Как случайный свидетель сорвал похищение на миллионы рублей, просто запомнив номера автомобиля

Как люди в масках на Toyota Camry похитили криптомиллионера в Петербурге, но попались Росгвардии через три часа

Ночная история в Петербурге получила продолжение. Следователи выяснили, как развивались события и кто мог быть причастен. При обысках нашли наличные и электронные устройства. О ходе расследования и принятых мерах - далее.

Ночная история в Петербурге получила продолжение. Следователи выяснили, как развивались события и кто мог быть причастен. При обысках нашли наличные и электронные устройства. О ходе расследования и принятых мерах - далее.

Петербуржец перевел на криптокошелек 70 тысяч USDT, около 5,9 миллиона рублей, и после этого его отпустили. Об обстоятельствах дела сообщает Gazeta.SPb. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, потерпевшему 24 года. Следствие считает, что нападавшие требовали не менее 5,5 миллиона рублей.

По словам мужчины, неизвестные увезли его в неустановленное место и потребовали перевести деньги. Как сообщили в полиции, он отправил около 70 тысяч USDT на указанный злоумышленниками криптокошелек. Полиция задержала шестерых предполагаемых участников преступления. Одного взяли после остановки автомобиля, еще пятерых нашли позже.

История началась 15 октября около 23:20. Очевидец сообщил полиции: у дома на Народной улице люди в масках насильно посадили мужчину в Toyota Camry и уехали. Патрульно-постовую службу подняли по тревоге, к поискам подключили Росгвардию и Госавтоинспекцию. По версии Следственного комитета, 16 октября двое фигурантов, знавших о криптовалютных накоплениях потерпевшего, привлекли к нападению еще четырех знакомых.

На следующий день, примерно в 02:00, сотрудники Росгвардии остановили разыскиваемую машину на Свердловской набережной. За рулем находился 40-летний выходец из государства Закавказья, приехавший из Самарской области. Его доставили в отдел полиции. Позже установили, что похищенному 24 года и он живет в Петербурге. Водитель оказался среди шести задержанных.

Затем сотрудники розыскного отдела Главка продолжили работу вместе с оперативниками Невского района. Их поддерживала Росгвардия. Среди пятерых задержанных - 24-летний первокурсник вуза из Самары. Также задержали двух жителей Самарской области 35 и 25 лет, проживающих в Петербурге, и двух местных жителей 38 и 24 лет. По сообщению ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, всем шестерым предъявили обвинения в похищении человека и грабеже: по п. «б» ч. 3 ст. 161 и пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

При обысках изъяли технику: шесть мобильных телефонов и ноутбук. Также, обнаружили деньги на общую сумму 10 миллионов 174 тысячи рублей. Первокурснику назначили домашний арест. Пятеро его соучастников заключены под стражу. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщило, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.