встал вопрос о разработке облика модели, он не рассказал о них своей команде. Главная задача шеф-дизайнера – определить направление и философию нового проекта. Ян Каллум, по его словам, лишь часть солидной команды, в которой сейчас трудятся более 45 человек. Всего же в подразделении дизайна Jaguar Land Rover работают более 800 человек. Помимо непосредственно креативщиков, сюда входят те, кто создает модели из глины или сложные параметрические модели. Каждый новый автомобиль - это результат слаженной работы всех членов команды.
2018-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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