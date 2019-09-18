18 сентября 2019, 16:54
Сhery привезет в Россию кроссовер Exeed TXL
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Компания Chery в 2020 году планирует вывести на российский рынок кроссовер Exeed TXL, по габаритам сопоставимый с Hyundai Santa Fe или Mitsubishi Pajero Sport. Новинка оснащена 190-сильным бензиновым мотором. Будут версии и с полным приводом.
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В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказался перечень комплектаций новинки со списком доступного оборудования. Российским клиентам Exeed TXL предложат в трех уровнях оснащения, два из которых предназначены для полноприводных кроссоверов. Штатно все автомобили получат полный «зимний» пакет, цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз, электроусилитель руля, систему курсовой устойчивости ESP и 6 подушек безопасности. Топовая комплектация Flagship будет отличаться светодиодной оптикой, атмосферной подсветкой салона, системой кругового обзора, автопарковщиком и системой мониторинга «слепых» зон.
Список оснащения пока предварительный. Дилеры запросили опциональную функцию автоматического переключения дальнего света на ближний, навигационную систему и панорамную крышу. Сколько будет стоить Exeed TXL в России, пока неизвестно. В Китае кроссовер стоит в пересчете по курсу минимум 1,23 млн рублей.
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всем привет может кто подсказать где в москве адекватный сервис для Б14
Цитата:| Кому: Валерий Чери Тигго - отличный внедорожник. Мощный, тихий и устойчивый на дроге. Больше года езжу на Тигго 5 - проблем с ходовой не было. Брал его из салона.
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
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