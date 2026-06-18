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Автор: Дарья Климова

18 июня 2026, 13:31

Шесть электромобилей с функцией Vehicle-to-Load: тест ADAC выявил слабые места

Шесть электромобилей с функцией Vehicle-to-Load: тест ADAC выявил слабые места

Розетка в багажнике: насколько удобна функция V2L в электромобилях? Итоги теста 6 моделей

Шесть электромобилей с функцией Vehicle-to-Load: тест ADAC выявил слабые места

Мало кто знает, что современные электромобили способны не только заряжаться, но и питать бытовую технику. ADAC проверил шесть популярных моделей на безопасность и удобство использования Vehicle-to-Load. Какие подводные камни ждут владельцев, сколько стоит функция и почему важно учитывать нюансы работы - рассказываем подробно. Эксперты объяснили, на что обратить внимание, чтобы не остаться без электричества в самый неподходящий момент.

Мало кто знает, что современные электромобили способны не только заряжаться, но и питать бытовую технику. ADAC проверил шесть популярных моделей на безопасность и удобство использования Vehicle-to-Load. Какие подводные камни ждут владельцев, сколько стоит функция и почему важно учитывать нюансы работы - рассказываем подробно. Эксперты объяснили, на что обратить внимание, чтобы не остаться без электричества в самый неподходящий момент.

Для российских автолюбителей, которые часто выбирают электромобили для поездок на природу, дачу или длительные путешествия, возможность использовать машину как источник питания становится все более актуальной. Vehicle-to-Load (V2L) - функция, позволяющая подключать к электрокару бытовые приборы, - уже не редкость, но насколько она удобна и безопасна на практике? ADAC провел исследование шести моделей, чтобы выяснить, как работает эта технология и с какими трудностями сталкиваются владельцы.

В тесте участвовали BMW iX3, BYD Seal, Kia EV5, MG4, Renault 5 и XPeng G9. Все они оснащены V2L, но подход к реализации у каждого бренда свой. Например, у MG и BYD адаптеры снабжены кабелем с розеткой, а у Kia предусмотрен даже дождезащитный кожух. Однако производители единогласно запрещают использовать функцию при влажной погоде, несмотря на наличие защиты от воды у некоторых адаптеров. Это ограничение может стать неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывает на электромобиль как на универсальный источник энергии на открытом воздухе.

Процесс активации V2L тоже отличается: у BMW и XPeng достаточно просто подключить адаптер, а у BYD, Kia и Renault требуется нажать кнопку или выполнить дополнительные действия. Важно помнить, что сторонние адаптеры не тестировались, и их использование может быть связано с рисками.

Безопасность - ключевой вопрос для всех, кто планирует использовать V2L. По данным ADAC, все протестированные автомобили корректно реагируют на короткие замыкания и перегрузки: система автоматически отключает питание, предотвращая повреждения. Максимальная мощность, которую можно получить через V2L, не превышает 3,7 кВт - это соответствует стандартной домашней розетке. Исключение - BMW iX3, который способен кратковременно выдавать до 5 кВт, что может быть полезно для запуска мощных инструментов, но не приводит к аварийным ситуациям.

В случае короткого замыкания все автомобили отключали питание без последствий для электроники. После устранения неисправности функция V2L обычно восстанавливалась автоматически, за исключением Renault 5, где для сброса требовалось вывести машину в режим покоя и убрать ключ на несколько минут - этот нюанс не описан в инструкции и может вызвать затруднения у владельцев.

Стоимость V2L и адаптеров варьируется: у BYD все включено в базовую комплектацию, а у BMW за функцию и адаптер придется доплатить более 900 евро. При этом все электромобили расходуют на собственные нужды от 390 до 500 Вт даже без подключенной нагрузки - это почти как ночная базовая нагрузка частного дома. Если использовать V2L только для небольшой техники, например, холодильника, потери будут ощутимы, а при длительном использовании аккумулятор разрядится быстрее, чем ожидается.

Важный момент - информативность сообщений об ошибках. Только Kia четко указывает причину отключения («Потребление слишком высокое»), тогда как BMW, Renault и BYD ограничиваются расплывчатыми формулировками, которые могут запутать пользователя. Это создает дополнительный стресс и не помогает быстро устранить проблему.

Как отмечают специалисты, несмотря на высокий уровень безопасности, производителям стоит упростить интерфейс и сделать адаптеры более удобными для реального использования. Особенно это актуально для тех, кто планирует эксплуатировать электромобиль вне города или в условиях непогоды. Кстати, вопросы безопасности электрооборудования становятся все более актуальными - например, недавно обсуждался массовый отзыв автомобилей из-за риска возгорания рулевого управления, подробнее об этом можно узнать в материале о масштабной сервисной кампании Stellantis в США.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: V2L - это не только удобство, но и дополнительные расходы на энергию и оборудование. Функция может быть полезна для кемпинга, работы на участке или в экстренных ситуациях, но требует внимательного отношения к инструкции и ограничениям производителя. В России интерес к таким технологиям растет, однако пока не все модели на рынке поддерживают V2L, а стоимость адаптеров и сервисных опций может существенно отличаться. Перед покупкой электромобиля с этой функцией стоит внимательно изучить все нюансы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Упомянутые марки: BMW, BYD, KIA, MG , Renault, XPeng
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