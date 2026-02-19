Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 18:14

Shelby GT350 1967 года: редкий маслкар с неожиданным мотором и ценой для коллекционеров

Shelby GT350 1967 года: редкий маслкар с неожиданным мотором и ценой для коллекционеров

Почему Shelby GT350 1967 года стал символом эпохи и вызывает споры среди поклонников американских маслкаров

Shelby GT350 1967 года: редкий маслкар с неожиданным мотором и ценой для коллекционеров

Shelby GT350 1967 года - не просто очередной Mustang, а автомобиль, который изменил представление о мощности и статусе. Его редкость и особенности конструкции до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его популярности и почему цена на такие машины продолжает расти - разбираемся в деталях.

Shelby GT350 1967 года - не просто очередной Mustang, а автомобиль, который изменил представление о мощности и статусе. Его редкость и особенности конструкции до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и экспертов. В чем секрет его популярности и почему цена на такие машины продолжает расти - разбираемся в деталях.

В 1967 году на рынке появился автомобиль, который сразу же стал предметом споров и восхищения — Shelby GT350. Эта модель не только выделялась на фоне других Мустангов, но и задала новые стандарты для маслкаров своего времени. Причина – уникальный подход к мощности и дизайну, а также ограниченный тираж, который сделал GT350 настоящей легендой среди коллекционеров.

Главная интрига Shelby GT350 1967 года - его мотор. В то время, когда большинство Mustang оснащались стандартными двигателями V8, GT350 получил форсированный двигатель, способный выдавать более 300 лошадиных сил. Такой показатель был недостижимым для большинства серийных автомобилей того времени. Но не только сила делала этот автомобиль особенным: каждая деталь, от эмблем до настроек подвески, подчеркивала его спортивный характер и принадлежность к элите американского автопрома.

Тираж Shelby GT350 1967 года был строго ограничен: всего 1 174 экземпляра, что автоматически превратило модель в объект охоты для коллекционеров. Для сравнения, более мощный Shelby GT500 разошелся тиражом 2 048 штук, но именно GT350 ценится за баланс между управляемостью и динамикой. Интересно, что на кузове не было привычных для Shelby эмблем с поднимающейся змеей на всех четырех сторонах - это еще больше подчеркивает уникальность модели.

В то время, когда американский рынок переживал бум маслкаров, Шелби сумел предложить нечто большее, чем просто быстрый автомобиль. GT350 стал символом внимательности и индивидуальности, и его появление на дороге вызывало завистливые взгляды. Стоимость таких машин продолжает расти, что неудивительно: сочетание редкости, скорости и инновационности делает GT350 одним из самых желанных автомобилей для ценителей классики.

Эксперты отмечают, что интерес к Shelby GT350 1967 года не ослабевает уже несколько десятилетий. Причина - не только в технических характеристиках, но и в эпохе, связанной с этим автомобилем. В отличие от многих современных спорткаров, GT350 универсальный: он создан для тех, кто ценит драйв, звучит настоящий V8 и создает ощущение исключительности за рулем.

Любопытно, что среди коллекционеров и поклонников ретро-авто часто обсуждается, какие из американских универсалов или маслкаров привлекают больше внимания. Например, недавно на рынке появился уникальный Plymouth Suburban 1954 года, который удивил даже опытных экспертов своим состоянием и техническими характеристиками. Подробнее о том, чем этот универсал смог поразить коллекционеров, можно узнать в материале о редком Plymouth Suburban 1954 года .

Возвращаясь к Shelby GT350, стоит отметить, что его популярность во многом связана с тем, как он сочетает в себе дух свободы и инженерную смелость. Это не просто автомобиль — это часть истории, которая до сих пор вдохновляет новых поклонников американских маслкаров.

Упомянутые модели: Ford Shelby
Упомянутые марки: Ford
