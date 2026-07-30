До 1400 км без бензина: ТОП-6 электромобилей и гибридов из Китая по цене от 1,9 млн рублей

30 июля 2026, 09:59
Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту
Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту
Рынок электромобилей и гибридов в России меняется: параллельный импорт открывает новые возможности для тех, кто ищет экономичный и современный транспорт. В обзоре - шесть моделей, которые выделяются сочетанием цены, технических характеристик и актуальности для российских условий.
Параллельный импорт электромобилей и гибридов становится все более актуальным для российских водителей, особенно на фоне роста цен на топливо и ограниченного выбора официальных поставок. Для ежедневных поездок по городу многие автомобилисты выбирают модели, которые позволяют практически полностью отказаться от бензина, используя только электротягу или гибридные технологии.
Changan Qiyuan Q05 EV - один из самых доступных электрокроссоверов, который можно привезти в Россию. Несмотря на компактные размеры, у него просторный салон, современная мультимедийная система и цифровая приборная панель. В улучшенных комплектациях встречаются панорамная крыша и камеры кругового обзора. Электромотор мощностью 163 л. с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9 секунд, а запас хода достигает 506 км по циклу CLTC. Стоимость - от 1,9 до 2,4 млн рублей.
Changan Qiyuan A06 - лифтбек с внешностью, напоминающей премиальные европейские седаны. Модель предлагается как в полностью электрической, так и в последовательной гибридной версии. В гибриде бензиновый двигатель работает только как генератор, а основное движение обеспечивает электромотор. Запас хода на электротяге - до 240 км, суммарный - 1160 км. Цена - от 2,6 до 2,9 млн рублей.
BYD Seal 05 - семейный седан с гибридной системой пятого поколения BYD DM-i. Здесь электромотор выполняет основную работу, а бензиновый двигатель подключается как генератор. В салоне - большой мультимедийный экран и цифровая приборная панель. Запас хода на электротяге - до 128 км, суммарный - до 1400 км. Стоимость - около 3 млн рублей.
Toyota bZ3X - полностью электрический кроссовер, созданный совместно GAC и Toyota. По габаритам он близок к Toyota RAV4, но отличается современным интерьером и широким набором электронных ассистентов. Мощность - от 204 до 224 л. с., запас хода - до 520 км. Цена - от 2,5 до 3,3 млн рублей.
Geely Galaxy Starship 7 EM-i - крупный семейный кроссовер, который попадает в Россию по параллельному импорту. Его отличают просторный салон и вместительный багажник. Гибридная установка позволяет проехать на электротяге до 120 км, а суммарный запас хода - до 1420 км. Стоимость - около 3,5 млн рублей.
Zeekr X - самый технологичный и динамичный из представленных вариантов. Компактный премиальный кроссовер с качественной отделкой, мощной медиасистемой и панорамной крышей. Разгон до 100 км/ч - 5,8 секунды, запас хода - до 560 км. Цена - 3,9-4 млн рублей.
Покупая электромобиль или гибрид по параллельному импорту, важно учитывать возможные дополнительные расходы, связанные с утилизационным сбором. Банковские программы автокредитования позволяют оформить покупку даже на такие автомобили. Электромобили и подзаряжаемые гибриды уже перестали быть редкостью на российском рынке: если ежедневный маршрут не превышает 100-150 км, можно практически полностью отказаться от бензина.
Интересно, что развитие альтернативных силовых установок в Китае идет быстрыми темпами: например, недавно был представлен двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE, который, по мнению экспертов, может изменить подход к компактным и мощным двигателям. Подробнее о технологических новинках можно узнать в материале о новых роторных моторах для электромобилей.
Судя по представленным моделям, Changan Qiyuan Q05 EV выглядит самым доступным вариантом, Geely Galaxy Starship 7 EM-i - наиболее универсальным для семьи, а Zeekr X - лидером по технологиям и динамике. Перед покупкой стоит внимательно изучить комплектации, запас хода и возможные дополнительные расходы, чтобы выбрать оптимальный вариант для себя.
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