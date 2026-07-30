До 1400 км без бензина: ТОП-6 электромобилей и гибридов из Китая по цене от 1,9 млн рублей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 09:59

Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту

Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту

До 1400 км без бензина: ТОП-6 электромобилей и гибридов из Китая по цене от 1,9 млн рублей

Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту

Рынок электромобилей и гибридов в России меняется: параллельный импорт открывает новые возможности для тех, кто ищет экономичный и современный транспорт. В обзоре - шесть моделей, которые выделяются сочетанием цены, технических характеристик и актуальности для российских условий.

Рынок электромобилей и гибридов в России меняется: параллельный импорт открывает новые возможности для тех, кто ищет экономичный и современный транспорт. В обзоре - шесть моделей, которые выделяются сочетанием цены, технических характеристик и актуальности для российских условий.

Параллельный импорт электромобилей и гибридов становится все более актуальным для российских водителей, особенно на фоне роста цен на топливо и ограниченного выбора официальных поставок. Для ежедневных поездок по городу многие автомобилисты выбирают модели, которые позволяют практически полностью отказаться от бензина, используя только электротягу или гибридные технологии.

Changan Qiyuan Q05 EV - один из самых доступных электрокроссоверов, который можно привезти в Россию. Несмотря на компактные размеры, у него просторный салон, современная мультимедийная система и цифровая приборная панель. В улучшенных комплектациях встречаются панорамная крыша и камеры кругового обзора. Электромотор мощностью 163 л. с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9 секунд, а запас хода достигает 506 км по циклу CLTC. Стоимость - от 1,9 до 2,4 млн рублей.

Changan Qiyuan A06 - лифтбек с внешностью, напоминающей премиальные европейские седаны. Модель предлагается как в полностью электрической, так и в последовательной гибридной версии. В гибриде бензиновый двигатель работает только как генератор, а основное движение обеспечивает электромотор. Запас хода на электротяге - до 240 км, суммарный - 1160 км. Цена - от 2,6 до 2,9 млн рублей.

BYD Seal 05 - семейный седан с гибридной системой пятого поколения BYD DM-i. Здесь электромотор выполняет основную работу, а бензиновый двигатель подключается как генератор. В салоне - большой мультимедийный экран и цифровая приборная панель. Запас хода на электротяге - до 128 км, суммарный - до 1400 км. Стоимость - около 3 млн рублей.

Toyota bZ3X - полностью электрический кроссовер, созданный совместно GAC и Toyota. По габаритам он близок к Toyota RAV4, но отличается современным интерьером и широким набором электронных ассистентов. Мощность - от 204 до 224 л. с., запас хода - до 520 км. Цена - от 2,5 до 3,3 млн рублей.

Geely Galaxy Starship 7 EM-i - крупный семейный кроссовер, который попадает в Россию по параллельному импорту. Его отличают просторный салон и вместительный багажник. Гибридная установка позволяет проехать на электротяге до 120 км, а суммарный запас хода - до 1420 км. Стоимость - около 3,5 млн рублей.

Zeekr X - самый технологичный и динамичный из представленных вариантов. Компактный премиальный кроссовер с качественной отделкой, мощной медиасистемой и панорамной крышей. Разгон до 100 км/ч - 5,8 секунды, запас хода - до 560 км. Цена - 3,9-4 млн рублей.

Покупая электромобиль или гибрид по параллельному импорту, важно учитывать возможные дополнительные расходы, связанные с утилизационным сбором. Банковские программы автокредитования позволяют оформить покупку даже на такие автомобили. Электромобили и подзаряжаемые гибриды уже перестали быть редкостью на российском рынке: если ежедневный маршрут не превышает 100-150 км, можно практически полностью отказаться от бензина.

Интересно, что развитие альтернативных силовых установок в Китае идет быстрыми темпами: например, недавно был представлен двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE, который, по мнению экспертов, может изменить подход к компактным и мощным двигателям. Подробнее о технологических новинках можно узнать в материале о новых роторных моторах для электромобилей.

Судя по представленным моделям, Changan Qiyuan Q05 EV выглядит самым доступным вариантом, Geely Galaxy Starship 7 EM-i - наиболее универсальным для семьи, а Zeekr X - лидером по технологиям и динамике. Перед покупкой стоит внимательно изучить комплектации, запас хода и возможные дополнительные расходы, чтобы выбрать оптимальный вариант для себя.

Упомянутые модели: Geely Galaxy Starship 7, BYD Seal, Toyota bZ3, Zeekr X
Упомянутые марки: Changan, Geely, BYD, Toyota, Zeekr, GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган, Джили, Бид, Тойота, Зикр, ГАК

Похожие материалы Чинган, Джили, Бид, Тойота, Зикр, ГАК

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности
Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Нижегородская область Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться