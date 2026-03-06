Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 марта 2026, 18:10

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России

Не просто переклейка шильдиков: как «Москвич 3» адаптировали под российские условия

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России

Автомобилисты часто игнорируют детали локализации, но именно они определяют, насколько машина подходит для российских условий. «Москвич 3» заметно отличается от своего китайского прототипа JAC JS4. Какие доработки внедрили на московском заводе, почему это важно для ресурса и комфорта, и что еще изменится в ближайшие годы - разбираемся подробно. Мало кто знает, что некоторые решения уже влияют на стоимость обслуживания.

Для российских водителей важно, чтобы автомобиль был адаптирован к условиям – от климата до качества дорог. Именно поэтому изменения, которые получил «Москвич 3» после старта производства в Москве, вызывают интерес у тех, кто делает выбор между китайскими и локализованными моделями. Как сообщает Autonews, на заводе внедрили ряд доработок, которые отличают «Москвич 3» от исходного JAC JS4.

Первое, что бросается в глаза - кузов теперь окрашивают и сваривают на месте, используя материалы, которые, по словам представителей завода, снижают защиту от реагентов. В скрытых полостях кузова увеличено количество мастики и воска, что должно продлить срок службы автомобиля в условиях российских зимы и реагентов. Такой подход уже показал себя эффективнее, чем у «восточного партнера».

Еще одно заметное изменение - переход на оцинкованный металл для навесных элементов: крыльев, дверей, капота и крышки багажника. Это решение принято для снижения стойкости к ржавчине, что особенно актуально для регионов с суровым климатом. Внутри салона тоже произошли перемены: теперь сиденья полностью обтянуты тканью и экокожей. По мнению инженеров, такая обивка не только более глубокая, но и приятнее в эксплуатации – зимой не холодит, летом не нагревается.

Технологические обновления коснулись и электроники. В «Москвич 3» появился блок телематических сервисов, который позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля. Кроме того, при локализации систем ABS и ESP проведена дополнительная калибровка, уделяющая особое внимание работе системы контроля тяги - это должно повысить безопасность на скользких дорогах.

Не обошли стороной и шины: для российской версии выбраны покрышки с пониженным уровнем шума, что заметно на акустическом комфорте в салоне. В планах на 2026 год - локализация амортизаторов, сейчас специалисты завода занимаются их настройкой, чтобы найти баланс между управляемостью и плавностью хода.

Стоит отметить, что подобные шаги по адаптации автомобилей к реальным условиям становятся все более актуальными на фоне роста числа локальных моделей. Например, недавно эксперты подробно разбирали, как меняется рынок после показа новых кроссоверов других брендов — подробнее об этом можно узнать в материале по подготовке Belgee X50+ для выхода на российский рынок .

В целом, «Москвич 3» уже сейчас отличается от своего китайского «оригинала» не только внешне, но и по ряду технических параметров. В последние годы список отличий может увеличиться, поскольку завод продолжает работу над локализацией ключевых компонентов. Для покупателей это означает не только большую адаптацию к дополнительным условиям, но и обеспечение снижения стоимости обслуживания и ремонта.

Упомянутые модели: Москвич 3, JAC JS4
Упомянутые марки: Москвич, JAC
