Shell уходит из России: кому достанется сеть АЗС

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По итогам первого квартала потери британской Shell от ухода из России составили 4 млрд долларов, включая потери от выхода из совместных проектов с «Газпромом», прежде всего «Сахалин-2» и «Северный поток – 2». Сейчас компания ведет «кошмарные переговоры» о продаже своей доли в «Сахалин-2», сообщает Financial Times. Активом вряд ли заинтересуется кто-то кроме госкорпораций Китая, поэтому сделку, вероятно, заключат на невыгодных для британского нефтепереработчика условиях.

Одновременно Shell ищет покупателя на сеть своих заправочных станций в России. Переговоры велись сразу с несколькими компаниями. Наиболее вероятным покупателем называют «Лукойл». Накануне сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что новый владелец уже найден, но сделка пока не подписана. Британская компания продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года, сообщает Forbes.

Сейчас у Shell более 370 автозаправочных станций в 28 городах России. Часть из них принадлежит самой компании, другие работают под брендом Shell по франшизе. Автозаправочный бизнес в России сейчас на подъеме, но в нагрузку к АЗС Shell хочет продать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами на сумму 9 млрд рублей.

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