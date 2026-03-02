Курс на подорожание: на сколько выросли цены на машины в России с 1 по 28 февраля

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

2 марта 2026, 12:56

В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.

Февраль 2026 года стал месяцем перемен для российских автолюбителей: сразу шесть автомобильных брендов, официально представленных в стране, обновили свои прайс-листы. Это событие непосредственно касается тех, кто планирует покупку нового автомобиля или следит за динамикой цен на рынке. Изменения коснулись как массовых, так и премиальных марок, разброс стоимости оказался весьма ощутимым.

По данным агентства «Автостат», специалисты проанализировали свежие результаты, проведенного порталом «Цена Авто». С 1 по 15 февраля компания Ливан подняла цены на весь свой модельный ряд сразу на 200 тысяч рублей. В процентном выражении он составляет от 9,3% до 12% - очень высокий скачок, который не мог остаться незамеченным для покупателей.

Jetour также не остался в стороне: кроссовер Т2 2024 и 2025 годов выпуска в комплектациях Expedition и Discovery подорожал на 100 тысяч рублей, что эквивалентно 2,2-2,4%. Полноприводные версии Belgee X70 стали дороже на 20 тысяч рублей, или 0,7%. Эти изменения хоть и не столь масштабны, но для многих семейных бюджетов могут подвергнуться критике.

Во втором полугодии, с 16 по 28 февраля, к пересмотру цен присоединился премиальный бренд Hongqi. Здесь корректировки затронули сразу шесть из восьми моделей. Лифтбек H6 стал дороже на 60 тысяч рублей (1,3-1,4%), кроссоверы HS3, HS5 и HS7 прибавили в цене на 1,7-2,1%, 1,3-1,5% и 1,1-1,2% соответственно. Седан Н5 подорожал сразу на 120-300 тысяч рублей (3,0-6,9%), минивэн HQ9 - на 250-300 тысяч рублей (3,9-4,3%).

Однако не все новости оказываются неприятными для покупателей. В этот же период кроссовер Jaecoo J8 2024 и 2025 годов выпуска стал дешевле на 200 тысяч рублей, что составляет 3,7-4,7%. Пикап Ambertruck Work также подешевел на 9 тысяч рублей (0,4%). Такие корректировки могут стать полезными для тех, кто давно присматривался к этим моделям.

Стоит отметить, что подобные изменения цен происходят на фоне роста расходов на обслуживание автомобилей. Например, недавно эксперты предупреждали, что стоимость технического обслуживания и шиномонтажа в России в ближайшее время также увеличится. Подробнее о причинах и последствиях этой тенденции можно узнать в материалах о подорожании сервисных услуг для водителей .

Как пишет «Российская Газета», эксперты связывают такие перемены с колебаниями курса валют, изменениями логистических цепочек и ростом издержек у дилеров. Кроме того, на рынке повышается давление со стороны нестабильности поставок комплектующих. В результате автопроизводители оперативно реагируют на новые условия, что и приводит к столь частым корректировкам ценников.

В условиях, когда стоимость автомобилей меняется буквально за считанные недели, покупателям следует следить за новостями рынка и не принимать решение о покупке, если выбранная модель резко прибавила в цене. 

Упомянутые модели: TENET T4, Jetour Shanhai L7, Belgee X70, Hongqi H6, Jaecoo J8, Ambertruck Work
Упомянутые марки: TENET, Jetour, Belgee, Hongqi, Jaecoo, Ambertruck
