Февральский пересмотр прайс-листов: Livan и Hongqi взвинтили цены, а Jaecoo пошел на рекордное снижение — все изменения рынка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 08:42

Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года

Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года

Февральский пересмотр прайс-листов: Livan и Hongqi взвинтили цены, а Jaecoo пошел на рекордное снижение — все изменения рынка

Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года

В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.

В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.

Февраль 2026 года отметился заметными изменениями в ценовой политике сразу у шести автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке. По данным экспертов, динамика стоимости новых машин оказалась разнонаправленной: одни производители увеличили цены, другие - снизили, что создало дополнительную неопределенность для покупателей и дилеров.

В первой половине месяца сразу несколько компаний пересмотрели прайс-листы. Livan увеличил стоимость всех своих моделей на 200 тысяч рублей, что в процентном выражении составило от 9,3% до 12%. Jetour поднял цены на кроссовер T2 2024 и 2025 годов выпуска в комплектациях Expedition и Discovery на 100 тысяч рублей, что эквивалентно росту на 2,2-2,4%. Belgee также не остался в стороне: полноприводные версии кроссовера X70 подорожали на 20 тысяч рублей, что составляет 0,7% от прежней цены.

Вторая половина февраля принесла новые корректировки. Премиальный бренд Hongqi повысил стоимость шести из восьми своих моделей. Исключение составили только седан H9 и электрокроссовер E-HS9. Так, лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5 и HS7 стали дороже на 60 тысяч рублей, что соответствует увеличению на 1,1-2,1%. Седан Н5 подорожал сразу на 120-300 тысяч рублей (3,0-6,9%), а минивэн HQ9 - на 250-300 тысяч (3,9-4,3%).

Однако не все бренды пошли по пути удорожания. Кроссовер JAECOO J8 2024 и 2025 годов выпуска во второй половине месяца стал дешевле на 200 тысяч рублей, что составляет снижение на 3,7-4,7%. Пикап Ambertruck Work также подешевел, но не столь значительно - на 9 тысяч рублей, что эквивалентно 0,4% от прежней стоимости.

Стоит отметить, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций. Такие изменения могут стать сигналом для потенциальных покупателей: часть моделей становится менее доступной, а другие - наоборот, привлекательнее по цене. В условиях нестабильного рынка подобные корректировки способны повлиять на структуру спроса и расстановку сил среди дилеров.

Упомянутые модели: Jetour T2, Belgee X70, Hongqi H6, Jaecoo J8, Ambertruck Work
Упомянутые марки: Livan, Jetour, Belgee, Hongqi, Jaecoo, Ambertruck
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ливан, Джетур, Белджи, Хончи, Джейку, Амбертрак

Похожие материалы Ливан, Джетур, Белджи, Хончи, Джейку, Амбертрак

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Сочи Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться