6 мая 2019, 11:58

Shelby выпустила 20 «Мустангов» для автопроката Sixt

  • 853
  • 0
Компания Shelby подготовила для старейшего в мире сервиса по прокату автомобилей Sixt особую серию «Мустангов» GT-S. Первая партия из двадцати 600-сильных машин отправилась в пункты проката Калифорнии, Флориды и Лас-Вегаса.
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Shelby выпустила 20 Мустангов для автопроката Sixt
Ранее мы писали
Компания Ford представила обновленный спорткар Mustang Shelby GT350. Автомобилю улучшили динамику и управляемость ...
Читать далее
У клиентов прокатной компании Sixt в США появилась возможность взять напрокат мощные автомобили Shelby GT-S, окрашенные в ее фирменные цвета: черный и оранжевый. Все машины оснащены 5,0-литровым турбомотором V8 и 10-диапазонной автоматической коробкой передач. По словам автопроизводителя, их мощность превышает 600 лошадиных сил. Согласитесь, это ощутимо больше, чем у среднего прокатного автомобиля.

«Мустанги» для Sixt получили подвеску с особыми настройками, тормоза Brembo и фирменные колесные диски Shelby. Первыми смогут арендовать мощные Shelby GT-S клиенты Sixt в Южной Калифорнии, Южной Флориде и в Лас-Вегасе. В дальнейшем, черно-оранжевые масл-кары пополнят автопарки Sixt и в других регионах. Как обычно, каждому автомобилю присвоят уникальный серийный номер и включат в реестр Shelby.

Кстати, для Shelby сотрудничество с Sixt стало не первым опытом работы для индустрии автомобильного проката. В конце 1965 года Hertz заказал сразу 1 000 «Мустангов» Shelby GT350H 1966 модельного года с особым дизайном. Позднее Hertz еще дважды, в 2006 и 2016 годах, возобновлял программу «Rent a Racer» («Арендуй гоночную машину»).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Отзыв о Ford Sierra 1989 года
расход 12-14 литров по трассе, заводится с 3-4 раза, задний привод , разгон как у матиса, даже чуть медленее , посадка после 2109 кажется преступно низкой, колеса стали домиком, развал-схождение в одном сервисе отказались делать за любые деньги, сделал в итоге у какогото дедка на древнем оборудование ...
moidodbir
Форум Ford Focus
Привет всем автолюбителям. Решил поделится отзывом о Ford Focus Wagon, (вып. конец 2013) . Сборка - Германия. Коробка Power Shift. Двигатель атмосферный, 1.6 на 125 л.с. Привод передний. Комплектация Sport Plus. Price 26 000 у.е. Надеюсь мой отзыв будет полезен всем кто заинтересован в приобретении ...
Енакентий
Форум Ford Galaxy
Цитата:| Кому: Andrey я забиваю их салидолом, больше вариантов нет
я
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Форд
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Ford Shelby
Объявления о продаже Ford Shelby
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Shelby выпустила 20 «Мустангов» для автопроката Sixt
{{material_123586}}У клиентов прокатной компании Sixt в США появилась возможность взять напрокат мощные автомобили Shelby GT-S, окрашенные в ее фирменные цвета: черный и оранжевый. Все машины оснащены 5,0-литровым турбомотором V8 и 10-диапазонной автоматической коробкой передач. По словам автопроизводителя, их мощность превышает 600 лошадиных сил. Согласитесь, это ощутимо больше, чем у среднего прокатного автомобиля.«Мустанги» для Sixt получили подвеску с особыми настройками, тормоза Brembo и фирменные колесные диски Shelby. Первыми смогут арендовать мощные Shelby GT-S клиенты Sixt в Южной Калифорнии, Южной Флориде и в Лас-Вегасе. В дальнейшем, черно-оранжевые масл-кары пополнят автопарки Sixt и в других регионах. Как обычно, каждому автомобилю присвоят уникальный серийный номер и включат в реестр Shelby.Кстати, для Shelby сотрудничество с Sixt стало не первым опытом работы для индустрии автомобильного проката. В конце 1965 года Hertz заказал сразу 1 000 «Мустангов» Shelby GT350H 1966 модельного года с особым дизайном. Позднее Hertz еще дважды, в 2006 и 2016 годах, возобновлял программу «Rent a Racer» («Арендуй гоночную машину»).
2019-05-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Челябинск Ижевск Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG