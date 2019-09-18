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18 сентября 2019, 16:54

Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL

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Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe или Mitsubishi Pajero Sport. Новинка оснащена 190-сильным бензиновым мотором. Будут версии и с полным приводом.
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL

 

Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL

 

Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL

 

Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL

 

Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL

 

Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
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Бренд Exeed создан компанией Chery для автомобилей с более богатым оснащением. Кроссовер Exeed TXL представляет собой удлиненную версию модели TX. Расстояние между осями  у него на 85 мм больше. Габаритная длина Exeed TXL – 4 775 мм, что сопоставимо с кроссоверами Hyundai Santa Fe (4 770 мм) или Mitsubishi Pajero Sport (4 785 мм). Под капотом Exeed TXL находится 1,6-литровый бензиновый турбомотор TGDI мощностью 190 л.с, который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT. Привод – передний или полный.

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказался перечень комплектаций новинки со списком доступного оборудования. Российским клиентам Exeed TXL предложат в трех уровнях оснащения, два из которых предназначены для полноприводных кроссоверов. Штатно все автомобили получат полный «зимний» пакет, цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, электроусилитель руля, систему курсовой устойчивости ESP и 6 подушек безопасности. Топовая комплектация Flagship будет отличаться светодиодной оптикой, атмосферной подсветкой салона, системой кругового обзора, автопарковщиком и системой мониторинга «слепых» зон.

Список оснащения пока предварительный. Дилеры запросили опциональную функцию автоматического переключения дальнего света на ближний, навигационную систему и панорамную крышу. Сколько будет стоить Exeed TXL в России, пока неизвестно. В Китае кроссовер стоит в пересчете по курсу минимум 1,23 млн рублей.


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Комментарии
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romabest
Форум Chery Amulet, Flagcloud (А15)
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
{{material_127291}}Бренд Exeed создан компанией Chery для автомобилей с более богатым оснащением. Кроссовер Exeed TXL представляет собой удлиненную версию модели TX. Расстояние между осями  у него на 85 мм больше. Габаритная длина Exeed TXL – 4 775 мм, что сопоставимо с кроссоверами Hyundai Santa Fe (4 770 мм) или Mitsubishi Pajero Sport (4 785 мм). Под капотом Exeed TXL находится 1,6-литровый бензиновый турбомотор TGDI мощностью 190 л.с, который работает в паре с 7-диапазонной роботизированной преселективной коробкой передач DCT. Привод – передний или полный.В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказался перечень комплектаций новинки со списком доступного оборудования. Российским клиентам Exeed TXL предложат в трех уровнях оснащения, два из которых предназначены для полноприводных кроссоверов. Штатно все автомобили получат полный «зимний» пакет, цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, электроусилитель руля, систему курсовой устойчивости ESP и 6 подушек безопасности. Топовая комплектация Flagship будет отличаться светодиодной оптикой, атмосферной подсветкой салона, системой кругового обзора, автопарковщиком и системой мониторинга «слепых» зон.Список оснащения пока предварительный. Дилеры запросили опциональную функцию автоматического переключения дальнего света на ближний, навигационную систему и панорамную крышу. Сколько будет стоить Exeed TXL в России, пока неизвестно. В Китае кроссовер стоит в пересчете по курсу минимум 1,23 млн рублей.
2019-09-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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