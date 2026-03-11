Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 17:29

Редчайший Shelby GT350 с заводскими особенностями — история коллекционного маслкара

Оригинальный Shelby GT350 1968 года с минимальным пробегом и редкими заводскими опциями вновь оказался в центре внимания коллекционеров. Почему такие автомобили становятся объектом охоты и как их ценят на рынке сегодня - разбираемся в деталях.

В мире коллекционных автомобилей настоящую сенсацию вызвал уникальный экземпляр Shelby GT350 1968 года выпуска. Этот маслкар удивляет ценителей американской классики своей исключительной сохранностью: за последние три десятилетия он проехал всего 108 миль, что подтверждено документально. Автомобиль не только сохранил оригинальные детали интерьера и экстерьера, но и обладает редкими заводскими опциями, доступными ранее лишь по специальному заказу, что многократно повышает его коллекционную ценность и привлекает внимание международных экспертов.

История модели берет начало в январе 1965 года, когда на трассе Riverside International Raceway состоялась премьера первого Shelby Mustang, заложившая основу для будущих легенд автоспорта. К 1968 году Shelby GT350 получил технические и визуальные обновления, которые выделили его среди конкурентов и сделали желанным объектом для инвестиций. Тот факт, что автомобиль практически не участвовал в дорожном движении и сохранился в состоянии, характерном для музейных экспонатов, позволяет экспертам прогнозировать значительный рост его стоимости в будущем.

Примечательно, что интерес к раритетам не ограничивается исключительно американскими моделями. Подтверждением растущего спроса на уникальные автомобили разных эпох служит появление на рынке полностью отреставрированной Лады 4х4 2121 Нивы 1977 года, которая также вызвала большой ажиотаж в коллекционной среде. Подробнее о судьбе машины можно узнать в материале о коллекционной Ладе 4х4 Нива 2121 1977 года .

Сегодня Shelby GT350 1968 года с аутентичным пробегом и редкими опциями — это не просто автомобиль, а часть истории, которая вдохновляет поклонников классических маслкаров. Его появление на рынке — событие, способное изменить представление о ценностях и уникальности американских автомобилей прошлого века.

Упомянутые модели: Ford Shelby
Упомянутые марки: Ford
