5 октября 2017, 17:29

Shell официально запустила продажи нового дизтоплива V-Power Diesel

Санкт-Петербург в компании Shell называют колыбелью российской сети автозаправочных станций бренда. Именно на берегах Невы в теперь уже далеком 1998-м появилась первая заправка с логотипом «ракушки». Спустя без малого два десятилетия «колыбель трех революций» стала площадкой для презентации нового дизтоплива V-Power Diesel.
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Shell официально запустила продажи нового дизтоплива V-Power Diesel

Вообще-то данное моторное горючее предлагается на АЗС Shell вот уже как месяц, но это, если так можно выразиться, был тестовый период. И его,  к слову, вполне хватило для того, чтобы потребитель сумел на практике оценить достоинства V-Power Diesel. Один из постоянных читателей 110km.ru оставил в соцсетях следующий комментарий: «Норма дизель - новый пока. Хорошо принимает, детонация небольшая. Лучше «Лукойла», но время покажет».

Как заметил в рамках презентации продукта директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов, специальный пакет присадок, используемых в V-Power Diesel, «помогает эффективно бороться с отложениями и нагаром, предотвращая и устраняя загрязнение двигателя». По его словам, допуску на рынок предшествовали скрупулезные стендовые испытания нового дизтоплива в одном из петербургских институтов. За основу был взят дизель «КамАЗ».

Виталий Маслов, директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России « В результате стендовых испытаний было зафиксировано улучшение топливной экономичности, а именно - подтверждено снижение расхода топлива до 6%. Кроме того, было зафиксировано увеличение мощности до 3,2%. Топливо имеет положительном влияние на экологические параметры: по завершению испытаний был сделан вывод, что наиболее опасный токсический компонент – дымность (содержание твердых частиц отработавших газов) снижается до 20% »
Виталий Маслов, директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России

Из 38 петербургских АЗС, работающих под флагами Shell, право на первоначальную реализацию V-Power Diesel доверено 25 станциям. Это преимущественно те автозаправочные комплексы, которые пользуются спросом у владельцев дорогих, премиальных автомобилей, ведь в силу новизны и технологичности продукт не дешевый. Специалисты компании в течение 3-4 месяцев будут мониторить ситуацию с реализацией, после чего должно будет принято решение об участии всех АЗС в реализации нового дизтоплива.

По словам г-на Маслова, доля продаж «солярки» в бизнесе Shell пока что небольшая – 15-20%, и так дела обстоят не только у данного бренда. Дело в том, что машин, использующих дизтопливо в России, не так много, как, скажем, на Западе, - порядка 10-15% от общего парка. Но есть прогнозы специалистов относительно возможного роста рынка дизельных моделей в стране и, следовательно, увеличения реализации «тяжелого топлива». 

 
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Shell (англ. - раковина). Гребешок, возможно, был взят из фамильного герба бизнес-партнера, г-на Грэма, который импортировал керосин Самуэла в Индию и стал директором The Shell Transport and Trading Company. После переезда в Сантьяго де Компостела в Испании, семья Грэма взяла в качестве герба ракушку святого Иакова. С течением времени форма ракушки постепенно изменилась в соответствии с тенденциями дизайна. В 1971-м дизайнер Рэймонд Лоуи создал и представил существующую эмблему.
К тому же, годами (с 2008 г.) доказано все растущее доверие россиян к топливу с именем V-Power. По информации Виталия Маслова, доля такого бензина в общем потоке горючего составляет на сегодняшний день 31% - это вдвое больше показателей европейских рынков.

Все АЗС марки в России условно разделены на 3 формата с говорящими названиями: «Стандарт», «В движении» и «Место встреч». Последний подразумевает нечто большее, чем банальную заправку. Подобного рода АЗС – это, скорее, уютные элитные кафе, где можно в тесной компании неплохо провести время под хорошую музыку и чашечку кофе. «30% операционной прибыли сегодня дают наши магазины, - заметил Виталий Маслов. – Мы точно знаем, что из 100 человек, заезжающих на АЗС Shell, 20 покупают те или иные напитки (алкоголь не реализуется на заправках вот уже 4 года), продукты и т.п. Через 5-7 лет этот процент должен быть увеличен до 50%». 

Справка

На сегодняшний день в России под брендом Shell работает более 233 АЗС, и до конца года  планируется открытие заправочных станций в ряде крупных городов, включая регионы Урала и Сибири». Таким образом, общее количество фирменных АЗС к концу декабря 2017-го достигнет 265 ед. 

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Shell официально запустила продажи нового дизтоплива V-Power Diesel
Вообще-то данное моторное горючее предлагается на АЗС Shell вот уже как месяц, но это, если так можно выразиться, был тестовый период. И его,  к слову, вполне хватило для того, чтобы потребитель сумел на практике оценить достоинства V-Power Diesel. Один из постоянных читателей 110km.ru оставил в соцсетях следующий комментарий: «Норма дизель - новый пока. Хорошо принимает, детонация небольшая. Лучше «Лукойла», но время покажет».Как заметил в рамках презентации продукта директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов, специальный пакет присадок, используемых в V-Power Diesel, «помогает эффективно бороться с отложениями и нагаром, предотвращая и устраняя загрязнение двигателя». По его словам, допуску на рынок предшествовали скрупулезные стендовые испытания нового дизтоплива в одном из петербургских институтов. За основу был взят дизель «КамАЗ».{{person_126_В результате стендовых испытаний было зафиксировано улучшение топливной экономичности, а именно - подтверждено снижение расхода топлива до 6%. Кроме того, было зафиксировано увеличение мощности до 3,2%. Топливо имеет положительном влияние на экологические параметры: по завершению испытаний был сделан вывод, что наиболее опасный токсический компонент – дымность (содержание твердых частиц отработавших газов) снижается до 20%}}Из 38 петербургских АЗС, работающих под флагами Shell, право на первоначальную реализацию V-Power Diesel доверено 25 станциям. Это преимущественно те автозаправочные комплексы, которые пользуются спросом у владельцев дорогих, премиальных автомобилей, ведь в силу новизны и технологичности продукт не дешевый. Специалисты компании в течение 3-4 месяцев будут мониторить ситуацию с реализацией, после чего должно будет принято решение об участии всех АЗС в реализации нового дизтоплива. По словам г-на Маслова, доля продаж «солярки» в бизнесе Shell пока что небольшая – 15-20%, и так дела обстоят не только у данного бренда. Дело в том, что машин, использующих дизтопливо в России, не так много, как, скажем, на Западе, - порядка 10-15% от общего парка. Но есть прогнозы специалистов относительно возможного роста рынка дизельных моделей в стране и, следовательно, увеличения реализации «тяжелого топлива».  {{gallery_973}} {{photo_text_96}} К тому же, годами (с 2008 г.) доказано все растущее доверие россиян к топливу с именем V-Power. По информации Виталия Маслова, доля такого бензина в общем потоке горючего составляет на сегодняшний день 31% - это вдвое больше показателей европейских рынков. Все АЗС марки в России условно разделены на 3 формата с говорящими названиями: «Стандарт», «В движении» и «Место встреч». Последний подразумевает нечто большее, чем банальную заправку. Подобного рода АЗС – это, скорее, уютные элитные кафе, где можно в тесной компании неплохо провести время под хорошую музыку и чашечку кофе. «30% операционной прибыли сегодня дают наши магазины, - заметил Виталий Маслов. – Мы точно знаем, что из 100 человек, заезжающих на АЗС Shell, 20 покупают те или иные напитки (алкоголь не реализуется на заправках вот уже 4 года), продукты и т.п. Через 5-7 лет этот процент должен быть увеличен до 50%».  Справка На сегодняшний день в России под брендом Shell работает более 233 АЗС, и до конца года  планируется открытие заправочных станций в ряде крупных городов, включая регионы Урала и Сибири». Таким образом, общее количество фирменных АЗС к концу декабря 2017-го достигнет 265 ед. 
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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