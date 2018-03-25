25 марта 2018, 18:31
Шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум поделился секретом успеха
Ровно пятьдесят лет назад 13-летний шотландский школьник Ян Каллум отправил в компанию Jaguar свои рисунки. Это были его первые попытки представить, как могли бы выглядеть новые автомобили. Сейчас Ян Каллум – директор Jaguar по дизайну. Под его руководством создавался облик всех современных автомобилей британской марки, включая кроссоверы F-Pace и I-Pace.
В начале 1968 года Ян Каллум написал тогдашнему вице-президенту Jaguar Биллу Хейнсу и приложил свои карандашные рисунки, в которых попытался выразить, как должен выглядеть следующим Jaguar. 1 марта пришел ответ от Хейнса. Это вдохновило юного дизайнера и предопределило его дальнейшую судьбу. По словам, Ян Каллума, он отправил свои работы именно в Jaguar, потому что всегда знал, что хочет работать именно в этой компании.
Шеф-дизайнером Jaguar Ян Каллум стал в 1999 году. Сначала он окончил Школу искусств в Глазго (Glasgow School of Art), а затем и Королевский колледж искусств в Лондоне (Royal College of Art) со степенью магистра в области автомобильного дизайна. Начав карьеру в Ford, до прихода в Jaguar, он успел поработать на Aston Martin, Volvo, Nissan, Mazda и Holden. Сейчас Ян Каллум – один из самых влиятельных дизайнеров Великобритании. Он удостоен множества наград за достижения в области промышленного дизайна, является почетным доктором наук пяти разных университетов. В 2015 году его внесли в список Автомобильного Зала Славы Шотландии.
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Сейчас у автомобильных дизайнеров больше возможностей. Во-первых, все эскизы можно делать на компьютерах и планшетах. Но, Каллум до сих пор верен простому карандашу, считая его идеальным инструментом, позволяющим быстро материализовать идеи на бумаге. Во-вторых, развитие электромобилей дает больше пространства для творчества. Строгая компоновка шасси с ДВС налагала на дизайнеров массу ограничений. Электрокары позволяют воплощать ранее невозможные проекты. Например, наброски нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace уже некоторое время хранились у Каллума в столе, ожидая своего часа. Но когда встал вопрос о разработке облика модели, он не рассказал о них своей команде. Главная задача шеф-дизайнера – определить направление и философию нового проекта. Ян Каллум, по его словам, лишь часть солидной команды, в которой сейчас трудятся более 45 человек. Всего же в подразделении дизайна Jaguar Land Rover работают более 800 человек. Помимо непосредственно креативщиков, сюда входят те, кто создает модели из глины или сложные параметрические модели. Каждый новый автомобиль - это результат слаженной работы всех членов команды.
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12.01.2018, 09:11
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