7 апреля 2018, 11:46
Сhery представила электрический Tiggo
Компания Chery построила первый электрический кроссовер на базе Tiggo 3x, который продается в России под именем Tiggo 2. Переднеприводной автомобиль оснащен электромотором мощностью 122 л.с. (276 Нм) и может проезжать без подзарядки до 500 километров.
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В движение новинку приводит 122-сильный электромотор, устанавливаемый на переднюю ось. Покупателям предложат две версии электрического кроссовера, отличающиеся емкостью литий-ионных аккумуляторов. Модификация Tiggo 3xe 400 оснащена батареей емкостью 49 кВт∙ч. Запас хода составляет около 350 километров. Кроссовер Tiggo 3xe 480 оснащается аккумулятором на 54,3 кВт∙ч. Его запасов должно хватить на 400 километров, а при равномерном движении со скоростью 60 км/ч – до 500 километров.
Электрический кроссовер существенно дороже своего бензинового коллеги. Базовый Chery Tiggo 3x с ДВС стоит в Китае от 7 900 до 10 000 долларов. Цена базового электрического Tiggo 3xe 400 с учетом всех государственных дотаций составляет 14 200 долларов, более «емкой» версии – 14 900 рублей. А без учета гос.поддержки цена и вовсе запредельная – 25 000 и 28 000 долларов, соответственно.
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