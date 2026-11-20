20 ноября 2026, 19:56
Эксперты назвали самый выносливый мотор среди кроссоверов
Эксперты назвали самый выносливый мотор среди кроссоверов
В подборке - шесть кроссоверов с атмосферными бензиновыми моторами и оценочным ресурсом от 250 до 400 тысяч километров. Разбираем двигатели и их слабые места, учитывая условия, от которых зависит долговечность.
Выбор машины с пробегом редко начинается с мотора — обычно спорят о дизайне, цене и комплектации. Хотя главный аргумент при покупке — ресурс двигателя и коробки. Мы собрали ориентиры по шести моделям, знакомым российским сервисам: от Suzuki Grand Vitara II до рестайлинговой Hyundai Creta. Разброс ресурса до первого капитального ремонта — от 250 до 400 тысяч километров, но эти цифры не работают автоматически: они не означают такой же срок службы коробки, подвески или кузова.
Renault Duster I (2011-2021). Максимальный заявленный ресурс — у простого атмосферного 2.0 F4R с распределенным впрыском: 350-400 тысяч километров, спокойно переносит 92-й. В версии F4R 792 — 135 л. с. и 195 Н·м. Менее известный 1.6 K4M тоже показал себя надежным, более свежий 1.6 H4M экономичнее, но зависим от обслуживания, а дизель 1.5 dCi требует качественной солярки. Механика проста, 4-ступенчатый автомат при регулярной замене масла проходит свыше 250 тысяч. Расходники подвески меняют после 100-150 тысяч. Минусы — простой салон и средняя шумоизоляция.
Mitsubishi Outlander III (2012-2022). Лучший вариант — атмосферный 2.4 4B12: 350-400 тысяч километров, 166 л. с. и 220 Н·м. Двухлитровый 4B11 тоже удачен — около 350 тысяч, но динамика скромнее. V6 3.0 дает тягу, зато требователен к бензину. Вариатор Jatco требует замены масла каждые 40-60 тысяч и служит 250-300 тысяч. Подвеска редко требует ремонта раньше 150 тысяч, слабые места — лакокрасочное покрытие и коррозия.
Toyota RAV4 XA40 (2013-2019). Ресурс 300-350 тысяч километров. Двухлитровый 3ZR-FE не слишком чувствителен к топливу, версия 2.5 с 2AR-FE мощнее и выносливее. Дизели встречаются редко и дороже в обслуживании. Ходовая выдерживает 120-150 тысяч, вариатор и автомат при своевременной замене масла — свыше 250 тысяч. Минусы — шумоизоляция и цены на оригинал.
Nissan X-Trail T32 (2013-2023). Самый удачный агрегат — атмосферный 2.5 QR25DE: 300-350 тысяч километров. Двухлитровый MR20DD экономичен, но непосредственный впрыск делает его чувствительным к бензину. Главная тема — вариатор: при замене масла каждые 40-50 тысяч он ходит 200-250 тысяч. Также отмечают затирающийся пластик, слабое покрытие и износ ступичных подшипников.
Suzuki Grand Vitara II (2005-2015). Постоянный полный привод и понижающая передача сохранили облик внедорожника. Самый беспроблемный — 2.4 J24B: 300-350 тысяч километров. Простой 2.0 J20A надежен, но слабее. Редкий 3.2 V6 дает динамику ценой расхода. Подвеска выдерживает 150 тысяч и более, возраст напоминает о коррозии и закисании тормозных механизмов.
Hyundai Creta I рестайлинг (2021-2022). Интервал — 250-300 тысяч километров. Двухлитровый 2.0 MPI G4NA при своевременной замене масла проходит более 250 тысяч, но состояние двигателя при покупке нужно проверять внимательно: на части экземпляров фиксируют проблемы с цилиндрами. Более скромный 1.6 MPI G4FG спокойнее относится к топливу и считается менее проблемным, хотя уступает в динамике. Механика и автомат при регулярном обслуживании проходят 300 тысяч и более.
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