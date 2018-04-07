7 апреля 2018, 11:46

Сhery представила электрический Tiggo

Компания Chery построила первый электрический кроссовер на базе Tiggo 3x, который продается в России под именем Tiggo 2. Переднеприводной автомобиль оснащен электромотором мощностью 122 л.с. (276 Нм) и может проезжать без подзарядки до 500 километров.
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  Сhery представила электрический Tiggo Chery Tiggo 2 Сhery представила электрический Tiggo Chery Tiggo 2 Сhery представила электрический Tiggo Chery Tiggo 2 Сhery представила электрический Tiggo
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За основу взяли кроссовер Chery Tiggo 3x, который получил электрическую силовую установку и превратился в Chery Tiggo 3xe. Внешне электромобиль практически не отличается от версии с ДВС. Опознать его можно только по голубым колесным дискам и голубой полосе с лючком зарядного гнезда по центру радиаторной решетки. А в профиль электрическую сущность кроссовера выдает массивная аккумуляторная батарея, занижающая дорожный просвет. В салоне – те же голубые акценты, а также индикатор энергообмена вместо тахометра.

В движение новинку приводит 122-сильный электромотор, устанавливаемый на переднюю ось. Покупателям предложат две версии электрического кроссовера, отличающиеся емкостью литий-ионных аккумуляторов. Модификация Tiggo 3xe 400 оснащена батареей емкостью 49 кВт∙ч. Запас хода составляет около 350 километров. Кроссовер Tiggo 3xe 480 оснащается аккумулятором на 54,3 кВт∙ч. Его запасов должно хватить на 400 километров, а при равномерном движении со скоростью 60 км/ч – до 500 километров.

Электрический кроссовер существенно дороже своего бензинового коллеги. Базовый Chery Tiggo 3x с ДВС стоит в Китае от 7 900 до 10 000 долларов. Цена базового электрического Tiggo 3xe 400 с учетом всех государственных дотаций составляет 14 200 долларов, более «емкой» версии – 14 900 рублей. А без учета гос.поддержки цена и вовсе запредельная – 25 000 и 28 000 долларов, соответственно.

Новинки и концепт кары Чери Тигго 2
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Отзывы по теме
Форум Chery M11
катаюсь на м-11 5 лет поменял только стойки стабилизатора, проблем никаких, да, на разгон туповата, надо будет прошить. всё никак не соберусь, да особо то это не мешает.
геннадий
Форум Chery Tiggo (Т11)
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Форум Chery Cross Eastar
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kim
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Сhery представила электрический Tiggo
{{material_123000}}За основу взяли кроссовер Chery Tiggo 3x, который получил электрическую силовую установку и превратился в Chery Tiggo 3xe. Внешне электромобиль практически не отличается от версии с ДВС. Опознать его можно только по голубым колесным дискам и голубой полосе с лючком зарядного гнезда по центру радиаторной решетки. А в профиль электрическую сущность кроссовера выдает массивная аккумуляторная батарея, занижающая дорожный просвет. В салоне – те же голубые акценты, а также индикатор энергообмена вместо тахометра.В движение новинку приводит 122-сильный электромотор, устанавливаемый на переднюю ось. Покупателям предложат две версии электрического кроссовера, отличающиеся емкостью литий-ионных аккумуляторов. Модификация Tiggo 3xe 400 оснащена батареей емкостью 49 кВт∙ч. Запас хода составляет около 350 километров. Кроссовер Tiggo 3xe 480 оснащается аккумулятором на 54,3 кВт∙ч. Его запасов должно хватить на 400 километров, а при равномерном движении со скоростью 60 км/ч – до 500 километров.Электрический кроссовер существенно дороже своего бензинового коллеги. Базовый Chery Tiggo 3x с ДВС стоит в Китае от 7 900 до 10 000 долларов. Цена базового электрического Tiggo 3xe 400 с учетом всех государственных дотаций составляет 14 200 долларов, более «емкой» версии – 14 900 рублей. А без учета гос.поддержки цена и вовсе запредельная – 25 000 и 28 000 долларов, соответственно.
2018-04-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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