Шеф-дизайнер Stellantis рассказал, какими будут автомобили будущего и почему выживут седаны

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Ральф Жиль прямо или косвенно участвует в разработке автомобилей всех 14 брендов концерна Stellantis, поэтому к его словам стоит прислушаться. С постепенным переходом отрасли на электрокары, предстоит переосмыслить принципы проектирования и дизайна, которые долгие десятилетия доминировали в автомобилях с ДВС. Чтобы создать машину, которая понравится миллениалам и представителям поколения Z, придется нанять дизайнеров в возрасте от 20 до 30 лет, а они «не разбираются в хроме».

Вслед за хромом должна будет исчезнуть натуральная кожа, которая в некоторых роскошных автомобилях сейчас покрывает почти каждый квадратный сантиметр, но в будущем может стать «препятствием для продаж». Жиль не сказал, какие именно материалы заменят кожу, но уже сейчас автопроизводители изобретают веганские и более экологичные альтернативы, оставляющие меньший углеродный след.

Фото: BMW

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Хорошей новостью для автомобилистов со стажем станет возвращение седанов. По мнению Ральфа Жиля, седаны выживут благодаря электрокарам. Электрические технологии и забота о дальности хода ставят аэродинамически выверенные седаны в более выгодное положение по сравнению с кроссоверами.

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