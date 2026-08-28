От Kia Seltos до Mazda CX‑5: 6 кроссоверов, с самыми чувствительными к качеству бензина моторами

28 августа 2026, 15:51
Шесть популярных кроссоверов, у которых бензин может стать причиной дорогого ремонта
Шесть популярных кроссоверов, у которых бензин может стать причиной дорогого ремонта
Эксперты составили список кроссоверов, которые особенно уязвимы к некачественному бензину. Даже при небольшом пробеге владельцы рискуют столкнуться с серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом. Какие модели попали в этот перечень, что грозит их моторам и почему вопрос актуален именно сейчас - разбираемся подробно. Мало кто знает, что экономия на топливе может обернуться потерей сотен тысяч рублей.
В условиях, когда на рынке все чаще встречается топливо сомнительного качества, вопрос надежности бензиновых двигателей становится особенно острым для российских автомобилистов. Как отмечают специалисты, некоторые популярные кроссоверы могут буквально «сломаться» из-за неудачной заправки, и последствия для кошелька оказываются весьма ощутимыми. Эксперты Авто.Ру выделили шесть моделей, которые требуют к себе особого внимания при выборе топлива.
Открывает этот антирейтинг Kia Seltos с 1,6-литровым турбомотором G4FJ. Несмотря на впечатляющую динамику и мощность в 177 л.с., двигатель отличается высокой чувствительностью к октановому числу и чистоте бензина. Турбонаддув и система GDI делают его уязвимым к детонации, а последствия - разрушение поршней и капитальный ремонт, который может обойтись минимум в 400 тысяч рублей. Владельцы, решившие сэкономить на топливе, рискуют попасть на дорогостоящую замену агрегата.
Volkswagen Tiguan первого поколения с мотором EA111 объемом 1,4 литра - еще один пример того, как некачественный бензин способен быстро вывести из строя даже проверенный временем двигатель. Экономия на заправке приводит к потере эластичности, снижению отклика и ускоренному износу деталей. Средний чек за восстановление такого мотора - около полумиллиона рублей, что делает эксплуатацию на плохом топливе крайне рискованной.
Hyundai Tucson и Kia Sportage после рестайлинга получили атмосферный двигатель G4KJ на 2,4 литра с непосредственным впрыском. В отличие от базовых двухлитровых версий, этот мотор оказался более требовательным к качеству бензина. Использование низкооктанового топлива увеличивает риск детонации, износа шатунных вкладышей и образования нагара, что в итоге приводит к закоксовыванию маслосъемных колец и снижению ресурса двигателя.
Exeed TXL оснащается форсированным турбомотором Acteco SQRF4J16 мощностью 186 л.с. Высокая степень форсировки требует исключительно качественного бензина, иначе возрастает вероятность детонации и повреждения поршневой группы. В случае серьезной поломки ремонт может оказаться не только дорогим, но и труднодоступным из-за ограниченного наличия запчастей.
Mazda CX-5 второго поколения комплектуется моторами Skyactiv-G с высокой степенью сжатия (150 и 194 л.с.). Для стабильной работы этим агрегатам необходима топливная смесь с высоким октановым числом и минимальным содержанием примесей. Экономия на заправке приводит к появлению задиров в цилиндрах и повышенному расходу масла, что в итоге вынуждает обращаться к мотористам для капитального ремонта.
Стоит отметить, что проблема чувствительности к топливу характерна не только для новых моделей. Даже относительно свежие кроссоверы могут оказаться в зоне риска, если владелец пренебрегает рекомендациями производителя. Как показывает практика, попытки сэкономить на бензине часто заканчиваются дорогостоящим ремонтом, а иногда и необходимостью искать редкие детали на разборках.
В контексте растущего числа случаев выхода из строя двигателей из-за некачественного топлива, эксперты советуют внимательно относиться к выбору АЗС и не гнаться за сомнительной экономией. Кстати, тенденция к ужесточению требований к качеству топлива и росту числа чувствительных моторов отмечается и в других сегментах рынка - например, среди премиальных кроссоверов, где конкуренция между брендами становится все острее. Об этом свидетельствует и недавний запуск Audi Q9, который вызвал ажиотаж среди поклонников больших кроссоверов.
Для справки: современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском требуют топлива не ниже 95-го, а иногда и 98-го октанового числа. Использование суррогатного или низкосортного бензина может привести к детонации, перегреву и быстрому износу деталей. Важно помнить, что даже незначительная экономия на заправке может обернуться серьезными затратами на ремонт, а в некоторых случаях - потерей гарантии. Поэтому при выборе кроссовера стоит учитывать не только его характеристики, но и требования к топливу, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
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