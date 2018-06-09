9 июня 2018, 19:46

Shell протестировала аэродинамический тягач

Компания AirFlow Truck Company по заказу концерна Shell построила тягач Starship, который благодаря своим выдающимся аэродинамическим качествам оказался в 2,5 раза экономичнее грузовиков своего класса.
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Shell протестировала аэродинамический тягач
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Главной задачей инженеров AirFlow Truck Company было максимально улучшить аэродинамику. Кабину изготовили из углепластика, на задние оси установили одинарные колеса вместо стандартных двойных, при этом покрышки имеют сниженный коэффициент качения. Массу тягача удалось уменьшить до 33 тонн, это на 28% меньше, чем у «одноклассников». Радиаторная решетка закрыта подвижными панелями, которые приоткрываются только при повышении температуры мотора. Под днищем имеются специальные каналы, которые улучшают обтекаемость кабины потоками воздуха.

Полуприцеп также выполнен с учетом требований аэродинамики. Нижняя часть полностью закрыта, а щитки, расположенные сзади, перенаправляют потоки воздуха с крыши и бортов. На крыше установлены солнечные батареи мощностью 5 кВт, питающие гибридную надстройку силовой установки. Тягач оснастили дизельным двигателем Cummins X15 мощностью 400 л.с., который работает в паре с 18-ступенчатой «коробкой» Eaton.

В конце мая Starship отправился в тестовое путешествие из Калифорнии во Флориду. Средний удельный расход топлива по итогам поездки составил 75,8 тонно-километров на литр топлива против 30,6 у обычных тягачей. Другими словами, экспериментальный грузовик оказался в 2,5 раза экономичнее.

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Shell протестировала аэродинамический тягач
{{material_123227}}Главной задачей инженеров AirFlow Truck Company было максимально улучшить аэродинамику. Кабину изготовили из углепластика, на задние оси установили одинарные колеса вместо стандартных двойных, при этом покрышки имеют сниженный коэффициент качения. Массу тягача удалось уменьшить до 33 тонн, это на 28% меньше, чем у «одноклассников». Радиаторная решетка закрыта подвижными панелями, которые приоткрываются только при повышении температуры мотора. Под днищем имеются специальные каналы, которые улучшают обтекаемость кабины потоками воздуха.Полуприцеп также выполнен с учетом требований аэродинамики. Нижняя часть полностью закрыта, а щитки, расположенные сзади, перенаправляют потоки воздуха с крыши и бортов. На крыше установлены солнечные батареи мощностью 5 кВт, питающие гибридную надстройку силовой установки. Тягач оснастили дизельным двигателем Cummins X15 мощностью 400 л.с., который работает в паре с 18-ступенчатой «коробкой» Eaton.В конце мая Starship отправился в тестовое путешествие из Калифорнии во Флориду. Средний удельный расход топлива по итогам поездки составил 75,8 тонно-километров на литр топлива против 30,6 у обычных тягачей. Другими словами, экспериментальный грузовик оказался в 2,5 раза экономичнее.
2018-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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