Шелковый путь 2025: МАЗ выставит три экипажа против КамАЗа и Урала
Маршрут этого года обещает быть особенно сложным и разнообразным. Общая дистанция превысит 4700 км, включая более 2400 км скоростных участков. Первые этапы пройдут по сложным и извилистым трассам Восточной Сибири, затем гонщиков ждут равнины и степи Монголии. Главным испытанием станут пески пустыни Гоби, где решающее значение имеет точность навигации и выносливость техники. Завершающий этап в Горном Алтае добавит в гонку узкие серпантины, каменистые спуски и стремительные подъемы. Все эти условия проверят машины и экипажи на прочность и мастерство.
Для «МАЗ-СПОРТавто» главными конкурентами в грузовом классе станут легендарные команды «КАМАЗ-мастер» и «УралМоторСпорт», что обещает жаркие схватки на каждом этапе. «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку сразу пять машин. Экипажи Дмитрия Сотникова, Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова будут бороться за титул чемпионов гонки на грузовиках семейства К5 «КАМАЗ-435091». Экипаж Эдуарда Николаева выступит на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-435092К». Вызов бездорожью на грузовике «КАМАЗ-43509» использующем в качестве топлива газодизельную смесь бросит экипаж Антона Шибалова. Финиш гонки запланирован на 22 июля в Горно-Алтайске, где состоится церемония награждения победителей.
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10.07.2025, 15:09
Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) официально представила новый логотип для своего премиального «внедорожного» подразделения Range Rover, которое больше не может существовать как суббренд в составе Land Rover. Новая эмблема представляет собой две зеркально отраженные и сложенные вместе латинские литеры R. Читать далее
-
10.07.2025, 13:34
Какой надежный седан можно купить за 1 млн рублей. Список из 4 моделей
В современных реалиях автомобиль за 1 млн рублей уже нельзя назвать роскошью. Тем не менее, при грамотном подходе в этом ценовом диапазоне все еще можно найти надежную, комфортную и ликвидную машину с атмосферным двигателем и пробегом до 100 тысяч километров. Читать далее
-
10.07.2025, 12:47
В Узбекистане объявили войну злостным нарушителям
В Узбекистане за прошедший год было зафиксировано 24 млн нарушений правил дорожного движения, из которых 81% пришелся на грубые нарушения. В связи с этим президент страны Шавкат Мирзиёев объявил о начале масштабной борьбы с водителями, систематически игнорирующими ПДД. Читать далее
-
10.07.2025, 12:00
Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Компания Geely поделилась подробностями о новом флагмане Zeekr 9X, который уже сейчас можно назвать одним из самых амбициозных электрифицированных автомобилей на рынке. Этот шестиместный гибридный внедорожник, построенный на новой модульной платформе SEA-S, обладает впечатляющей мощностью в 1381 л. с., ускорением до «сотни» за 3,1 секунды и комбинированным запасом хода более 1000 км.Читать далее
-
10.07.2025, 08:41
Российский авторынок застыл на уровне 100 тысяч машин в месяц: прогноз на 2025 год скорректирован
По итогам первых шести месяцев 2025 года объем продаж новых легковых автомобилей в России составил 530,4 тыс. единиц, что на 26,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка констатируют замедление темпов реализации и отсутствие признаков восстановления.Читать далее
-
10.07.2025, 08:10
Новый игрок на российском рынке: BAW везет рамный внедорожник и минивэн
Китайская автомобильная компания Beijing Automobile Works (BAW) официально объявила о выходе на российский рынок во втором полугодии 2025 года. В рамках дебюта бренд представит сразу две модели – рамный внедорожник BAW 212 и практичный минивэн BAW MPV.Читать далее
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