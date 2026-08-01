Спортивный пикап мечты: Как Shelby сделал из Ford F-150 эксклюзив за 785 «лошадей»

Shelby F-150 Super Snake Sport: спортпикап с компрессором и лимитированной серией

Американский спортпикап Shelby F-150 Super Snake Sport выходит ограниченным тиражом и предлагает уникальное сочетание мощности, динамики и доработанной управляемости. Новинка уже вызвала интерес у поклонников быстрых пикапов и может изменить расстановку сил в сегменте.

Американский спортпикап Shelby F-150 Super Snake Sport выходит ограниченным тиражом и предлагает уникальное сочетание мощности, динамики и доработанной управляемости. Новинка уже вызвала интерес у поклонников быстрых пикапов и может изменить расстановку сил в сегменте.

Появление Shelby F-150 Super Snake Sport на рынке — событие, которое может изменить представление о возможностях современных пикапов. Американская компания Shelby сделала ставку на сочетание высокой мощности, управляемости и эксклюзивности, что особенно актуально на фоне растущего интереса к спортивным модификациям утилитарных автомобилей.

В основе новинки лежит Ford F-150 Lariat Standard Cab с пятилитровым атмосферным двигателем V8. В стандартной версии мотор выдает 400 л. с., однако за дополнительную плату устанавливается фирменный компрессор Shelby, увеличивающий мощность до впечатляющих 785 л. с. Важно, что двигатель рассчитан на обычный бензин с октановым числом 92, что делает эксплуатацию более удобной и не требует использования специальных видов топлива.

Для достижения высочайшей управляемости инженеры оснастили пикап спортивной подвеской Shelby от Ridetech с регулируемыми амортизаторами, усиленными стабилизаторами, новыми рычагами и мощной тормозной системой. Колеса диаметром 22 дюйма с высокопроизводительными шинами подчеркивают спортивный характер автомобиля и обеспечивают надежное сцепление с дорогой.

Внешний вид Shelby F-150 Super Snake Sport включает переработанный передний бампер, капот с воздухозаборником, удлиненные пороги, новую решетку радиатора и спортивную выхлопную систему Borla. В салоне — кожаные сиденья с вышивкой, таблички с серийным номером на окнах и эксклюзивная отделка Shelby, что подчеркивает высокий статус модели.

Тираж Shelby F-150 Super Snake Sport ограничен 250 экземплярами, стоимость пакета доработок стартует примерно от 105 тысяч долларов без учета цены базового Ford F-150. Такой подход делает новинку не только мощной, но и по-настоящему редкой на рынке. Для сравнения, в сегменте легких внедорожников и пикапов подобные лимитированные серии встречаются нечасто, что может повысить к ним интерес коллекционеров.

В целом Shelby F-150 Super Snake Sport выглядит как ответ на запросы рынка мощных, быстрых и эксклюзивных пикапов. Ограниченный выпуск, высокая мощность и внимание к деталям делают его лидером среди автомобилей, подготовленных на базе утилитарных платформ. Для российского рынка такие проекты могут быть интересны как пример международных технологий в привычных форматах, а также как ориентир для тюнинга и индивидуализации.

Интересно, что тенденция к глубоким доработкам подвески и управляемости наблюдается и у других производителей. Например, в материалах о прогрессивной Lada Niva Legend 1.8 подробно рассмотрены преимущества новых решений для российских дорог — подробнее о доработке подвески Lada Niva Legend 1.8 .