Shengshi 175V за 159 000 руб.: 19,7 сил, полный электропакет (ABS+TCS) и бак на 450 км пути

Shengshi 175V: новый скутер с 14,5 кВт и разгоном до 100 км/ч за 11 секунд

Shengshi 175V выходит на рынок с мощным одноцилиндровым двигателем и современными технологиями. Модель выделяется динамикой, оснащением и экономичностью, что может изменить представление о скутерах в своем классе. В чем ее особенности - разбираемся.

Shengshi 175V выходит на рынок с мощным одноцилиндровым двигателем и современными технологиями. Модель выделяется динамикой, оснащением и экономичностью, что может изменить представление о скутерах в своем классе. В чем ее особенности - разбираемся.

Shengshi 175V - заметное пополнение в сегменте скутеров с рабочим объемом до 170 куб. см. Китайский производитель сделал ставку на сочетание высокой мощности, легкой конструкции и современных опций, что может заинтересовать как городских, так и пригородных пользователей.

Главная особенность модели - новый одноцилиндровый двигатель объемом 168,7 куб. см с четырьмя клапанами и жидкостным охлаждением. Максимальная отдача достигает 14,5 кВт (19,7 л. с.), что заметно выше типичных показателей для 150-кубовых скутеров. По данным GPS, максимальная скорость Shengshi 175V составляет 124 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11,33 секунды. Это позволяет рассматривать новинку как один из самых динамичных скутеров в своем классе.

Конструкция базируется на цельной алюминиевой раме Dragon Bone весом всего 8,5 кг, что обеспечивает снаряженную массу 110 кг. Практичность подчеркивает вместительный багажник под сиденьем - туда помещаются два полноразмерных мотошлема. В стандартное оснащение входят алюминиевый багажник для кофра, 5-дюймовый TFT-дисплей с цветной графикой, поддержка навигации и мониторинга давления в шинах. Программное обеспечение обновляется по воздуху благодаря технологии OTA, а система бесключевого доступа реализована на третьем поколении платформы.

Безопасность обеспечивается двухканальной ABS и системой TCS, обе входят в базовую комплектацию. Светодиодная головная оптика с четырьмя линзами, автоматический старт-стоп и стояночный тормоз делают эксплуатацию удобнее. Расход топлива заявлен на уровне 2,4 л на 100 км в смешанном цикле, а 11-литровый бак позволяет проехать до 450 км без дозаправки. Для российского рынка важно, что скутер рассчитан на бензин АИ-92, а покупателям доступны черный и серый цвета кузова.

Shengshi 175V расширяет линейку бренда, в которую уже входят модели 150V и 150X, и позиционируется как версия с увеличенным рабочим объемом. Официальная цена составляет 11 800 юаней (примерно 159 000 рублей по текущему курсу). Как пишет IT Home, релиз состоялся 20 июля, и новинка уже вызвала интерес у поклонников практичных и технологичных скутеров.

На фоне растущего спроса на современные двухколесные транспортные средства в России, появление таких моделей, как Shengshi 175V, может стать заметным трендом. Для сравнения, недавно на рынке США был представлен мотоцикл с современными системами безопасности и облегченной конструкцией - подробнее о нем можно узнать в материале о новых возможностях для любителей мотоциклов. В целом, усиление конкуренции среди производителей скутеров и мотоциклов приводит к появлению более технологичных и доступных моделей, что выгодно для конечного потребителя. Важно отметить, что Shengshi 175V сочетает в себе не только динамику и экономичность, но и расширенный набор функций, который ранее был доступен только в более дорогих сегментах.