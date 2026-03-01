Февральский пересмотр прайс-листов: Livan и Hongqi взвинтили цены, а Jaecoo пошел на рекордное снижение — все изменения рынка

1 марта 2026, 08:42
Не только Belgee: шесть автопроизводителей изменили цены на новые модели в феврале 2026 года
В феврале 2026 года сразу шесть автомобильных брендов, официально работающих в России, скорректировали цены на новые машины. Четыре марки повысили стоимость отдельных моделей, а две - напротив, сделали их доступнее. Эксперты отмечают, что такие изменения могут повлиять на рынок и выбор покупателей.
Февраль 2026 года отметился заметными изменениями в ценовой политике сразу у шести автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке. По данным экспертов, динамика стоимости новых машин оказалась разнонаправленной: одни производители увеличили цены, другие - снизили, что создало дополнительную неопределенность для покупателей и дилеров.
В первой половине месяца сразу несколько компаний пересмотрели прайс-листы. Livan увеличил стоимость всех своих моделей на 200 тысяч рублей, что в процентном выражении составило от 9,3% до 12%. Jetour поднял цены на кроссовер T2 2024 и 2025 годов выпуска в комплектациях Expedition и Discovery на 100 тысяч рублей, что эквивалентно росту на 2,2-2,4%. Belgee также не остался в стороне: полноприводные версии кроссовера X70 подорожали на 20 тысяч рублей, что составляет 0,7% от прежней цены.
Вторая половина февраля принесла новые корректировки. Премиальный бренд Hongqi повысил стоимость шести из восьми своих моделей. Исключение составили только седан H9 и электрокроссовер E-HS9. Так, лифтбек H6 и кроссоверы HS3, HS5 и HS7 стали дороже на 60 тысяч рублей, что соответствует увеличению на 1,1-2,1%. Седан Н5 подорожал сразу на 120-300 тысяч рублей (3,0-6,9%), а минивэн HQ9 - на 250-300 тысяч (3,9-4,3%).
Однако не все бренды пошли по пути удорожания. Кроссовер JAECOO J8 2024 и 2025 годов выпуска во второй половине месяца стал дешевле на 200 тысяч рублей, что составляет снижение на 3,7-4,7%. Пикап Ambertruck Work также подешевел, но не столь значительно - на 9 тысяч рублей, что эквивалентно 0,4% от прежней стоимости.
Стоит отметить, что речь идет о рекомендованных розничных ценах без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций. Такие изменения могут стать сигналом для потенциальных покупателей: часть моделей становится менее доступной, а другие - наоборот, привлекательнее по цене. В условиях нестабильного рынка подобные корректировки способны повлиять на структуру спроса и расстановку сил среди дилеров.
