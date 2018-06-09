9 июня 2018, 19:46
Shell протестировала аэродинамический тягач
Компания AirFlow Truck Company по заказу концерна Shell построила тягач Starship, который благодаря своим выдающимся аэродинамическим качествам оказался в 2,5 раза экономичнее грузовиков своего класса.
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Полуприцеп также выполнен с учетом требований аэродинамики. Нижняя часть полностью закрыта, а щитки, расположенные сзади, перенаправляют потоки воздуха с крыши и бортов. На крыше установлены солнечные батареи мощностью 5 кВт, питающие гибридную надстройку силовой установки. Тягач оснастили дизельным двигателем Cummins X15 мощностью 400 л.с., который работает в паре с 18-ступенчатой «коробкой» Eaton.
В конце мая Starship отправился в тестовое путешествие из Калифорнии во Флориду. Средний удельный расход топлива по итогам поездки составил 75,8 тонно-километров на литр топлива против 30,6 у обычных тягачей. Другими словами, экспериментальный грузовик оказался в 2,5 раза экономичнее.
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