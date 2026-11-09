Топ-6 кемперов, которые заменят вам дом: от передвижной лаборатории с дроном до ракетовоза с террасой на крыше

9 ноября 2026, 09:59
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
Дома на колесах для бездорожья: сравнение экспедиционных машин
У этих автодомов есть запасы топлива и воды для долгих маршрутов, генераторы и полноценные спальные места. В подборке собраны шесть внедорожных машин: от премиальных кемперов до исследовательского автопоезда на базе Unimog.
КираВан предоставил оборудование для исследований в самых разных областях: от физики и земледелия до геологии и археологии. Этот автопоезд задумывался как семейная машина для путешествий вокруг света, но по своему оснащению больше напоминает передвижную лабораторию. В выборе есть и более привычные по назначению кемперы: одни делают ставку на комфорт, другие на запасах и грузовые шасси.
За проектом стоит инженер Брен Феррен, работавший над аттракционами для Диснейленда и структурными техническими разработками для General Motors и Intel. После рождения дочери он решил создать машину, в которой ребенок мог бы путешествовать с комфортом и безопасностью. Основой стал Mercedes-Benz Unimog, конструкция которого получила сочлененный жилой «хвост», к которому гидропривод подает тягу.
Портальные мосты обеспечивают высоту около 40 см, а гидропневматическая подвеска меняет характеристики в зависимости от покрытия. Под капотом дизельная «шестерка» мощностью 260 сил. Скорость для такого проекта не была главным приоритетом: запас топлива объемом 550 литров составляет три тысячи километров.
В то время как было предусмотрено место для размещения трех человек, была выделена семейная комната на крыше. Вокруг машины работают два десятка обычных и инфракрасных камер, а также более сотни сенсоров. Спутниковые антенны используют разные протоколы связи, а вычислительное оборудование подключено к данному серверу. В кабине много дисплеев и тумблеров; для разведки местности предусмотрены мотоцикл и беспилотник.
Подобный уровень оснащения резко выделяет KiraVan среди машин, где автономность сводится к воде, электричеству и спальным местам. Для сравнения масштаба можно вспомнить автодом на Lada Largus : здесь речь идет о экспедиционной платформе.
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