Шелковый путь 2025: МАЗ выставит три экипажа против КамАЗа и Урала

Фото: пресс-служба ралли-рейда "Шелковый путь"

В составе команды выступят экипажи под номерами 302, 306 и 309. Экипаж №302 возглавит известный пилот Сергей Вязович, штурманом станет Павел Гаранин, механиком – Андрей Крагельский. Экипаж №306 – это молодое поколение автоспорта: дебютант в роли пилота на «Шелковом пути» Павел Мурылев, штурман Сергей Сачук и механик Артем Чалевич. Эти спортсмены уже показали хорошие результаты в текущем сезоне и готовы бороться за призовые места. Экипаж №309 вернулся после вынужденного перерыва: за руль сел Виталий Мурылев, штурманом – Александр Швед, а механиком впервые выступит Евгений Тиунель.Маршрут этого года обещает быть особенно сложным и разнообразным. Общая дистанция превысит 4700 км, включая более 2400 км скоростных участков. Первые этапы пройдут по сложным и извилистым трассам Восточной Сибири, затем гонщиков ждут равнины и степи Монголии. Главным испытанием станут пески пустыни Гоби, где решающее значение имеет точность навигации и выносливость техники. Завершающий этап в Горном Алтае добавит в гонку узкие серпантины, каменистые спуски и стремительные подъемы. Все эти условия проверят машины и экипажи на прочность и мастерство.

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Организаторы расширили список допущенных категорий техники. В гонке примут участие не только грузовики (Т5), но и внедорожники (T1), мотовездеходы (T3), серийные автомобили (T2), мотоциклы и квадроциклы. Особое внимание зрителей привлечет зачет G-Moto Challenge, в котором участники проходят всю дистанцию без технической поддержки и самостоятельно ремонтируют свою технику.Для «МАЗ-СПОРТавто» главными конкурентами в грузовом классе станут легендарные команды «КАМАЗ-мастер» и «УралМоторСпорт», что обещает жаркие схватки на каждом этапе. «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку сразу пять машин. Экипажи Дмитрия Сотникова, Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова будут бороться за титул чемпионов гонки на грузовиках семейства К5 «КАМАЗ-435091». Экипаж Эдуарда Николаева выступит на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-435092К». Вызов бездорожью на грузовике «КАМАЗ-43509» использующем в качестве топлива газодизельную смесь бросит экипаж Антона Шибалова. Финиш гонки запланирован на 22 июля в Горно-Алтайске, где состоится церемония награждения победителей.