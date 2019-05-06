6 мая 2019, 11:58
Shelby выпустила 20 «Мустангов» для автопроката Sixt
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Компания Shelby подготовила для старейшего в мире сервиса по прокату автомобилей Sixt особую серию «Мустангов» GT-S. Первая партия из двадцати 600-сильных машин отправилась в пункты проката Калифорнии, Флориды и Лас-Вегаса.
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«Мустанги» для Sixt получили подвеску с особыми настройками, тормоза Brembo и фирменные колесные диски Shelby. Первыми смогут арендовать мощные Shelby GT-S клиенты Sixt в Южной Калифорнии, Южной Флориде и в Лас-Вегасе. В дальнейшем, черно-оранжевые масл-кары пополнят автопарки Sixt и в других регионах. Как обычно, каждому автомобилю присвоят уникальный серийный номер и включат в реестр Shelby.
Кстати, для Shelby сотрудничество с Sixt стало не первым опытом работы для индустрии автомобильного проката. В конце 1965 года Hertz заказал сразу 1 000 «Мустангов» Shelby GT350H 1966 модельного года с особым дизайном. Позднее Hertz еще дважды, в 2006 и 2016 годах, возобновлял программу «Rent a Racer» («Арендуй гоночную машину»).
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