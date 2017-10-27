27 октября 2017, 18:49

Shell готов продавать моторные масла наливом

Shell предлагает свое видение оптимизации процесса заказа горюче-смазочных материалов, разгрузки, оприходования, хранения, использования и утилизации использованной тары.
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  Shell готов продавать моторные масла наливом Shell готов продавать моторные масла наливом Shell готов продавать моторные масла наливом Shell готов продавать моторные масла наливом
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Многие сервис-центры привыкли закупать смазочные материалы в железных бочках, не задумываясь над теми расходами, которые несет компания при использовании этого вида упаковки. Сотрудники СТО  тратят много времени на то, чтобы оприходовать новые бочки, принять и выгрузить их из машины, переместить на склад хранения, распаковать, вставить насос, подготовить продукт к выдаче, а после этого еще надо и обеспечить утилизацию тары.

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Чтобы оптимизировать эти процессы, Shell предлагает спецуслугу по продаже моторного масла наливом. Концерн осуществляет прямые доставки ГСМ с одного из своих самых современных предприятий, расположенного в Торжке.

«Около 70% европейских дилеров вообще не используют неудобную металлическую тару для хранения ГСМ — покупают только в налив. Теперь и мы получили возможность предоставлять нашим партнерам эту современную услугу», - заявил Алексей Махотин, руководитель департамента по работе с авторизованными станциями технического обслуживания ООО «Шелл Нефть».

При закупке смазочных материалов в налив, время, необходимое для оприходования товара и подготовки его к выдаче в ремонтную зону, сокращается до 3 раз. Сотрудники склада дилерского центра перестают снимать бочки, считать их, сверять позиции, поднимать, кантовать и т.д. Весь процесс заправки резервуаров для хранения ГСМ выполняет сотрудник концерна с помощью масловоза.

Теперь свободные площади могут быть использованы сервис-центрами более эффективно, принося дополнительный доход предприятию. Кроме того, уходит необходимость утилизации старой тары и упаковки, которая остается после использования бочек. Все это приводит к существенной экономии денежных средств.

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Shell готов продавать моторные масла наливом
Многие сервис-центры привыкли закупать смазочные материалы в железных бочках, не задумываясь над теми расходами, которые несет компания при использовании этого вида упаковки. Сотрудники СТО  тратят много времени на то, чтобы оприходовать новые бочки, принять и выгрузить их из машины, переместить на склад хранения, распаковать, вставить насос, подготовить продукт к выдаче, а после этого еще надо и обеспечить утилизацию тары. {{material_121254}} Чтобы оптимизировать эти процессы, Shell предлагает спецуслугу по продаже моторного масла наливом. Концерн осуществляет прямые доставки ГСМ с одного из своих самых современных предприятий, расположенного в Торжке. «Около 70% европейских дилеров вообще не используют неудобную металлическую тару для хранения ГСМ — покупают только в налив. Теперь и мы получили возможность предоставлять нашим партнерам эту современную услугу», - заявил Алексей Махотин, руководитель департамента по работе с авторизованными станциями технического обслуживания ООО «Шелл Нефть». При закупке смазочных материалов в налив, время, необходимое для оприходования товара и подготовки его к выдаче в ремонтную зону, сокращается до 3 раз. Сотрудники склада дилерского центра перестают снимать бочки, считать их, сверять позиции, поднимать, кантовать и т.д. Весь процесс заправки резервуаров для хранения ГСМ выполняет сотрудник концерна с помощью масловоза. Теперь свободные площади могут быть использованы сервис-центрами более эффективно, принося дополнительный доход предприятию. Кроме того, уходит необходимость утилизации старой тары и упаковки, которая остается после использования бочек. Все это приводит к существенной экономии денежных средств.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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