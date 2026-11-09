Топ-6 кемперов, которые заменят вам дом: от передвижной лаборатории с дроном до ракетовоза с террасой на крыше

Earthroamer XV-HD

Для дальних маршрутов важны не только проходимость и запас топлива. Earthroamer XV-HD предоставляет почти 11 метров жилого пространства с кузовом суперпикапа Ford F-750. Турбодизель объемом 6,7 литра развивает 335 л.с. Полный привод, дорожный просвет 30 см, амортизаторы Fox и зубастые шины. Для особо сложных участков предусмотрена лебедка.

Запас автономности под стать габаритам: в баки помещается 435 литров солярки, а резервуары вмещают почти тонну питьевой воды. Электричество вырабатывают два независимых генератора; на крыше установлены специальные панели. Дополнительно есть «Power Bank» емкостью 20 кВт⋅ч. Жилой отсек оборудован двумя кондиционерами и центральным отоплением. В нем есть раздельный санузел, кухня с плитой и микроволновой печью, два холодильника, стиральная машина и два телевизора. Спальных мест шесть, отделка включает кожу, дерево и мрамор. Цена измеряется миллионами долларов без дополнительных опций.

Unicat MD56c

В этой категории цены тесно связаны с уровнем отделки, но для долгой стоянки важны и запасы. Немецкий Unicat MD56c устроен проще, зато его трехосное шасси MAN TGS имеет колесную формулу 6×6, блокировку всех трех мостов и понижающий ряд. Дизель развивает 540 л.с., а два топливных бака общим объемом 980 литров позволяют пройти более трех тысяч километров без дозаправки.

Фото: Unicat MD56c

Внутри установлены генератор Honda и солнечные панели; для питьевой воды есть резервуар на 600 литров. Кухня оборудована духовкой, микроволновой печью и посудомоечной машиной. Спать можно на стационарной двуспальной кровати или на еще одной, которая появляется при трансформации столовой-гостиной. Создатели доказали, что в полной «автономке» кемпер может прожить как минимум пару недель. Стоит он немного больше миллиона евро — почти вдвое дешевле Earthroamer.

Размеры Unicat ограничивают выбор маршрута: грузовик физически не проезжает везде. Для вылазок на задней части жилого модуля предусмотрена площадка под велосипеды, мотоциклы или небольшие багги. Она выдерживает чуть больше тонны, а еще две тонны можно загрузить в виде дополнительного груза.

Global Expedition Vehicles

Другой подход к проходимости выбран Global Expedition Vehicles. Жилой модуль «Пангеи» сделан телескопическим: в походном положении его крыша почти на уровне кабины, поэтому меньше цепляет деревья и не поднимает центр тяжести так высоко. На стоянке гидравлика поднимает крышу. Верхний этаж занимает двуспальная кровать, а внутри можно ходить в полный рост.

В оснащение входят кухня, раздельный санузел, холодильник, генератор и солнечные панели; спальных мест четыре. В интерьере использованы деревянные шкафчики и гранитные столешницы. Сам модуль стоит от 890 тысяч долларов, причем цена не включает шасси. Его можно установить на основу Mercedes-Benz, International, Kenworth, Freightliner и других производителей: выбор зависит от задач заказчика. Совместимость с «Камазами» в описании оставлена открытым вопросом. Автор лишь замечает, что при достаточном усердии и средствах решение, вероятно, найдется.

Armadillo Conquistador

Armadillo Conquistador берется за задачу иначе: здесь габариты не стараются уменьшать. В основе — полноприводное восьмиколесное шасси MAN TGS. Машина длиной более 11 метров весит 43 тонны и оснащена 480-сильным дизельным двигателем V8. Запас хода составляет две тысячи километров. Цена оценивается в миллион–полтора долларов.

В жилой части есть спальные места для пятерых, а также водительский отсек, объединенный с салоном: передние кресла разворачиваются и становятся частью гостиной. На борту установлены три холодильника, игровая система, духовки, микроволновые печи и кондиционеры. Главное приобретение — терраса на крыше с диванчиками, столом, отдельным отсеком для вечеринок и наблюдения за окрестностями. Мотоцикл для поездок по окрестностям располагается на гидравлическом лифте.

Action Mobil Desert Challenger

Еще крупнее Action Mobil Desert Challenger. Его основа — четырехосный военный MAN KAT1, изначально разработанный как ракетовоз. Здесь две управляемые оси, межколесные блокировки и большая артикуляция осей; двигатель развивает 600 л.с. Длина достигает 12 метров, масса — 30 тонн.

В топливных баках хранится 2500 литров, запас питьевой воды составляет 2400 литров. Электричество от генераторов и дополнительных солнечных панелей сохраняется в аккумуляторах общей емкостью 1000 ампер-часов. Для кухонной плиты предусмотрены емкости с 66 килограммами сжиженного газа.

Кухня здесь скорее напоминает уменьшенный ресторанный блок, а холодильник — это отдельная комната, где можно стоять в полный рост. Пространство появляется из-за расширения жилого отсека: в итоге он увеличивается на пять метров. Отделка напоминает номер в отеле, хотя ручку в ближневосточном стиле можно взять не каждый. Машина стоит около двух миллионов долларов. Лишь высказывание о том, что базовый ракетовоз мог быть использован, остается без подтверждения.

Инженерная история KiraVan оказалась более практичной: за десять с лишним лет и многие миллионы долларов проект превратился скорее в испытательный полигон технических решений, чем в автомобиль для особых случаев. В серьезное путешествие он так и не поехал.