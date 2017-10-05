Shell официально запустила продажи нового дизтоплива V-Power Diesel
Вообще-то данное моторное горючее предлагается на АЗС Shell вот уже как месяц, но это, если так можно выразиться, был тестовый период. И его, к слову, вполне хватило для того, чтобы потребитель сумел на практике оценить достоинства V-Power Diesel. Один из постоянных читателей 110km.ru оставил в соцсетях следующий комментарий: «Норма дизель - новый пока. Хорошо принимает, детонация небольшая. Лучше «Лукойла», но время покажет».
Как заметил в рамках презентации продукта директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов, специальный пакет присадок, используемых в V-Power Diesel, «помогает эффективно бороться с отложениями и нагаром, предотвращая и устраняя загрязнение двигателя». По его словам, допуску на рынок предшествовали скрупулезные стендовые испытания нового дизтоплива в одном из петербургских институтов. За основу был взят дизель «КамАЗ».
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В результате стендовых испытаний было зафиксировано улучшение топливной экономичности, а именно - подтверждено снижение расхода топлива до 6%. Кроме того, было зафиксировано увеличение мощности до 3,2%. Топливо имеет положительном влияние на экологические параметры: по завершению испытаний был сделан вывод, что наиболее опасный токсический компонент – дымность (содержание твердых частиц отработавших газов) снижается до 20%
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Виталий Маслов, директор по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Шелл» в России
Из 38 петербургских АЗС, работающих под флагами Shell, право на первоначальную реализацию V-Power Diesel доверено 25 станциям. Это преимущественно те автозаправочные комплексы, которые пользуются спросом у владельцев дорогих, премиальных автомобилей, ведь в силу новизны и технологичности продукт не дешевый. Специалисты компании в течение 3-4 месяцев будут мониторить ситуацию с реализацией, после чего должно будет принято решение об участии всех АЗС в реализации нового дизтоплива.
По словам г-на Маслова, доля продаж «солярки» в бизнесе Shell пока что небольшая – 15-20%, и так дела обстоят не только у данного бренда. Дело в том, что машин, использующих дизтопливо в России, не так много, как, скажем, на Западе, - порядка 10-15% от общего парка. Но есть прогнозы специалистов относительно возможного роста рынка дизельных моделей в стране и, следовательно, увеличения реализации «тяжелого топлива».
Все АЗС марки в России условно разделены на 3 формата с говорящими названиями: «Стандарт», «В движении» и «Место встреч». Последний подразумевает нечто большее, чем банальную заправку. Подобного рода АЗС – это, скорее, уютные элитные кафе, где можно в тесной компании неплохо провести время под хорошую музыку и чашечку кофе. «30% операционной прибыли сегодня дают наши магазины, - заметил Виталий Маслов. – Мы точно знаем, что из 100 человек, заезжающих на АЗС Shell, 20 покупают те или иные напитки (алкоголь не реализуется на заправках вот уже 4 года), продукты и т.п. Через 5-7 лет этот процент должен быть увеличен до 50%».
Справка
На сегодняшний день в России под брендом Shell работает более 233 АЗС, и до конца года планируется открытие заправочных станций в ряде крупных городов, включая регионы Урала и Сибири». Таким образом, общее количество фирменных АЗС к концу декабря 2017-го достигнет 265 ед.
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