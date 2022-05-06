Shell уходит из России: кому достанется сеть АЗС
Одновременно Shell ищет покупателя на сеть своих заправочных станций в России. Переговоры велись сразу с несколькими компаниями. Наиболее вероятным покупателем называют «Лукойл». Накануне сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что новый владелец уже найден, но сделка пока не подписана. Британская компания продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года, сообщает Forbes.
Сейчас у Shell более 370 автозаправочных станций в 28 городах России. Часть из них принадлежит самой компании, другие работают под брендом Shell по франшизе. Автозаправочный бизнес в России сейчас на подъеме, но в нагрузку к АЗС Shell хочет продать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами на сумму 9 млрд рублей.
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