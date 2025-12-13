Уникальная подборка культовых Mercedes-Benz ищет новых владельцев - шанс, который бывает раз в жизни

Шесть редчайших Mercedes из одной коллекции выставлены на продажу одновременно

В мире коллекционных авто редко встречаются такие события. Шесть уникальных Mercedes-Benz из одной частной коллекции одновременно поступили в продажу. Состояние машин практически идеальное. Подробности о необычной распродаже и редких экземплярах читайте далее.

В мире коллекционных авто редко встречаются такие события. Шесть уникальных Mercedes-Benz из одной частной коллекции одновременно поступили в продажу. Состояние машин практически идеальное. Подробности о необычной распродаже и редких экземплярах читайте далее.

В автомобильном мире нечасто случаются моменты, когда сразу несколько по-настоящему редких и ценных машин оказываются доступны для покупки одновременно. Особенно если речь идет о легендарных Mercedes-Benz, которые долгие годы хранились в частной коллекции и практически не покидали гараж. Именно такой случай произошел: шесть уникальных автомобилей с трехлучевой звездой на капоте выставлены на продажу одним лотом.

Фото: RM Sotheby's

Коллекция, получившая название Silver Star Collection, уже привлекла внимание ценителей классики и инвесторов со всего мира. В нее вошли модели, каждая из которых по-своему уникальна и имеет свою историю. Состояние всех машин можно назвать близким к идеальному: они прошли тщательную реставрацию, сохранили оригинальные детали и практически не эксплуатировались после восстановления.

Среди представленных автомобилей есть настоящие жемчужины, которые редко появляются даже на крупнейших аукционах. Некоторые из них выпускались ограниченными сериями, другие были собраны по индивидуальным заказам и имеют уникальные опции. Такие экземпляры обычно переходят из рук в руки в узком кругу коллекционеров, и увидеть их сразу вместе - большая редкость.

Фото: RM Sotheby's

По информации автоэкспертов, подобные лоты вызывают ажиотаж не только среди поклонников марки, но и среди тех, кто рассматривает автомобили как выгодное вложение средств. Цены на редкие Mercedes-Benz стабильно растут, а спрос на них не снижается даже в непростые времена. Поэтому неудивительно, что интерес к Silver Star Collection оказался столь высоким.

Пока не раскрывается, какие именно модели вошли в эту подборку, но известно, что каждая из них имеет свою уникальную историю и может похвастаться безупречным состоянием. Организаторы продажи обещают, что новые владельцы получат не просто автомобили, а настоящие произведения искусства на колесах, которые станут украшением любой коллекции.

Эксперты отмечают, что подобные предложения появляются крайне редко, и шанс приобрести сразу несколько редких Mercedes-Benz из одной коллекции может больше не повториться. Для ценителей классики и коллекционеров это событие уже стало одним из главных в мире автомобильных инвестиций в 2025 году.