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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 17:08

Шесть полноприводных кроссоверов до 1,7 млн руб.: что выбрать на вторичном рынке

Шесть полноприводных кроссоверов до 1,7 млн руб.: что выбрать на вторичном рынке

Шесть подержанных кроссоверов до 1,7 млн рублей: полный привод, надежный мотор и никаких сюрпризов от бюджета

Шесть полноприводных кроссоверов до 1,7 млн руб.: что выбрать на вторичном рынке

Эксперт выделил шесть кроссоверов с полным приводом, которые можно купить на вторичном рынке за 1,5-1,7 млн рублей. В подборке - только проверенные модели с понятной историей и ресурсными моторами. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в материале.

Эксперт выделил шесть кроссоверов с полным приводом, которые можно купить на вторичном рынке за 1,5-1,7 млн рублей. В подборке - только проверенные модели с понятной историей и ресурсными моторами. Почему именно эти авто оказались в списке и на что обратить внимание при покупке - в материале.

Эксперт проанализировал предложения и выделил шесть моделей, которые реально можно приобрести за 1,5-1,7 млн рублей. Все они имеют полный привод, возраст от 8 до 10 лет и пробег 100-200 тысяч километров.

Ford EcoSport, продававшийся в России до 2018 года, выделяется компактными размерами и надежной технической базой. Полноприводные версии оснащались 2,0-литровым атмосферным мотором Duratec (140 л.с.) и классическим автоматом 6F35, который по ресурсу не уступает двигателю.

Hyundai Creta первого поколения — один из самых востребованных кроссоверов. Примерно треть предложений — полноприводные версии с 1,6- или 2,0-литровыми атмосферниками, сочетающимися с надежными гидротрансформаторными автоматами A6GF1 и A6MF2.

Mazda CX-3 встречается с бензиновым 2,0-литровым мотором (150 л.с.) и 1,5-литровым дизелем (105 л.с.). Бензиновые версии стартуют от 1,7 млн рублей, дизельные можно найти от 1,2 млн, при этом ресурс дизеля составляет около 250 тысяч километров.

Renault Kaptur в бюджете 1,3-1,5 млн рублей предлагает полноприводные экземпляры с пробегом до 150 тысяч км. После 2020 года такие машины комплектуются 2,0-литровым атмосферником с чугунным блоком, чей ресурс превышает 400 тысяч км, а также надежной механикой или четырехступенчатым автоматом.

Skoda Yeti с 2015 года оснащается 1,8-литровым турбомотором (152 л.с.) с чугунным блоком и роботизированной коробкой DQ250. Ресурс двигателя — около 300 тысяч км, цены стартуют от 1,2 млн рублей. Suzuki Vitara с 1,6-литровым атмосферником (110 л.с.) стоит от 1,4 до 1,6 млн рублей при пробеге около 200 тысяч км.

Перед покупкой любого такого автомобиля обязательна профессиональная диагностика двигателя, коробки, кузова на коррозию, подвески, а также проверка легальности происхождения и сервисной истории. При грамотном выборе эти шесть моделей способны стать верными спутниками на несколько лет без крупных вложений.

Упомянутые модели: Ford EcoSport (от 983 000 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р), Mazda CX-3, Renault Kaptur (от 944 000 Р), Skoda Yeti (от 1 069 000 Р), Suzuki Vitara (от 1 199 000 Р)
Упомянутые марки: Ford, Hyundai, Mazda, Renault, Skoda, Suzuki
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